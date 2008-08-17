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MSI 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4870 modelini duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi cephesinde Radeon HD 4800 serisi için model alternatiflerinin sayısı her geçen gün artıyor. Özel soğutmalı çözümlerden sonra yüksek bellek kapasitesine sahip modellerin çeşitliliği de artıyor. Sapphire ve GeCube'den sonra MSI da 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4870 modelini duyurdu. Kartın sahip olduğu bellek kapasitesinin dışında teknik özellikleri ve soğutucusu ile AMD-ATi'nin referans modeline sadık kalıyor. Zira 55nm RV770XT gpu'sunu kullanan kartın grafik işlemcisi 750MHz'de, bellekleri ise 3600MHz'de görev yapıyor. 2.4TeraFLOP'luk yüksek işlem kapasitesine sahip olan kart 256-bit bellek veri yolunu destekliyor ve 800x paralel işlem birimiyle birlikte geliyor. UVD 2.0 teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen kart DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 uyumluluğuna da sahip. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X teknolojisine sahip olan MSI'ın yeni modeli üzerinde ayrıca çift DVI ve HDTV destekli tv çıkışı da yer alıyor. Kartın yurt dışı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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hikmet41 11 yıl
daha 512 si ne alışamadan 1 gb geldi 2 sene sonra her halde 2 gb çıkar
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MISTIQuad 11 yıl

Orjinalden alıntı: hikmet41

daha 512 si ne alışamadan 1 gb geldi 2 sene sonra her halde 2 gb çıkar


valla bence 2 sene sonra hd5870 1gb modelini dinleyeceğiz
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