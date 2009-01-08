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MSI çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelini duyurdu
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Nvidia'nın performans liderliğini geri almak için hazırladığı çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modeli bugün itibariyle endüstrinin beğenisine sunuluyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun çiftine sahip olak ekran kartı doğrudan AMD-ATi'nin R700 kod adlı Radeon HD 4870 X2 modelini rakip alıyor ve Nvidia'nın performans iddiasını yeniden gözler önüne seriyor.

GeForce GTX 295'in bugün itibariyle lanse edilmesine paralel olarak Nvidia'nın iş ortakları da yeni modellerini tanıtmaya başladı. Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından MSI da N295GTX-M2D1792 kod adlı yeni ekran kartını duyurdu. Firmanın 1792MB GDDR3 bellek ile donatılan yeni modeli 2x 448-bit bellek veri yolu desteği ve 480x (2x 240) paralel işlem birimiyle birlikte geliyor.

Grafik işlemcisi 576MHz, paralel işlem birimleri 1242MHz ve bellekleri 1998MHz'de görev yapan ekran kartı destek veren anakartlarda Quad SLI kurulumuna da olanak tanıyarak kullanıcılar 4 GPU'lu sistem kurabilmesine olanak tanımakta. DirectX 10, CUDA ve PhysX teknolojilerine destek veren çift slot tasarımlı ekran kartı, PureVideo HD teknolojisiyle video hızlandırma da yapabiliyor.

MSI'ın GeForce GTX 295 modelinin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken fiyatı henüz açıklanmadı.

MSI çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelini duyurdu
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MSI çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelini duyurdu
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01Mrt 10 yıl
nvidia neden tost yapmakta ısrar ediyor... :)) ATI gibi tek kart yapamıyor mu?...
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HoLY.oNE 10 yıl

Orjinalden alıntı: 01mrt

nvidia neden tost yapmakta ısrar ediyor... :)) ATI gibi tek kart yapamıyor mu?...


tost ama nasıl oluyorsa 4870x2 den daha ince
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scutaro 10 yıl
Orjinalden alıntı: 01mrt

nvidia neden tost yapmakta ısrar ediyor... :)) ATI gibi tek kart yapamıyor mu?...

Gerçekten yapamayacağınımı düşünüyorsun 1.si 2 pcb'li üretmek daha maliyetli 4870x2'deki gibi yine gpu'lar arasında haberleşme için yonga kullanıyor bir farkı varmı 2.si 9800gx2 tek pcb olarak üretilebilirdi fakat gtx295 bu açıdan biraz zor çünkü zaten tek pcb üzerinde hem gpu ve bellek alanı olarak hemde diğer bileşenler olarak fazla geniş yer kaplıyor 2 tane o büyük gpu ve bellek takımını yanyana düşünürsen çok büyük bir kart olurdu ve kasaya sığmazdı belki 40nm ile tek pcb üretir kimbilir zaten nm küçülmesi belli bir yerden sonra daha güçlü çözümler için x2 kartlar yaygınlaşıcak ve mecburen bu şekilde kullanacağız
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StreamRolleR 10 yıl
900 civarı işte daha ne :(( türkiyeden alınmaz
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harece66 10 yıl
yavv bu kartlar gerçekten çok super kartlar ama çokta pahalı.
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haydut14 10 yıl
vatanda zotac ın referans tasarım modeli yani amp olmayanı peşinde 950 lira 4870X2 yle arasında 35 lira var testlerdede en az 35 fps fark var şaka gibi :D:D





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Tinúviel 10 yıl
Son resim güzel özetlemiş.
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