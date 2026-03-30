MSB: İran’dan Türkiye'ye gönderilen dördüncü füze imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İran’dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir.
Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, bölgedeki bütün gelişmeler milli güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Doğu Akdeniz, Malatya ve Adana'da balistik füze savunma sistemleri devrede
Türkiye, NATO üyesi bir ülke olarak İran'dan gönderilen balistik füzelere karşı NATO unsurları tarafından korunuyor. Bugüne kadar gönderilen dört füzeyi de Doğu Akdeniz'deki ABD destroyerindeki hava savunma sistemi imha etti. Gemiye konuşlu hava savunma sisteminden gönderilen SM-3 tipi füzelerle, İran'ın balistik füzeleri atmosfer seviyesindeyken vuruldu. Ayrıca Türk hava sahasındaki balistik tehditlerin artmasıyla birlikte Malatya ve Adana'ya NATO tarafından Patriot PAC-3 hava savunma sistemi kuruldu. Bu iki sistem henüz füze imhası için kullanılmadı.
35 Kişi Okuyor (8 Üye, 27 Misafir) 15 Masaüstü 20 Mobil
646 kez okundu.
11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Türkiye Haberleri, ABD ve