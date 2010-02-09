MSI Big Bang Fuzion lanse edildi: ATi ve Nvidia aynı anakartta buluşuyor

Grafik endüstrisinde devrim yaratacağı ve çoklu ekran kartı kurulumlarında yeni bir dönemin kapısını aralayacağı söylenen Hydra teknolojili Big Bang Fuzion, lanse edildi. Geçtiğimiz yaz döneminden bu yana konuşulmakta olan ve önce Ekim ayında çıkacak fakat daha sonra 2010'a ertelendiği açıklanan P55 çipsetli yeni anakart sürücü tarafındaki yoğun bir çalışma döneminden sonra nihayet resmi olarak tanıtıldı. Kısa bir süre önce Newegg'de satışa sunulan MSI Big Bang Fuzion, kullandığı çipset ve destek verdiği işlemciler açısından MSI'ın yüksek performans sınıfındaki en yeni temsilcisi olmakla birlikte onu farklı kılan asıl detay endüstride ilk defa İsrail merkezli Lucid firması tarafından geliştirilen Hydra 200 kontrol yongasına sahip olması ve farklı ekran kartlarının bir arada kullanılabilmesine olanak tanıması.

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Big Bang Fuzion'u özel kılan detaylara geçmeden önce anakartın genel detaylarına bakmakta fayda var. P55 çipsetini kullanan ve LGA1156 formundaki Intel işlemcilerin tamamına destek veren Big Bang Fuzion, tahmin edilebileceği üzere yüksek performans meraklıları ve oyuncuları hedef alıyor. Siyah renkli baskılı devresi ve özel tasarımlı soğutucusuyla öne çıkan anakart, Hi-c Cap ve SFC (Super Ferrite Chokes) gibi stabilite ve dayanıklılığı arttıran yüksek kaliteli komponentleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. DrMos konsepti çerçevesinde işlemci için 8 fazlı güç tasarımına sahip olan ve hız aşırtma için yüksek potansiyel vaad eden Big Bang Fuzion, yeni nesil MSI anakartlarda sık sık görmeye başladığımız OC Genie tek tuşla hız aşırtma teknolojisini de beraberinde getiriyor.

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Destek verdiği Core i3, Core i5 ve Core i7 serisi Intel işlemciler çift kanal bellek desteği sunduğu için üzerinde dört adet DIMM slotu bulunan anakart, standart olarak 2133MHz'e kadar DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için üzerinde üç adet PCIe x16 slotu bulunan, dahili formdaki diğer donanımlar içinse iki adet PCI ve iki adet PCIe x1 slotuyla donatılan Big Bang Fuzion, APS adı verilen aktif faz yönetimiyle, yük durumuna göre boştaki güç fazlarını kapatarak aynı zamanda güç tassarrufu ve enerji verimliliği de sağlayabiliyor. Profesyonellerin multimetre ile donanımsal gerilim kontrolü yapabilmesi için V-Check adı verilen kontrol noktalarına da sahip olan anakart, 10x SATA-II ve çok sayıda USB 2.0 konnektörüne sahip olan Big Bang Fuzion, SATA-III ve USB 3.0 desteğine ise sahip değil.

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MSI Big Bang Fuzion'un genel özelliklerine değindikten onu farklı kılan Lucid Hydra teknolojisine geçiş yapabiliriz. Hydra 200 yongasına sahip olan anakart, hem ATi hem de Nvidia ekran kartlarının aynı anda kullanımına olanak tanıyabiliyor. Grafik kartlarının arasındaki bilgi alışverişini bir trafik polisi edasıyla kontrol eden Hydra 200 yongası, teorik anlamda taktığınız ekran kartıyla sayısı paralel olarak Lineer performans artışı vaad ediyor olsa bile tahmin edebileceği üzere özellikle sürücü tarafındaki gelişmelere bağlı olarak şu an için bu vaadlerini yerine getirmekten uzak olsa bile sürücüler üzerindeki çalışmaların devam ettiği ve paket anlamında heyecan verici bir yenilik olduğu söyleyebiliriz.

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Lucid Hydra teknolojisiyle ilgili altını çizmemiz gereken bir diğer önemli nokta ise karma ekran kartı (ATi + Nvidia) kullanımının yanı sıra SLI ve Crossfire X teknolojilerinin koltuğuna da göz dikmesi. Zira açıklanan bilgilere göre Hydra 200, aynı marka ekran kartları için Crossfire X veya SLI teknolojilerine kıyasla daha yüksek ölçeklenebilirlik sunabiliyor. Hydra 200'ün değineceğimiz son özelliği ise aynı üreticinin farklı ekran kartlarını birlikte çalıştırabilmesi yani teknoloji teorik olarak bugün aldığınız ATi Radeon HD 5870'in yanında daha sonra çıkacak Radeon HD 6870 modelini eklemenize olanak tanıyor ancak bu desteğin sağlanması için yeni modellerle uyumlu bir sürücünün de çıkarılması gerekiyor.

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MSI yaptığı açıklama ile Big Bang Fuzion'un farklı ekran kartı kullanımları için N, A ve X olmak üzere üç farklı moda sahip olduğunu belirtiyor. N modu altında GeForce 9 ve GeForce 200 serisi ekran kartları hem Windows Vista hem de Windows 7 altında GeForce 185.85 üstü sürücülerle paralel olarak çalıştırılabiliyor. A modu altında ise ATi Radeon HD 4000 ve 5000 serisi ekran kartları yine hem Windows Vista hem de Windows 7 altında Catalyst 9.7 ve üstü sürücülerle çalışabiliyorlar. Big Bang Fuzion'un en büyük özelliği ise X modu. Bu modla ilgili olarak çok önemli bir sınırlama bulunuyor zira ATi ve Nvidia ekran kartalrını bir arada kullandıran X modu sadece Windows 7 altında çalışıyor çünkü önceki Windows sürümlerinde aynı anda iki farklı ekran kartı sürücüsünü çalıştırabilmek malesef mümkün değil.

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Yayınlanan resmi dökümanlara göre kullanıcılar, Big Bang Fuzion üzerinde ATi Radeon HD 5870 ve GeForce GTX 285 modelini bir arada kullanabilecekler. Destek veren modeller arasında karma kullanım için herhangi bir kombinasyon sınırı olmadığını da belirtmeliyiz. Daha önce yayınlanan test sonuçlarında da görülebileceği üzere Lucid Hydra teknolojisi karma kullanımda şu an için vaad edilen lineer performans artışını veremese de Lucid'in sürücü güncellemeleriyle durumu daha iyi bir noktaya taşıması bekleniyor. MSI Big Bang Fuzion, EAX ADVANCED HD 5.0 teknolojili QuantumWave PCIe x1 ses kartı ve video incelemesini yaptığımız Big Bang Trinergy modelinde de yer alan OC Dashboard isimli hız aşırtma kumandası ile birlikte yurt dışında 370$ seviyesinden satışa sunuluyor.