Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MSI’dan dahili NPU’ya sahip 27 inç 500 Hz oyun monitörü

    MSI, 500Hz yenileme hızı ve dahili NPU ile AI destekli insan tespiti sunan MPG 271QR QD-OLED X50 monitörünü tanıttı. Panel koruma ve enerji tasarrufu özellikleriyle oyuncular için öne çıkıyor.

    MSI’dan dahili NPU’ya sahip 27 inç 500 Hz oyun monitörü Tam Boyutta Gör
    MSI, oyuncular için geliştirdiği MPG 271QR QD-OLED X50 modelini duyurdu. 27 inç WQHD çözünürlüklü bu monitör, ultra yüksek yenileme hızı ve yapay zeka destekli özellikleri bir araya getiriyor. Yeni model, 500Hz yenileme hızı ve 0.03ms tepki süresi sunarken gerçek zamanlı insan tespiti yapabilen ilk QD-OLED monitör olarak öne çıkıyor.

    Yapay zeka ile insan tespiti yapıyor

    Monitörün en dikkat çeken özelliklerinden biri, MSI’nin OLED Care 3.0 sistemi. Dahili NPU tabanlı AI Care sensörü ve sürekli aktif CMOS sensörü sayesinde monitör, kullanıcıyı her 0.2 saniyede bir algılıyor. Kullanıcı algılanmazsa, monitör otomatik olarak kapanabiliyor veya panel koruma modunu devreye alabiliyor. Bu sistem enerji tasarrufu sağlarken panel ömrünü uzatıyor.

    Ayrıca, MSI uzun süre kullanım yapanlar için Panel Protect süresini 16 saatten 24 saate çıkardı. Bu arada, tüm kullanıcı tespiti işlemleri monitörün içinde lokal olarak gerçekleşiyor ve veriler buluta gönderilmiyor.

    MPG 271QR QD-OLED X50, 500 Hz yenileme hızı, 0,03 ms (GtG) tepki süresi ve 1.5ms’e kadar düşük input lag ile birlikte gelen monitör VESA ClearMR 21000 sertifikasıyla hareket netliğini, DisplayHDR True Black 500 sertifikasıyla da derin kontrast ve canlı HDR görselleri garanti ediyor. MSI’nin EOTF Boost teknolojisi, HDR performansını kutudan çıktığı anda optimize ederek ekstra kalibrasyona gerek bırakmıyor.

    MSI, MPG 271QR QD-OLED X50’nin fiyat ve çıkış tarihi hakkında henüz bilgi vermedi. Monitör ilk olarak Computex fuarında tanıtılmıştı. O dönemde çıkan bilgilerde fiyatın 900 dolar civarında olacağı ifade edilmişti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bodrum'dan dünyada bir ilk: Yüzer su arıtma

    A
    Altaicwolves 1 gün önce

    Ana akım medyada doğa dostu haberler izlemek istiyoruz.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    astigmat gözlüğe alışma süresi radar cezası puan düşürür mü bim çiğköfte fiyatı 1 kg rfıd kart kopyalama ayda 1 nargile içmek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 13C
    Redmi 13C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 3530
    Dell Inspiron 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum