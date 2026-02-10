MrBeast 1 milyar dolara Step girişimini satın aldı

MrBeast büyük oynuyor
MrBeast bütün içerik üretimini Beast Industries şirketi üzerinden gerçekleştiriyor ve şirketin değeri 6 milyar dolara yaklaşmış durumda. Bu yıl özellikle gençlere yönelik finans platformu kurma planı olan MrBeast, ilk adımı Step ile attı.
7 milyon civarında kullanıcısı olan Step, 18 yaş altındaki gençlerin bankacılık ve finans sistemine entegre olabilmesi için yatırım hizmetleri sunuyordu. Yatırımcıları arasında Stephen Curry, Will Smith, Justin Timberlake gibi isimler yer alıyor. 900 milyon dolar civarında değerlemeye ulaşan girişim için MrBeast’in 1 milyar doları gözden çıkardığı konuşuluyor.
MrBeast henüz nasıl bir hizmet entegrasyonu sunacağını açıklamadı ancak kısa süre içerisinde kamuoyunu bilgilendireceği dile getirdi. Ünlü isim ayrıca Beast Mobile adında bir sanal operatör hizmetini de başlatacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: