Tam Boyutta Gör Yapay zekâ alanında yaşanan patlama neredeyse her teknoloji şirketini bu alana yöneltmiş olsa da bunlardan pek azı kayda değer bir etki yaratabiliyor. Bugün geldiğimiz noktada OpenAI, Google, Microsoft, Anthropic gibi bir avuç şirket, hem teknik kapasite hem de finansal güç açısından rakiplerinden ciddi biçimde ayrışmış durumda. Ancak yapay zekânın hızla gelişen ve değişen yapısı, diğer şirketleri de bir şekilde bu alanda fark yaratabileceklerine inandırıyor. Artık bu şirketlerin arasına Mozilla'yı da ekleyebiliriz.

Daha çok Firefox tarayıcısıyla tanınan ve aynı OpenAI gibi kâr amacı gütmeyen bir yapı olarak faaliyet gösteren Mozilla, yapay zekâ devlerinin artan hakimiyetine karşı yeni bir cephe açmaya hazırlanıyor.

Mozilla, OpenAI ve Anthropic'e Rakip Olmak İçin 1.4 Milyar Doları Gözden Çıkardı

Mozilla Başkanı Mark Surman, bu hafta bir açıklama yaparak, rezervlerinde bulunan yaklaşık 1,4 milyar dolarlık kaynağı, OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin domine ettiği yapay zekâ ekosistemine alternatifler oluşturmak için kullanacağını duyurdu. Mark Surman tarafından “isyancı bir ittifak” olarak tanımlanan bu girişim, şeffaflık ve güvenilirlik ilkelerini merkeze alan bir yapay zekâ ekosistemi oluşturmayı hedefliyor. 1.4 milyar dolarlık fonun büyük bölümünün Mozilla’nın yatırım kolu Mozilla Ventures üzerinden start-up’lara (yeni girişimlere) ve açık kaynaklı projelere aktarılacağı belirtiliyor.

Mozilla’nın şu ana kadar yatırım yaptığı AI şirketleri, daha çok yapay zekâ altyapısına ve denetim sistemlerine odaklanıyor. Almanya merkezli Trail, yapay zekâ sistemleri için idari denetim çözümleri sunarken; Transformer Lab, geliştiricilerin açık kaynaklı yapay zekâ modelleri oluşturmasına ve test etmesine olanak tanıyan araçlar geliştiriyor. Eski bir Google mühendisi olan Tassos Koukoumidis’in liderliğindeki Oumi ise yapay zekâ araştırmacıları için açık platformlar sunmayı amaçlıyor. Bu şirketlerin ortak noktası, kapalı ve ticarileşmiş modeller yerine daha şeffaf ve denetlenebilir sistemler üzerine çalışmaları.

Mozilla, 2000'lerin Başında Firefox ile Başardığını, Şimdi Yapay Zekâ ile Tekrarlamak İstiyor

Mozilla’nın bu çıkışı, şirketin geçmişte üstlendiği “küçük ama inatçı rakip” rolünü hatırlatıyor. 2000’li yılların başında Microsoft’un Internet Explorer hâkimiyetine karşı Firefox ile yürütülen mücadele, bugün Mozilla’nın kurumsal hafızasında önemli bir yer tutuyor. Mark Surman da Toronto yakınlarındaki çiftliğinden yönettiği bu yeni girişimi, benzer bir karşı duruş olarak konumlandırıyor. Surman’a göre burada amaç, birkaç dev şirketin yön verdiği bir yapay zekâ düzenine karşı, daha katılımcı ve açık bir alternatif yaratmak. Her ne kadar bu söylem kulağa fazla romantik gelse de Mozilla cephesi, bu yaklaşımın sektörde karşılığı olacağını düşünüyor.

Ne var ki bu yeni macerasında Mozilla'yı zorlu bir görev bekliyor. OpenAI, Ekim 2025’te ulaştığı 500 milyar dolarlık değerlemeyle dünyanın en değerli özel şirketi konumuna yükselmiş durumda. Benzer şekilde Anthropic'in değerlemesi de 350 milyar dolara ulaşmış durumda. 1.4 milyar dolar kayda değer bir meblağ olsa da yapay zekâ devlerinin harcama kalemleriyle kıyaslandığında oldukça sınırlı kalıyor.

Girişimin önündeki tek engel piyasa dengeleri de değil. Trump yönetiminin Aralık 2025’te imzaladığı başkanlık kararnamesi, yapay zekâ için birleşik bir federal çerçeve oluşturmayı ve eyalet bazlı düzenlemelere karşı merkezi bir duruş sergilemeyi amaçlıyor. ABD ile teknoloji devleri arasında kurulan bu koalisyon, özellikle regülasyon yanlısı yaklaşımları hedef alırken, meselenin ne kadar politik bir zemine kaydığını gösteriyor. Bu ortamda Mozilla’nın savunduğu açık ve topluluk temelli yapay zekâ yaklaşımının ne kadar alan bulabileceği ise belirsizliğini koruyor.

Mark Surman, tüm bu zorluklara rağmen hedeflerinin gerçekçi olduğunu savunuyor. 2028 yılına kadar geliştiriciler arasında “ana akım” kabul görecek bir açık kaynaklı yapay zekâ ekosistemini finanse etmeyi amaçladıklarını belirten Surman, bugün bunun imkânsız görünebileceğini kabul ediyor. Ancak ona göre sektörde aynı anda birden fazla eğilim bu yönde ilerliyor. Surman'ın bu romantik girişimin ne denli başarılı olduğunu bekleyip göreceğiz.

