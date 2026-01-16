Giriş
    Mr. Robot'un yaratıcısından yeni bilim-kurgu filmi geliyor: Tesseract

    Mr. Robot'un yaratıcısı olarak dikkatleri üzerine çeken Sam Esmail, Tesseract adını taşıyan yeni bir bilim kurgu filmi hazırlıyor. Başrolde son dönemin yükselen yıldızı Glenn Powell olacak.

    Mr. Robot'un yaratıcısından yeni bilim-kurgu filmi geliyor: Tesseract Tam Boyutta Gör
    Mr. Robot ile son yılların en dikkat çekici dizilerinden birine imza attıktan sonra Homecoming ve Leave the World Behind gibi yapımlarla da adından söz ettirmeyi başaran Sam Esmail, şimdi yeni bir bilim-kurgu filmiyle geri dönmeye hazırlanıyor. Tesseract adını taşıyan projenin şekillenmeye başlamasıyla birlikte, ilk detaylar da ortaya çıktı.

    Tesseract'ın Başrolünde Glenn Powell Yer Alacak

    Amazon MGM çatısı altında hayata geçirilecek olan Tesseract'ın başrolünde, son dönemin yükselen yıldızı Glen Powell'ın (The Running Man, Top Gun: Maverick) yer alması bekleniyor. Anlaşmaya varılması hâlinde Powell, yapımcı olarak da projede yer alacak.

    Tesseract'ın konusu sır gibi saklanıyor. Ancak Glenn Powell'ın canlandıracağı rol dışında iki ana karakterin daha olduğu söyleniyor. Bu iki başrol için de dikkat çekici iki kadın oyuncu ile anlaşılması bekleniyor. Eğer işler planlandığı gibi giderse filmin çekimlerine bu yıl Londra'da başlanacak.

