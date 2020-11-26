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    Move or Die Yeni Türk Lokumu Güncellemesi ile Türk Oyuncularla Buluşuyor

    Move or Die yeni Türk Lokumu Güncellemesiyle %100 Türkçe dil desteği ve Türk oyunculara özel localize edilmiş özel karakterler geliyor! Eğlencenin doruklarında keyifli bir oyun deneyimi yaşarken...
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    Move or Die yeni Türk Lokumu Güncellemesiyle %100 Türkçe dil desteği ve Türk oyunculara özel localize edilmiş özel karakterler geliyor! Eğlencenin doruklarında keyifli bir oyun deneyimi yaşarken, arkadaşlarıyla eğlenceli karakterlere bürünebilen oyuncular artık yeni güncellemenin tadını çıkarabilecek.

    Dört yıldan beri arkadaşlar arasında mücadele yaratan maceraların ardından çok oyunculu oyun Move or Die, oyunun Türk oyuncularını özel bir dil güncellemesiyle oyuncularla buluşuyor. Move or Die, tüm özellikleriyle birlikte, artık Steam platformu üzerinden kolayca erişilebilen tam Türkçe dil seçeneğiyle Türk oyuncular özel bir deneyim sunacak.

    Geliştiriciler oyuna yeni gelen Türkçe dil desteğini, hepsi birbirinden lezzetli, Türk damak tadına hitap eden üç yeni karakterle kutluyor; tatlı Türk Lokumu çocuk, şahane Baklava abi ve kokusuyla mest eden Çay oğlan. Hepsi artık oyunda erişilebilir ve farklı bir eğlence yaratmaya hazır!

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    Türkçe olarak Kıpırdamazsan Ölürsün anlamına da gelen Move or Die sadece oyunun adı değil, oyunun temel kuralı olarak ön plana çıkıyor. Hareket etmeyen oyuncuların sağlık çubukları hızla azalıyor. Oyuncular her 20-30 saniyede bir değişen mini oyun modlarının sürekli büyüyen listesinde birbirleriyle mücadele ediyor.

    Move or Die için en güçlü silah eğlence olacak

    Her mücadele, göz yaşartan kahkahalar ve arkadaşlık ilişkilerini yerle bir eden eğlence için kendi benzersiz seviye tasarımına ve kural setine sahip olan Move or Die oyun deneyimini tamamen eğlenceye odaklıyor. Oyuncular, savaşları kazanırken birbirinden çılgın yeni karakter kostümlerini, fantastik oyun modlarını ve hatta mini oyun modlarını önemli ölçüde değiştiren Mutator oyun değiştiricilerinin kilidini açabilecek. Üçlü koltukta arkadaşınızla boğuşmanız bittikten sonra Move or Die’da kapışmaya devam edin, diğer oyuncularla birlikte önce kimin rage quit atacağını görün.

    Aynı zamanda Move or Die eğlencesine katılmak isteyen oyuncular, 25 Kasım – 11 Aralık arasında gerçekleşecek olan Steam Sonbahar İndirim fırsatını değerlendirerek oyuna indirimli bir fiyatla sahip olma şansı yakalayacak.

    Move or Die hakkında daha fazla bilgi almak için moveordiegame.com internet sitesini ziyaret edebilir, Facebook'ta beğenebilir, en son geliştirici güncellemeleri ve haberler için Twitter @moveordiegame hesabını takip edebilirsiniz.



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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    1 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    6 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
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