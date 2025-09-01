Giriş
    MSI Claw A8 Ryzen Z2 Extreme fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

    MSI, Ryzen Z2 Extreme APU'lu Claw A8 modelini çok yakında piyasaya sürecek. İngiltere'de 1TB depolama ve 24GB bellekli versiyonun fiyatı belli oldu. İşte detaylar...

    MSI Claw A8 Ryzen Z2 Extreme fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    MSI'ın yeni nesil taşınabilir oyun konsolu Claw A8, Avrupa'nın ardından İngiltere pazarında ön siparişe açıldı. Ryzen Z2 Extreme APU ile donatılan cihaz, çeşitli perakende kanallarında listelenmeye başladı. Fiyatlar ise Intel tabanlı bir önceki modele kıyasla 980 eurodan başlıyor. 

    MSI Claw A8 Ryzen Z2 Extreme fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

    MSI'ın taşınabilir oyun konsolu Claw A8, Ryzen Z2 Extreme işlemcili sürümüyle çok küresel pazara çıkıyor. İngiltere'de ön siparişe açılan cihaz 849,98 sterlin fiyat etiketine sahip. 1TB depolama ve 24GB LPDDR5X bellekle gelen model, 17 Eylül itibarıyla kullanıcılarla buluşacak. Ayrıca "Neon Green" ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunuluyor.

    MSI Claw A8 Ryzen Z2 Extreme fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Kaçıranlar için yeni sürüm, Intel tabanlı Claw A8 AI+'a kıyasla daha uygun bir fiyatla çıkış yapıyor. Intel'in Lunar Lake Ultra 200V işlemcili modeli 899 sterlin seviyesindeyken, Z2 Extreme'li versiyon 50 sterlin daha düşük fiyatla geliyor. Ayrıca Claw A8 Z2 Extreme, şirketin ilk AMD APU tabanlı taşınabilir konsolu konumunda.

    MSI Claw A8 Ryzen Z2 neler sunuyor?

    Claw A8, 8 inçlik, 1920x1200 çözünürlükte,  500 nit parlaklık, 120Hz yenileme hızına sahip IPS dokunmatik ekranla geliyor. 24GB’a kadar LPDDR5X-8000 bellek, 1TB’a kadar PCIe Gen4 NVMe SSD ile donatılmış. Cihazda ayrıca 2 adet USB4 bağlantı noktası, WiFi 7 + Bluetooth 5.3 kablosuz iletişim desteği ve 6 eksenli IMU sensörü yer alıyor.

    Cihaza güç veren Z2 Extreme, 3 Zen 5 ve 5 Zen 5C çekirdeği olmak üzere 8 çekirdek ve 18 iş parçacıklı bir yapı sunuyor. Radeon 880M APU'ya ise yeni RDNA 3.5 grafik mimarisine dayalı toplam 16 Hesaplama Birimi eşlik ediyor. Ayrıca 50 TOPS XDNA 2 sinir motoruna sahip. Yeni modelin dikkat çeken yönlerinden biri ise WiFi 7 desteğiyle gelmesi. MSI, Computex’te WiFi 6E desteği açıklamış olsa da, Çin’de listelenen versiyon WiFi 7 ile geliyor. 

    Ses tarafında DTS destekli çift hoparlör ve Hi-Res Audio özellikleri sunulurken, batarya tarafında ise 6 hücreli, 80Wh kapasiteye sahip bir pil kullanılıyor. Claw A8’in ağırlığı 765 gram seviyesinde ve iki renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor: "Polar Tempest" ve "Neon Green".

