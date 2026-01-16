Mr. Robot'un yaratıcısından yeni bilim-kurgu filmi geliyor: Tesseract

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Mr. Robot ile son yılların en dikkat çekici dizilerinden birine imza attıktan sonra Homecoming ve Leave the World Behind gibi yapımlarla da adından söz ettirmeyi başaran Sam Esmail, şimdi yeni bir bilim-kurgu filmiyle geri dönmeye hazırlanıyor. Tesseract adını taşıyan projenin şekillenmeye başlamasıyla birlikte, ilk detaylar da ortaya çıktı.

Tesseract'ın Başrolünde Glenn Powell Yer Alacak

Amazon MGM çatısı altında hayata geçirilecek olan Tesseract'ın başrolünde, son dönemin yükselen yıldızı Glen Powell'ın (The Running Man, Top Gun: Maverick) yer alması bekleniyor. Anlaşmaya varılması hâlinde Powell, yapımcı olarak da projede yer alacak.

Tesseract'ın konusu sır gibi saklanıyor. Ancak Glenn Powell'ın canlandıracağı rol dışında iki ana karakterin daha olduğu söyleniyor. Bu iki başrol için de dikkat çekici iki kadın oyuncu ile anlaşılması bekleniyor. Eğer işler planlandığı gibi giderse filmin çekimlerine bu yıl Londra'da başlanacak.

