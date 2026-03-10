MSB açıkladı: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi kuruldu

NATO üyesi ülkelerin büyük çoğunluğu Patriot kullanıyor
ABD tarafından geliştirilen uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi Patriot, Türkiye’yi ve yakın coğrafyayı füze tehditlerine karşı koruyacak. Türkiye, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almış fakat NATO ülkelerinin karşı çıkması nedeniyle devreye alamamıştı. NATO ülkelerinin büyük bölümünde kullanılan Patriot hava savunma sistemi, Türkiye’ye hava tehditlerine karşı koruyacak. ABD, İsrail, Almanya, Yunanistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Ürdün, Güney Kore, Japonya, İspanya, Hollanda, Polonya, İsveç ve Tayvan’da aktif şekilde görev yapıyor.
Balistik füzelere karşı koruma sağlıyor
NATO ağına entegre
Patriot, NATO’nun radar ağı NATINAMDS’a entegre şekilde çalışıyor ve bu sayede farklı ülkelerdeki NATO radarları, erken uyarı sistemleri ve hava savunma platformlarından uyarı bilgilerini alıyor. Tehditlere karşı erkenden harekete geçebiliyor.
Patriot MIM-104F ve PAC-3 konfigürasyonu özellikleri
- Sistem: MIM-104 Patriot
- Sistem Geliştirici: Raytheon Technologies
- Füze: PAC-3 MSE
- Füze Geliştirici: Lockheed Martin
- Füze Türü: Karadan havaya önleme füzesi (SAM)
- Ana Görev: Balistik füze savunması
- Hedef Türleri: Balistik füze, seyir füzesi, uçak, İHA
- Maksimum Hız: Mach 5+
- Maksimum Menzil: 60 km
- Maksimum Önleme İrtifası: ~20-35 km
- Füze Maksimum Menzili: 150 km
- Tahrik Sistemi: Katı yakıtlı roket motoru
- Fırlatıcı: M903 / M901 Patriot launcher
- Fırlatıcı Başına Füze: 16 adet PAC-3 MSE
- Önleme Yöntemi: Hit-to-Kill (kinetik çarpma)
- Güdüm Sistemi: Ataletsel navigasyon + veri bağı + aktif radar arayıcı
