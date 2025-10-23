Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MSB’den Eurofighter açıklaması

    Katar’dan Eurofighter tedarik edileceğine yönelik iddiaların ardından Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, savaş uçağı tedariki için çeşitli ülkelerle görüşmelerin planlandığını açıkladı.

    MSB’den Eurofighter açıklaması Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'ı ziyareti ile birlikte Türkiye’nin Katar’dan 24 adet ikinci el Eurofighter Typhoon savaş uçağı almayı düşündüğü iddiaları ortaya atıldı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bu söylentiler üzerine açıklama yaparak başta müttefik ülkelerden olmak üzere savaş uçağı tedarik edilmesinin planlandığını duyurdu.

    Milli Savunma Bakanlığı kaynakları; yerli ve milli savaş uçağı KAAN'ın teslimatları başlayana kadar, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) verilen görevlerin yerine getirilmesi için gerek duyulacak sistemlerin başta müttefikler olmak üzere ilgili ülkelerden tedarik edilmesinin planlandığını ifade etti.

    Eurofighter uçağı tedarik edilmesi çalışmalarına devam edildiğini belirten kaynaklar, "Birleşik Krallık ile gerçekleştirilen görüşmelere istinaden gelinen süreçte olumlu adımlar atılmış ve uygun zaman içerisinde tedarik faaliyetlerinin tamamlanması hedeflenmektedir. Eurofighter uçağı tedariki kapsamında sözleşme aşamasına geçildiğinde tarafımızdan resmi bilgilendirmeler yapılacaktır. Bunun dışındaki iddialara itibar edilmemelidir." dedi.

    Türkiye ile Birleşik Krallık, Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı için 23 Temmuz 2025 tarihinde mutabakat zaptı imzaladı. Türkiye bu uçaklara ek olarak Almanya’dan 40 adet, Katar’dan 24 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı almak istiyor.

    Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri

    • Uzunluk: 15.96 m (52.4 ft)
    • Mürettebat: 1 (2)
    • Kanat Açıklığı: 10.95 m (35.9 ft)
    • Kanat Açıklığı: 5.28 m (17.3 ft)
    • Kanat Alanı: 51.2 m²
    • Boş Ağırlık: 11,000 kg (24.000 lb)
    • Yüklü Ağırlığı: 16.000 kg
    • Max. Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg (51.800 lb)
    • Motor: 2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan
    • Motor Gücü: 60 kN (13.500 lbf) her biri
    • Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg (11.020 lb)
    • Maksimum hız: Yüksek İrtifada: (2495 km/s) Deniz Seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km/s)
    • Menzil: 2900 km 
    • Servis Yarıçapı: 19.812 m
    • Tırmanış: 315 m/s 
    • İtiş/Ağırlık Oranı: 1.15
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Toyota Land Cruiser FJ sahneye çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    stop karartma cezası c elysee 1.2 vti tk 03 top speed pratisyen hekim maaşı ketya kullananların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 30 Cl6 A1
    Tecno Camon 30 Cl6 A1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15 X1504VA-NJ412
    ASUS Vivobook 15 X1504VA-NJ412
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum