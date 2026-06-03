MSI’dan dünyanın ilk 16 inçlik 2'si1 arada RTX Spark dizüstü bilgisayarı

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Tam Boyutta Gör MSI, yeni Prestige N16 Flip AI+ modelini Computex’te duyurdu. Şirketin açıklamasına göre cihaz, Nvidia’nın kısa süre önce tanıttığı RTX Spark platformunu kullanan dünyanın ilk dizüstü bilgisayarı olma özelliğini taşıyor. 2’si 1 arada tasarıma sahip model, yapay zeka uygulamaları, içerik üretimi ve oyun performansını tek bir cihazda birleştirmeyi hedefliyor.

Tandem OLED ekran ve yüksek performans vadediyor

İnce ve hafif bir gövdeye sahip olan Prestige N16 Flip AI+, özellikle yaratıcı profesyoneller, yapay zeka geliştiricileri ve üst düzey taşınabilir bilgisayar arayan kullanıcıları hedefliyor. MSI, yeni modelin aynı zamanda uzun pil ömrü ve çok yönlü kullanım deneyimi sağlaması için geliştirildiğini belirtiyor.

Prestige N16 Flip AI+’ın en dikkat çekici özelliklerinden biri 16 inç UHD+ çözünürlüğe sahip Tandem OLED ekranı. Geleneksel OLED panellerden farklı olarak çift katmanlı ışık yayan yapı kullanan bu ekran, iki OLED katmanının üst üste yerleştirilmesi sayesinde daha yüksek ışık çıkışı üretebiliyor.

Bu yapı sayesinde ekranın 1.000 nitin üzerinde tepe parlaklığına ulaşabildiği belirtiliyor. Aynı zamanda standart OLED çözümlerine kıyasla daha uzun panel ömrü ve daha iyi enerji verimliliği sağladığı ifade ediliyor.

İçerik üreticileri ve profesyonel kullanıcılar için ekran tarafında önemli detaylar da bulunuyor. Panel, Calman Verified sertifikasına sahip ve Delta E <1 renk doğruluğu sunuyor. Ayrıca ekran, sinema ve profesyonel içerik üretiminde yaygın olarak kullanılan DCI-P3 renk gamının yüzde 100’ünü kapsıyor. MSI, görüntü deneyimini güçlendirmek için ekrana değişken yenileme hızı (VRR) desteği de ekledi.

Tam Boyutta Gör Prestige N16 Flip AI+, adından da anlaşılacağı gibi 360 derece dönebilen menteşe yapısıyla farklı kullanım senaryolarına uyum sağlayabiliyor. Kullanıcılar cihazı klasik dizüstü bilgisayar modunun yanı sıra tablet, çadır ve sunum modlarında da kullanabiliyor.

Bu çok yönlü yapıyı desteklemek amacıyla MSI çeşitli üretkenlik odaklı özellikler sunuyor. Bunların başında gelen MSI Nano Pen, hassas kalem girişine imkan tanıyor. Kalem kullanılmadığında cihazın alt kısmındaki özel bölmede güvenli şekilde saklanabiliyor.

Şirket ayrıca MSI Action Touchpad adını verdiği yüksek hassasiyetli dokunmatik yüzeye de yer vermiş durumda. Özelleştirilebilir hareket kontrolleri sunan bu yüzey, günlük kullanım ve profesyonel iş akışlarında daha hızlı etkileşim sağlamayı amaçlıyor.

Yeni modelde yer alan 99,9 Wh kapasiteli batarya, cihazın öne çıkan diğer özellikleri arasında bulunuyor. Bu kapasite, birçok hava yolu şirketinin taşınabilir elektronik cihazlar için belirlediği üst sınıra oldukça yakın bir değere sahip. Multimedya deneyimi tarafında ise MSI, sistemi dört hoparlörlü ses dizilimiyle donatmış durumda.

NVIDIA RTX Spark'ın ilk test sonuçları ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

MSI’ya göre Nvidia RTX Spark platformu, Windows tabanlı yeni nesil yapay zeka deneyimlerini desteklemek amacıyla sıfırdan geliştirildi. Platform, Nvidia’nın tam kapsamlı yapay zeka altyapısını ve RTX teknolojilerini bir araya getiriyor. Bu sayede Prestige N16 Flip AI+, kişisel yapay zeka asistanları ve büyük dil modelleri (LLM) gibi yüksek işlem gücü gerektiren yerel yapay zeka görevlerini çalıştırabiliyor.

RTX Spark tabanlı bir sistem olarak Prestige N16 Flip AI+, pazarda kısa süre önce duyurulan Microsoft Surface Laptop Ultra, Asus ProArt P16, Asus ProArt P14, HP OmniBook Ultra 16 ve HP OmniBook X 14 gibi modellerle doğrudan rekabet edecek. Şimdilik fiyat ve net çıkış bilgisi bulunmuyor.

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MSI’dan 16 inçlik 2'si1 arada RTX Spark dizüstü bilgisayarı

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