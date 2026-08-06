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    MSI da ekran kartlarına zam yaptı: Fiyatlar yüzde 20’den fazla artıyor

    DRAM bellek krizinin derinleşmesi ekran kartı fiyatlarını artırdı. ASUS ve Gigabyte'ın ardından MSI da yüzde 20'yi aşan zam kararı aldı. Zam eski nesil GPU’ları da etkiliyor.

    MSI da ekran kartlarına zam yaptı: Fiyatlar yüzde 20 artıyor Tam Boyutta Gör

    Küresel DRAM bellek sıkıntısı nedeniyle ekran kartlarında peş peşe fiyat artışlarına neden oluyor. Daha önce ASUS ve Gigabyte tarafından açıklanan zamların ardından MSI da ekran kartlarında yüzde 20'nin üzerinde fiyat artışına gittiğini duyurdu. Yapılan zamlar hem yeni hem de önceki nesil eski kartları kapsıyor.

    Tüm modeller etkilendi

    Özellikle Çin pazarında dağıtım ortaklarına iletilen yeni fiyatlandırma politikaları, bellek tedarikindeki sorunların donanım maliyetlerini ciddi şekilde artırdığını gösteriyor. Sektör kaynakları ise benzer zamların zamanla ABD ve Avrupa pazarlarına da yansımasının beklendiğini belirtiyor.

    Board Channels tarafından paylaşılan bilgilere göre MSI'ın yeni fiyatlandırması RTX 50 serisinden RTX 30 serisine kadar tüm GeForce modellerini kapsıyor. Buna göre GeForce RTX 5080'in fiyatı 2.100 yuan (300 doların üzerinde), RTX 5070 Ti'ın fiyatı ise 1.350 yuan (yaklaşık 200 dolar) artıyor. RTX 5060 Ti 8 GB ve RTX 5060 modellerinde artış 90-100 dolar, RTX 5050'nin fiyatı ise 80 dolar kadar yükseliyor.

    ASUS ve Gigabyte da benzer zam kararı aldı

    Daha önce ASUS ve Gigabyte da ağustos ayı itibarıyla dağıtım ortaklarına gönderdikleri yeni fiyat listelerinde, temmuz ayına kıyasla yaklaşık yüzde 20 oranında zam yaptıklarını açıklamıştı.

    MSI'ın duyurusu da benzer şekilde fiyatlarını Nvidia’nın önerdiği yaklaşık yüzde 20 ve üzerindeki fiyat artışı doğrultusunda güncellediğini ortaya koyuyor. Bununla birlikte bellek k üreticileri daha önce yaptıkları açıklamalarda DRAM arzındaki sıkıntının 2027 ve 2028 yıllarında daha da şiddetleneceği uyarısında bulunmuştu. Bu nedenle sektör, ekran kartı fiyatlarında yakın vadede bir gerileme beklemiyor.

    Araştırma şirketleri de bellek pazarındaki baskının süreceğini öngörüyor. Analistlere göre 2026'nın üçüncü çeyreğinde DRAM fiyatlarının yüzde 50, dördüncü çeyreğinde ise buna ek olarak yaklaşık yüzde 40 daha artması bekleniyor. Bu artışlar dediğimiz gibi sadece yeni modelleri değil, eski ekran kartı modellerini de etkiliyor. Daha doğrusu, DRAM kullanan tüm ürünler bu artışlarda etkilenecek.

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