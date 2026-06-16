MSB: 'Konya'ya SAMP/T hava savunma sistemi konuşlandırılacak'

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

İran, ABD ve İsrail arasındaki savaşın Türk hava sahasına sıçraması ve Avrupa için tehdit oluşturmasıyla birlikte NATO tarafından Türkiye’ye Patriot hava savunma sistemleri kurulmuştu. Şimdi bunlara SAMP-T Hava ve Füze Savunma Sistemi ekleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre Nato Daimi Savunma Planı kapsamında İtalya’ya ait bir SAMP-T Hava Savunma Sistemi, Konya’ya konuşlandırılacak. Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda kurulum çalışmaları başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, " NATO Daimi Savunma Planı kapsamında, ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sistemi 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya'da konuşlandırılacaktır." ifadelerini kullandı.

ASELSAN’dan 780 milyon euroluk dev hava savunma anlaşması 3 sa. önce eklendi

Satın almak için görüşmeler sürüyor

SAMP-T, İtalya ve Fransa ortaklığındaki Eurosam GIE üretiliyor. Türkiye, geçtiğimiz yıllarda SAMP-T sistemi satın almak istemiş fakat Fransa tarafından ret yemişti. Nisan 2026'da basına yansıyan iddialara göre Türkiye, SAMP-T satın almak ve ortak üretimini gerçekleştirmek üzere İtalya ile görüşmeler yürütüyor. Henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

Tam Boyutta Gör

Türkiye'deki NATO savunma unsurlarının sayısı dörde çıktı

SAMP-T sistemi, Türkiye’de NATO tarafından konuşlandırılan dördüncü hava savunma sistemi olacak. NATO'ya ait uzun menzilli hava ve füze savunma sistemlerinin dağılımı şu şekilde oldu:

Adana İncirlik Üssü: 1 adet PATRIOT PAC-2 ve 1 adet PATRIOT PAC-3

1 adet PATRIOT PAC-2 ve 1 adet PATRIOT PAC-3 Malatya Kürecik Üssü : 1 adet PATRIOT PAC-3

: 1 adet PATRIOT PAC-3 Konya 3'üncü Ana Jet Üssü: 1 adet SAMP/T

SAMP/T sistemi nedir? Menzili ne kadar?

Fransa ve İtalya ortaklığında geliştirilen SAMP/T (Surface-to-Air Missile Platform/Terrain), NATO'nun gelişmiş kara konuşlu hava savunma sistemleri arasında yer alıyor. Sistem, ana önleyici unsuru olarak Aster 30 füzelerini kullanıyor. Savaş uçakları, seyir füzeleri, helikopterler, insansız hava araçları ile belirli balistik füze tehditlerine karşı koruma sağlayabiliyor.

SAMP/T'nin kullandığı Aster 30 füzeleri, versiyonuna bağlı olarak 120 ile 150 kilometreye kadar hava hedeflerini etkisiz hale getirebiliyor. Sistem, balistik füzelere karşı ise 35 kilometreye kadar irtifada önleme kabiliyetine sahip bulunuyor. Aynı anda çok sayıda hedefi takip edebilen SAMP/T, yoğun saldırı senaryolarında da etkin görev yapabiliyor.

Sistem, 360 derece kapsama alanı sunarken yüksek hareket kabiliyeti sayesinde kısa sürede farklı bölgelere intikal ederek göreve başlayabiliyor. Bu özellikleriyle hem kritik tesislerin korunmasında hem de geniş alan hava savunmasında önemli rol üstleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: