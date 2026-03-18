    MSB açıkladı: İncirlik'e ikinci Patriot füzesi kuruluyor

    Malatya'ya NATO tarafından kurulan Patriot hava savunma sistemine ek olarak şimdi de İncirlik Üssü'ne Almanya tarafından Patriot sistemi kuruluyor. Bu sistem, İncirlik'teki ikinci Patriot olacak.

    Bölgemizde artan hava tehdidi nedeniyle Türkiye yeni önlemler almaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre NATO iş birliğiyle Adana'daki İncirlik Üssü'ne ikinci Patriot hava savunma sistem kurulumuna başlandı.

    Balistik füzelere karşı koruma sağlayacak

    Adana'daki İncirlik Üssü'nde daha önce konuşandırılan İspanya'nın Patriot PAC-2 sistemine ek olarak Almanya Müttefik Hava Komutanlığı tarafından Patriot PAC-3 sistemi kurulacak. Patriot PAC-2 hava savunma sistemi savaş uçağı, helikopter, İHA ve seyir füzesi gibi alçak hedeflere karşı, Patriot PAC-3 hava savunma sistemi ise balistik füze tehditlerine karşı kullanılacak. Ayrıca geçtiğimiz hafta Malatya'ya NATO tarafından Patriot PAC-3 sistemi kurulmuştu. Böylelikle Türkiye'de balistik füzelere karşı iki farklı konumdan koruma sağlanacak.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, şunları söyledi:

    "13 Mart'ta İran'dan ateşlenerek hava sahamıza giren bir balistik mühimmat daha Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili ülke ile temaslar sürdürülmekte, milli güvenliğimize yönelik her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla alınmakta, bölgemizdeki gelişmeler yakından ve dikkatle takip edilmektedir. Ayrıca, hava sahamızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla milli düzeyde alınan tedbirlerin yanı sıra, Adana'da konuşlu mevcut İspanya Patriot sistemine ilave olarak, Ramstein/Almanya'daki Müttefik Hava Komutanlığı tarafından görevlendirilen bir Patriot sistemi daha Adana'da konuşlandırılmaktadır."

    Patriot PAC-3 özellikleri

    Patriot hava savunma sistemi bataryasında; radar, komuta kontrol merkezi, fırlatma rampaları ve önleme füzeleri bulunuyor. Patriot’un en modern versiyonu olan MIM-104F versiyonu, PAC-3 füze desteği sayesinde kısa ve orta menzilli balistik füzeleri imha edebiliyor. PAC-3 ile yaklaşık olarak 150 km menzile ulaşabiliyor. Bir Patriot fırlatıcı, 16 adet PAC-3 füzesi taşıyabiliyor. Bu sayede aynı anda birden fazla hedefe karşı savunma yapabiliyor.

    NATO ağına entegre

    Patriot, NATO’nun radar ağı NATINAMDS’a entegre şekilde çalışıyor ve bu sayede farklı ülkelerdeki NATO radarları, erken uyarı sistemleri ve hava savunma platformlarından uyarı bilgilerini alıyor. Tehditlere karşı erkenden harekete geçebiliyor.

    Patriot MIM-104F ve PAC-3 konfigürasyonu özellikleri

    • Sistem: MIM-104 Patriot
    • Sistem Geliştirici: Raytheon Technologies
    • Füze: PAC-3 MSE
    • Füze Geliştirici: Lockheed Martin
    • Füze Türü: Karadan havaya önleme füzesi (SAM)
    • Ana Görev: Balistik füze savunması
    • Hedef Türleri: Balistik füze, seyir füzesi, uçak, İHA
    • Maksimum Hız: Mach 5+
    • Maksimum Menzil: 60 km
    • Maksimum Önleme İrtifası: ~20-35 km
    • Füze Maksimum Menzili: 150 km
    • Tahrik Sistemi: Katı yakıtlı roket motoru
    • Fırlatıcı: M903 / M901 Patriot launcher
    • Fırlatıcı Başına Füze: 16 adet PAC-3 MSE
    • Önleme Yöntemi: Hit-to-Kill (kinetik çarpma)
    • Güdüm Sistemi: Ataletsel navigasyon + veri bağı + aktif radar arayıcı
    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    Profil resmi
    rfve 4 gün önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Profil resmi
    Emin Oral 5 gün önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    E
    erhanakansel 1 hafta önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

