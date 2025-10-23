MSB’den Eurofighter açıklaması

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'ı ziyareti ile birlikte Türkiye’nin Katar’dan 24 adet ikinci el Eurofighter Typhoon savaş uçağı almayı düşündüğü iddiaları ortaya atıldı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bu söylentiler üzerine açıklama yaparak başta müttefik ülkelerden olmak üzere savaş uçağı tedarik edilmesinin planlandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları; yerli ve milli savaş uçağı KAAN'ın teslimatları başlayana kadar, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) verilen görevlerin yerine getirilmesi için gerek duyulacak sistemlerin başta müttefikler olmak üzere ilgili ülkelerden tedarik edilmesinin planlandığını ifade etti.

Eurofighter uçağı tedarik edilmesi çalışmalarına devam edildiğini belirten kaynaklar, "Birleşik Krallık ile gerçekleştirilen görüşmelere istinaden gelinen süreçte olumlu adımlar atılmış ve uygun zaman içerisinde tedarik faaliyetlerinin tamamlanması hedeflenmektedir. Eurofighter uçağı tedariki kapsamında sözleşme aşamasına geçildiğinde tarafımızdan resmi bilgilendirmeler yapılacaktır. Bunun dışındaki iddialara itibar edilmemelidir." dedi.

Türkiye ile Birleşik Krallık, Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı için 23 Temmuz 2025 tarihinde mutabakat zaptı imzaladı. Türkiye bu uçaklara ek olarak Almanya’dan 40 adet, Katar’dan 24 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı almak istiyor.

Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri

Uzunluk : 15.96 m (52.4 ft)

: 15.96 m (52.4 ft) Mürettebat : 1 (2)

: 1 (2) Kanat Açıklığı : 10.95 m (35.9 ft)

: 10.95 m (35.9 ft) Kanat Açıklığı : 5.28 m (17.3 ft)

: 5.28 m (17.3 ft) Kanat Alanı : 51.2 m²

: 51.2 m² Boş Ağırlık : 11,000 kg (24.000 lb)

: 11,000 kg (24.000 lb) Yüklü Ağırlığı : 16.000 kg

: 16.000 kg Max. Kalkış Ağırlığı : 23.500 kg (51.800 lb)

: 23.500 kg (51.800 lb) Motor : 2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan

: 2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan Motor Gücü : 60 kN (13.500 lbf) her biri

: 60 kN (13.500 lbf) her biri Yakıt Kapasitesi : 5.000 kg (11.020 lb)

: 5.000 kg (11.020 lb) Maksimum hız : Yüksek İrtifada: (2495 km/s) Deniz Seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km/s)

: Yüksek İrtifada: (2495 km/s) Deniz Seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km/s) Menzil : 2900 km

: 2900 km Servis Yarıçapı : 19.812 m

: 19.812 m Tırmanış : 315 m/s

: 315 m/s İtiş/Ağırlık Oranı: 1.15

