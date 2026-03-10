MSB açıkladı: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi kuruldu

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör ABD, İsrail ve İran arasında Orta Doğu’da artan gerilim Türkiye’ye de yansıdı. Bir haftada Türkiye’ye İran’dan iki adet balistik füze ateşlendi. Bu füzeler, Doğu Akdeniz’deki NATO unsurları tarafından etkisiz hale getirildi. Şimdi de Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Malatya’ya NATO tarafından Patriot hava savunma sistemi kuruldu.

NATO üyesi ülkelerin büyük çoğunluğu Patriot kullanıyor

ABD tarafından geliştirilen uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi Patriot, Türkiye’yi ve yakın coğrafyayı füze tehditlerine karşı koruyacak. Türkiye, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almış fakat NATO ülkelerinin karşı çıkması nedeniyle devreye alamamıştı. NATO ülkelerinin büyük bölümünde kullanılan Patriot hava savunma sistemi, Türkiye’ye hava tehditlerine karşı koruyacak. ABD, İsrail, Almanya, Yunanistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Ürdün, Güney Kore, Japonya, İspanya, Hollanda, Polonya, İsveç ve Tayvan’da aktif şekilde görev yapıyor.

MSB duyurdu: İran'dan gönderilen ikinci balistik füze imha edildi 23 sa. önce eklendi

Balistik füzelere karşı koruma sağlıyor

Tam Boyutta Gör Patriot hava savunma sistemi bataryasında; radar, komuta kontrol merkezi, fırlatma rampaları ve önleme füzeleri bulunuyor. Patriot’un en modern versiyonu olan MIM-104F versiyonu, PAC-3 füze desteği sayesinde kısa ve orta menzilli balistik füzeleri imha edebiliyor. PAC-3 ile yaklaşık olarak 150 km menzile ulaşabiliyor. Bir Patriot fırlatıcı, 16 adet PAC-3 füzesi taşıyabiliyor. Bu sayede aynı anda birden fazla hedefe karşı savunma yapabiliyor.

NATO ağına entegre

Patriot, NATO’nun radar ağı NATINAMDS’a entegre şekilde çalışıyor ve bu sayede farklı ülkelerdeki NATO radarları, erken uyarı sistemleri ve hava savunma platformlarından uyarı bilgilerini alıyor. Tehditlere karşı erkenden harekete geçebiliyor.

Patriot MIM-104F ve PAC-3 konfigürasyonu özellikleri

Sistem : MIM-104 Patriot

: MIM-104 Patriot Sistem Geliştirici : Raytheon Technologies

: Raytheon Technologies Füze : PAC-3 MSE

: PAC-3 MSE Füze Geliştirici : Lockheed Martin

: Lockheed Martin Füze Türü : Karadan havaya önleme füzesi (SAM)

: Karadan havaya önleme füzesi (SAM) Ana Görev : Balistik füze savunması

: Balistik füze savunması Hedef Türleri : Balistik füze, seyir füzesi, uçak, İHA

: Balistik füze, seyir füzesi, uçak, İHA Maksimum Hız : Mach 5+

: Mach 5+ Maksimum Menzil : 60 km

: 60 km Maksimum Önleme İrtifası : ~20-35 km

: ~20-35 km Füze Maksimum Menzili : 150 km

: 150 km Tahrik Sistemi : Katı yakıtlı roket motoru

: Katı yakıtlı roket motoru Fırlatıcı : M903 / M901 Patriot launcher

: M903 / M901 Patriot launcher Fırlatıcı Başına Füze : 16 adet PAC-3 MSE

: 16 adet PAC-3 MSE Önleme Yöntemi : Hit-to-Kill (kinetik çarpma)

: Hit-to-Kill (kinetik çarpma) Güdüm Sistemi: Ataletsel navigasyon + veri bağı + aktif radar arayıcı

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: