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    MSI, Computex 2026'da dört farklı ürünüyle "En İyi Seçim" ödülü kazandı

    MSI, COMPUTEX 2026'da "En İyi Seçim" ödülü kazanmayı başardı. 8 inç ekrana sahip MSI GeForce RTX™ 5090 32G LIGHTNING Z fuarda ilgi çekmeyi başardı.               

    MSI, Computex 2026'da 'En İyi Seçim' ödülü kazandı
    MSI, Tayvan’ın Taipedi şehrinde düzenlenen COMPUTEX 2026’ya önceki yıllarda olduğu gibi yine damga vurdu. MSI, dört farklı ürünüyle COMPUTEX’ten “Best Choice (En İyi Seçim) Ödülünün sahibi oldu. MSI standında sergilenen yeni ürünlerle ilgili videolar önümüzdeki günlerde DonanımHaber YouTube kanalımızda yayınlanacak.

    8 inç ekranla birlikte gelen MSI GeForce RTX™ 5090 32G LIGHTNING Z ekran kartı fuara damgasını vuran ürünler arasında yer almıştı. Bu ekran kartı En İyi Seçim Altın ödülü almayı başardı. Ayrıca 40. yıla özel notebook, AU iş istasyonları için geliştirilen PSU ve yeni klavyelere de ödül verildi.

    MSI’ın COMPUTEX 2026’da ödül aldığı yeni ürünleri

    GeForce RTX™ 5090 32G LIGHTNING Z: Tasarımcı ve Hızaşırtmacılar için Performansın Üst Sınırı

    MSI, Computex 2026'da 'En İyi Seçim' ödülü kazandı Tam Boyutta Gör

    Uzun zamandır beklenen MSI’ın efsanevi LIGHTNING serisinin dönüşünü temsil eden LIGHTNING Z ekran kartı, oyuncular, tasarımcılar ve dünya çapında hızaşırtma toplulukları için 8K video render ve karmaşık 3D modelleme için üretildi:

    • Ekstrem Güç İletimi: 40 fazlı güç mimarisi ve çift 16pin güç konnektörü ile performansta geleneksel sınırlarını zorluyor.
    • Yeni Nesil Termal Mühendislik: Gelişmiş sıvı soğutma ile yönetilen termal mimarisi tamamen bakır coldplate, yeni nesil yüksek basınçlı pompa ve MSI’ın özel Lightning Fan tasarımı ile geliyor.
    • Etkileşimli Ekran: 8 inç entegre ekranı ile performans telemetri verilerini gerçek zamanlı olarak izleyebilir, görsel tasarımı özelleştirebilirsiniz. 

    40'ıncı yıla özel laptop: MSI Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epi

    MSI'ın üst sınıf amiral gemisi laptopu Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic, bu seçimde büyük rol oynadı ve Oyun ve Kapsayıcı Teknolojiler kategorisinde En İyi Seçim ödülünün sahibi oldu. MSI’ın 40. yıl dönümü anısına sınırlı sayıda üretilen bu yeni ürünün, MSI’ın tasarım yeteneklerinin zirvesini temsil ettiği ifade ediliyor.

    MPG Ai TS Serisi PSU: AI İş İstasyonları için güçlü bir altyapı 

    MSI, Computex 2026'da 'En İyi Seçim' ödülü kazandı Tam Boyutta Gör

    Modern üst sınıf ekran kartlarının AI Edge ve büyük veri işleme gibi görevlerde güvenlik gereksinimleri için özel olarak tasarlandı:

    • GPU Safeguard+ Teknolojisi: MSI’ın özel proaktif koruma teknolojisi, 12V-2x6 konnektörleri üzerindeki her pin için akım değerlerini kesin olarak ölçer ve önemli bileşenleri ve veri kayıplarını önlemeye yardımcı olur.
    • Endüstriyel Sınıf Bileşenler: Yüksek performanslı SiC MOSFET’ler ve optimize edilmiş akustik profili sayesinde yüksek yük altında sessiz çalışır. 
    • Geleceğe Bakan Mimari: Çift yerleşik 12V-2x6 konnektörü ile gelecekte yapacağınız donanım yükseltmelerini de destekleyebilecek sağlam ve güvenilir bir güç iletimi sağlar. 

    MSI STRIKE ALLOY TMR ve STRIKE NEXUS: Oyun, yayın, tasarım ve ötesi için klavye

    Oyun, yayın ve üretkenlik odaklı tüm kullanıcılara hitap eden MSI’ın iki yeni klavye modeline COMPUTEX 2026 jürisi ödül verdi.

    MSI, Computex 2026'da 'En İyi Seçim' ödülü kazandı Tam Boyutta Gör

    • STRIKE ALLOY TMR: Gelecek nesil TMR algılama teknolojisi, 8,000Hz’e kadar seçme hızı, ultra kesin aktivasyon kontrolleri sunar. Çift hot-swap tasarımı ile hem mıknatıslı, hem de mekanik anahtarları destekler.  
    • STRIKE NEXUS: Mıknatıslı tasarımı ile kolayca takıp çıkarılabilen 4.3 inç dokunmatik ekran ve harici M.2 SSD genişleme olanağı ile gelir. Tek bir USB-C bağlantısı ile sistem izleme ve şifreli SSD koruması sağlar. 
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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 22 saat önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 1 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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