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MSI 880G çipsetli yeni anakartını duyurdu: 880GMA-E45

9 yıl
12,2b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önde gelen anakart üreticilerinden MSI, AMD'nin yeni yonga setlerinden 880G'yi kullanan 880GMA-E45 isimli yeni anakartını duyurdu. Micro ATX formunda olan ve Soket AM3 işlemcilere destek veren anakart, Siyah renkli baskılı devresi ve yüksek kaliteli komponentleriyle dikkat çekiyor.

Military Class konsepti çerçevesinde uzun ömürlü katı kapasitörlerle donatılan anakart, güney köprüsü olarak SB850 yongasını kullanıyor. Dört adet DIMM slotuna sahip olan ve çift kanal DDR3 bellek desteği sunan 880GMA-E45, entegre grafik birimiyle öne çıkacak gibi görünüyor.

Kullanılan yonga seti sayesinde ATi Radeon HD 4290 IGP'sine sahip olana anakart, bu sayede hem DirectX 10.1 desteği hem de yüksek tanımlı video hızlandırma yeteneği sunuyor. Harici ekran kartı ve Hybrid Crossfire için PCIe x16 slotu da bulunan anakart, OC Genie özelliğine de sahip.

SB850 sayesinde üzerinde 6 adet SATA-III portu bulunan anakart, aynı zamanda iki adet USB 3.0 portu ile geliyor. Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet ve 7.1 kanal ses ile birlikte görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI anakartlarına yer verilen sistem, 120$ seviyesinden satışa çıkıyor.


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Denubis 9 yıl
kart çok düzensiz ve karman çorman görünüyor.
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