MrBeast 1 milyar dolara Step girişimini satın aldı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör YouTube platformunda başladığı yayıncılık macerasına bugün milyar dolarlık bir medya şirketi olarak devam eden MrBeast finans sektörüne adım atıyor. Ünlü iş insanı Step girişimini satın aldığını duyurdu.

MrBeast büyük oynuyor

MrBeast bütün içerik üretimini Beast Industries şirketi üzerinden gerçekleştiriyor ve şirketin değeri 6 milyar dolara yaklaşmış durumda. Bu yıl özellikle gençlere yönelik finans platformu kurma planı olan MrBeast, ilk adımı Step ile attı.

Yasa dışı bahse büyük darbe 2 gün önce eklendi

7 milyon civarında kullanıcısı olan Step, 18 yaş altındaki gençlerin bankacılık ve finans sistemine entegre olabilmesi için yatırım hizmetleri sunuyordu. Yatırımcıları arasında Stephen Curry, Will Smith, Justin Timberlake gibi isimler yer alıyor. 900 milyon dolar civarında değerlemeye ulaşan girişim için MrBeast’in 1 milyar doları gözden çıkardığı konuşuluyor.

MrBeast henüz nasıl bir hizmet entegrasyonu sunacağını açıklamadı ancak kısa süre içerisinde kamuoyunu bilgilendireceği dile getirdi. Ünlü isim ayrıca Beast Mobile adında bir sanal operatör hizmetini de başlatacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Web Siteleri Haberleri

MrBeast bu kez eğlendirmeyecek öğretecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: