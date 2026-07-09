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    MOVA Z60 Ultra Roller Complete Robot Süpürge İncelemesi!

    Bu videoda MOVA'nın yeni amiral gemisi robot süpürgesi Mova Z60 Ultra Roller Complete ile karşınızdayız. Performansıyla çok memnun edici bir deneyim sunan bu ürünü sizler nasıl buldunuz?

    MOVA Z60 Ultra Roller Complete'in en dikkat çeken özelliklerinden biri yalnızca yüksek emiş gücü değil. Bu robot süpürge HydroForce rulo paspas sistemi sayesinde paspasın temizlik boyunca sürekli temiz suyla yıkanmasını sağlıyor. Böylece klasik döner paspaslı robotların aksine zeminde kirli paspas gezdirme problemi büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Ayrıca 28.000 Pa seviyesindeki emiş gücü, AutoShield halı koruma sistemi, FlexiRise LiDAR navigasyonu ve StepMaster 2.0 engel aşma teknolojisiyle premium robot süpürge segmentinde konumlanıyor. Sizler bu ürün hakkında neler düşünüyorsunuz? İyi seyirler!

    ÜRÜNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ!

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