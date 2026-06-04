MSI'dan Mac sahiplerine özel PRO MAX QD-OLED monitör

MSI, Mac kullanıcıları için geliştirdiği M-Mate uygulamasını da yeni monitör serisine entegre etti. Uygulama sayesinde monitör ayarları fiziksel tuşlara ihtiyaç duyulmadan doğrudan macOS üzerinden yönetilebiliyor. Uygulamanın M-Color özelliği farklı ekranlar arasında renk profillerinin tutarlı kalmasını sağlarken, M-Sync fonksiyonu ise monitör ayarlarının hızlı şekilde cihazlar arasında senkronize edilmesine imkan tanıyor.
27 inç büyüklüğündeki 4K monitör, 166 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Bu sayede özellikle yazılım geliştirme, grafik tasarım ve içerik üretimi gibi detay hassasiyeti gerektiren işlerde yüksek netlik sunuluyor.
Görsel tasarım işiyle uğraşanlar için renk doğrulu büyük önem taşıyor. PRO MAX serisi QD-OLED monitör Pantone ve Pantone SkinTone™ onaylı ve Delta-E ≤ 2 doğruluk derecesine sahip. Bu sayede işleriniz ekrandan çıktıya kadar her noktada tam istediğiniz renklerde üretilir. Panel boyunca bu tutarlılığın korunmasını sağlayan Uniform Luminance teknolojisi parlaklık değerlerinde oluşabilecek dalgalanmaları önler ve böylece renk değerlerinin aynı kalmasını garantiler. Çift renk gamı modunda sRGB ve DCI-P3 arasında geçiş yaparken ya da geniş renk gamı kullanırken profesyonel seviyede renk doğruluğu elde edilir.
Çoklu cihazla çalışanlar için dahili KVM özelliği sayesinde aynı anda üç farklı cihazın tek klavye ve fare ile kontrol edilmesine imkan tanıyor. MacBook, Mac Studio ve iPad gibi cihazlar arasında hızlı geçiş yapılabiliyor. Ayrıca Picture-in-Picture (PIP) ve Picture-by-Picture (PBP) modları sayesinde birden fazla görüntü kaynağı aynı ekranda görüntülenebiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.