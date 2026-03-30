    MSB: İran’dan Türkiye'ye gönderilen dördüncü füze imha edildi

    Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre İran'dan Türk hava sahasına dördüncü kez balistik füze gönderildi. Önceki füzelerde olduğu gibi bu füzeyi de Doğu Akdeniz'deki NATO unsurları imha etti.

    İran, ABD ve İsrail arasındaki savaşın etkisi Türkiye'ye yansımaya devam ediyor. Savaşın başlangıcından beri Türk hava sahasına üç kez füze gönderen İran, bugün bir füze daha gönderdi. Önceki füzelerde olduğu gibi dördüncü füze de Doğu Akdeniz'deki NATO unsurları tarafından imha edildi.

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "İran’dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir.

    Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, bölgedeki bütün gelişmeler milli güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    Doğu Akdeniz, Malatya ve Adana'da balistik füze savunma sistemleri devrede

    Türkiye, NATO üyesi bir ülke olarak İran'dan gönderilen balistik füzelere karşı NATO unsurları tarafından korunuyor. Bugüne kadar gönderilen dört füzeyi de Doğu Akdeniz’deki ABD destroyerindeki hava savunma sistemi imha etti. Gemiye konuşlu hava savunma sisteminden gönderilen SM-3 tipi füzelerle, İran’ın balistik füzeleri atmosfer seviyesindeyken vuruldu. Ayrıca Türk hava sahasındaki balistik tehditlerin artmasıyla birlikte Malatya ve Adana’ya NATO tarafından Patriot PAC-3 hava savunma sistemi kuruldu. Bu iki sistem henüz füze imhası için kullanılmadı.

    Yerli güç sahneye çıktı: TULGA 4x4 göreve başladı

