MSI 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4870 modelini duyurdu

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AMD-ATi cephesinde Radeon HD 4800 serisi için model alternatiflerinin sayısı her geçen gün artıyor. Özel soğutmalı çözümlerden sonra yüksek bellek kapasitesine sahip modellerin çeşitliliği de artıyor. Sapphire ve GeCube'den sonra MSI da 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4870 modelini duyurdu. Kartın sahip olduğu bellek kapasitesinin dışında teknik özellikleri ve soğutucusu ile AMD-ATi'nin referans modeline sadık kalıyor. Zira 55nm RV770XT gpu'sunu kullanan kartın grafik işlemcisi 750MHz'de, bellekleri ise 3600MHz'de görev yapıyor. 2.4TeraFLOP'luk yüksek işlem kapasitesine sahip olan kart 256-bit bellek veri yolunu destekliyor ve 800x paralel işlem birimiyle birlikte geliyor. UVD 2.0 teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen kart DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 uyumluluğuna da sahip. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X teknolojisine sahip olan MSI'ın yeni modeli üzerinde ayrıca çift DVI ve HDTV destekli tv çıkışı da yer alıyor. Kartın yurt dışı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.