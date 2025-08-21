MSI’dan dahili NPU’ya sahip 27 inç 500 Hz oyun monitörü

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör MSI, oyuncular için geliştirdiği MPG 271QR QD-OLED X50 modelini duyurdu. 27 inç WQHD çözünürlüklü bu monitör, ultra yüksek yenileme hızı ve yapay zeka destekli özellikleri bir araya getiriyor. Yeni model, 500Hz yenileme hızı ve 0.03ms tepki süresi sunarken gerçek zamanlı insan tespiti yapabilen ilk QD-OLED monitör olarak öne çıkıyor.

Yapay zeka ile insan tespiti yapıyor

Monitörün en dikkat çeken özelliklerinden biri, MSI’nin OLED Care 3.0 sistemi. Dahili NPU tabanlı AI Care sensörü ve sürekli aktif CMOS sensörü sayesinde monitör, kullanıcıyı her 0.2 saniyede bir algılıyor. Kullanıcı algılanmazsa, monitör otomatik olarak kapanabiliyor veya panel koruma modunu devreye alabiliyor. Bu sistem enerji tasarrufu sağlarken panel ömrünü uzatıyor.

Ayrıca, MSI uzun süre kullanım yapanlar için Panel Protect süresini 16 saatten 24 saate çıkardı. Bu arada, tüm kullanıcı tespiti işlemleri monitörün içinde lokal olarak gerçekleşiyor ve veriler buluta gönderilmiyor.

MPG 271QR QD-OLED X50, 500 Hz yenileme hızı, 0,03 ms (GtG) tepki süresi ve 1.5ms’e kadar düşük input lag ile birlikte gelen monitör VESA ClearMR 21000 sertifikasıyla hareket netliğini, DisplayHDR True Black 500 sertifikasıyla da derin kontrast ve canlı HDR görselleri garanti ediyor. MSI’nin EOTF Boost teknolojisi, HDR performansını kutudan çıktığı anda optimize ederek ekstra kalibrasyona gerek bırakmıyor.

MSI, MPG 271QR QD-OLED X50’nin fiyat ve çıkış tarihi hakkında henüz bilgi vermedi. Monitör ilk olarak Computex fuarında tanıtılmıştı. O dönemde çıkan bilgilerde fiyatın 900 dolar civarında olacağı ifade edilmişti.

