Mr. Robot'un yaratıcısından yeni bilim-kurgu filmi geliyor: Tesseract

Tesseract'ın Başrolünde Glenn Powell Yer Alacak
Amazon MGM çatısı altında hayata geçirilecek olan Tesseract'ın başrolünde, son dönemin yükselen yıldızı Glen Powell'ın (The Running Man, Top Gun: Maverick) yer alması bekleniyor. Anlaşmaya varılması hâlinde Powell, yapımcı olarak da projede yer alacak.
Tesseract'ın konusu sır gibi saklanıyor. Ancak Glenn Powell'ın canlandıracağı rol dışında iki ana karakterin daha olduğu söyleniyor. Bu iki başrol için de dikkat çekici iki kadın oyuncu ile anlaşılması bekleniyor. Eğer işler planlandığı gibi giderse filmin çekimlerine bu yıl Londra'da başlanacak.