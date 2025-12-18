Giriş
    MSB’den düşürülen İHA açıklaması: Zafiyet iddiaları asılsızdır

    MSB, Karadeniz’de düşürülen İHA’ya ilişkin sürecin mevzuata uygun ve kontrollü şekilde yürütüldüğünü açıkladı. Bakanlık, hava savunma sistemlerinde zafiyet olduğu iddialarını yalanladı.

    MSB’den düşürülen İHA açıklaması: Zafiyet iddiaları asılsızdır Tam Boyutta Gör
    Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de vurularak düşürülen insansız hava aracına ilişkin kamuoyunda dile getirilen iddialara açıklık getirdi. Bakanlık, söz konusu olayın mevzuata uygun şekilde ve yüksek hassasiyetle yönetildiğini, hava savunma sistemlerinde herhangi bir zafiyet bulunmadığını vurguladı.

    MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada düşürülen İHA’ya ilişkin sürecin tüm aşamalarının standart operasyonel prosedürler doğrultusunda yürütüldüğünü belirtti. Aktürk’ün paylaştığı bilgilere göre, 15 Aralık 2025 tarihinde Karadeniz yönünden Türk hava sahasına yaklaşan bir İHA’nın tespit edilmesi üzerine ilgili tüm birimler derhal harekete geçti.

    Prosedürlere uygun davranıldı

    Açıklamada, söz konusu hava aracının irtifa, sürat ve boyut itibarıyla tespitinin güç olduğu, ayrıca düşük radar kesit alanına sahip olması nedeniyle tek bir sensör verisiyle değerlendirme yapılmadığına dikkat çekildi. Sürecin radar sistemleri, elektro-optik unsurlar, elektronik harp kabiliyetleri ve erken ihbar sistemlerinden elde edilen çoklu verilerin karşılıklı doğrulanması esas alınarak yürütüldüğü ifade edildi.

    MSB’den düşürülen İHA açıklaması: Zafiyet iddiaları asılsızdır Tam Boyutta Gör
    Yapılan teknik ve operasyonel değerlendirmeler sonucunda, hava sahası emniyetinin korunması ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, kontrolden çıktığı tespit edilen İHA’nın Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 savaş uçakları tarafından takip edildiği bildirildi. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından, yerleşim alanları ve sivil hava trafiği açısından en uygun noktada kontrollü bir müdahaleyle imha edildiği belirtildi. Bakanlık, alınan tüm kararların sivil havacılık faaliyetlerinin güvenliği ve olası risklerin bertaraf edilmesi gözetilerek verildiğinin altını çizdi.

    MSB açıklamasında, havada vurulan İHA’nın çok küçük parçalara ayrılarak geniş bir alana dağıldığının değerlendirildiği, bu nedenle sahada tek parça ya da bütünlük arz eden bir enkazın tespit edilmesinin zorlaştığı bilgisi de paylaşıldı. Bu kapsamda arama-tarama ve teknik inceleme çalışmalarının ilgili birimler tarafından titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

    Bakanlık, doğrulama süreçleri tamamlanmadan yapılan yorumlara karşı da uyarıda bulunarak spekülatif değerlendirmeler ve dezenformasyon içerikli iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada, Türkiye’nin hava sahasının radar, erken ihbar, elektronik harp ve önleme unsurlarını kapsayan katmanlı ve entegre bir hava savunma mimarisiyle 7 gün 24 saat esasına göre kontrol altında tutulduğu ifade edildi. Hava savunma sistemlerinin temel görevinin, hava sahasına giren unsurların tespiti, teşhisi, takibi ve gerektiğinde imhası olduğu hatırlatıldı.

    Son olarak, düşürülen İHA’ya ilişkin sürecin başarıyla yönetildiği ve sonuçlandırıldığı vurgulanarak, hava savunma sistemlerinin zafiyet içinde olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Bakanlık, “Elde edilen tecrübeler ışığında tespit, teşhis ve reaksiyon süreçleri düzenli olarak gözden geçirilmekte, operasyonel prosedürler ve teknik kabiliyetler sürekli olarak geliştirilmektedir. Tüm bunlara ilave olarak, Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaş dolayısıyla Karadeniz'in güvenliğine yönelik bu tür olumsuzluklar konusunda her iki tarafın da daha dikkatli olmaları hususunda muhataplarımız ikaz edilmiştir” dedi.

    HABERİN ETİKETLERİ
    milli savunma bakanlığı, rusya ve
    ukrayna karadeniz iha Türkiye Haberleri Teknoloji Haberleri Popüler Bilim Savunma Sanayi
