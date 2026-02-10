Giriş
    MrBeast 1 milyar dolara Step girişimini satın aldı

    Uzun süredir finans sektörüne adım atmak için planlar yapan MrBeast bu yıl itibariyle ilk hamlesini yaptı. Step girişimini satın alarak gençlere yönelik hizmetler sunmak istiyor.

    MrBeast Tam Boyutta Gör
    YouTube platformunda başladığı yayıncılık macerasına bugün milyar dolarlık bir medya şirketi olarak devam eden MrBeast finans sektörüne adım atıyor. Ünlü iş insanı Step girişimini satın aldığını duyurdu.

    MrBeast büyük oynuyor

    MrBeast bütün içerik üretimini Beast Industries şirketi üzerinden gerçekleştiriyor ve şirketin değeri 6 milyar dolara yaklaşmış durumda. Bu yıl özellikle gençlere yönelik finans platformu kurma planı olan MrBeast, ilk adımı Step ile attı.

    7 milyon civarında kullanıcısı olan Step, 18 yaş altındaki gençlerin bankacılık ve finans sistemine entegre olabilmesi için yatırım hizmetleri sunuyordu. Yatırımcıları arasında Stephen Curry, Will Smith, Justin Timberlake gibi isimler yer alıyor. 900 milyon dolar civarında değerlemeye ulaşan girişim için MrBeast’in 1 milyar doları gözden çıkardığı konuşuluyor.

    MrBeast henüz nasıl bir hizmet entegrasyonu sunacağını açıklamadı ancak kısa süre içerisinde kamuoyunu bilgilendireceği dile getirdi. Ünlü isim ayrıca Beast Mobile adında bir sanal operatör hizmetini de başlatacak.

