MSI çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelini duyurdu

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Nvidia'nın performans liderliğini geri almak için hazırladığı çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modeli bugün itibariyle endüstrinin beğenisine sunuluyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun çiftine sahip olak ekran kartı doğrudan AMD-ATi'nin R700 kod adlı Radeon HD 4870 X2 modelini rakip alıyor ve Nvidia'nın performans iddiasını yeniden gözler önüne seriyor.

GeForce GTX 295'in bugün itibariyle lanse edilmesine paralel olarak Nvidia'nın iş ortakları da yeni modellerini tanıtmaya başladı. Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından MSI da N295GTX-M2D1792 kod adlı yeni ekran kartını duyurdu. Firmanın 1792MB GDDR3 bellek ile donatılan yeni modeli 2x 448-bit bellek veri yolu desteği ve 480x (2x 240) paralel işlem birimiyle birlikte geliyor.

Grafik işlemcisi 576MHz, paralel işlem birimleri 1242MHz ve bellekleri 1998MHz'de görev yapan ekran kartı destek veren anakartlarda Quad SLI kurulumuna da olanak tanıyarak kullanıcılar 4 GPU'lu sistem kurabilmesine olanak tanımakta. DirectX 10, CUDA ve PhysX teknolojilerine destek veren çift slot tasarımlı ekran kartı, PureVideo HD teknolojisiyle video hızlandırma da yapabiliyor.

MSI'ın GeForce GTX 295 modelinin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken fiyatı henüz açıklanmadı.

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