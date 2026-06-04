MSI'dan Mac sahiplerine özel PRO MAX QD-OLED monitör

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Tam Boyutta Gör MSI, COMPUTEX 2026 fuarında tanıttığı PRO MAX ürün ailesinde Mac kullanıcılara hitap eden QD-OLED monitörleri ile dikkat çekti. MacBook ve Apple ekosistemi kullanıcıları düşünülerek geliştirilen yeni modeller, yüksek görüntü kalitesi, sade tasarım ve gelişmiş bağlantı seçenekleri ve Mac’e özel deneyimleri bir araya getiriyor.

MSI, Mac kullanıcıları için geliştirdiği M-Mate uygulamasını da yeni monitör serisine entegre etti. Uygulama sayesinde monitör ayarları fiziksel tuşlara ihtiyaç duyulmadan doğrudan macOS üzerinden yönetilebiliyor. Uygulamanın M-Color özelliği farklı ekranlar arasında renk profillerinin tutarlı kalmasını sağlarken, M-Sync fonksiyonu ise monitör ayarlarının hızlı şekilde cihazlar arasında senkronize edilmesine imkan tanıyor.

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Tam Boyutta Gör PRO MAX 271UPXW12G modelinde kullanılan QD-OLED panel, MSI'ın DarkArmor katmanı sayesinde daha derin siyahlar ve yüksek kontrast sunuyor. Şirket, bu teknolojinin geleneksel OLED panellere kıyasla daha güçlü bir görüntü deneyimi sağladığını belirtiyor. MSI, tasarımınızdaki her eğrinin MacBook’unuzdaki Liquit Retina kadar keskin ve belirgin olacağını ifade ediyor.

27 inç büyüklüğündeki 4K monitör, 166 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Bu sayede özellikle yazılım geliştirme, grafik tasarım ve içerik üretimi gibi detay hassasiyeti gerektiren işlerde yüksek netlik sunuluyor.

Monitörün öne çıkan özelliklerinden biri de kablo karmaşasını ortadan kaldıran çift USB-C bağlantı yapısı. Kullanıcılar tek kablo üzerinden görüntü aktarımı, veri transferi ve cihaz şarjını aynı anda gerçekleştirebiliyor. USB-C bağlantıları üzerinden 98W ve 15W güç aktarımı desteği sunulurken, masa üzerindeki kablo karmaşasının azaltılması hedefleniyor.

Görsel tasarım işiyle uğraşanlar için renk doğrulu büyük önem taşıyor. PRO MAX serisi QD-OLED monitör Pantone ve Pantone SkinTone™ onaylı ve Delta-E ≤ 2 doğruluk derecesine sahip. Bu sayede işleriniz ekrandan çıktıya kadar her noktada tam istediğiniz renklerde üretilir. Panel boyunca bu tutarlılığın korunmasını sağlayan Uniform Luminance teknolojisi parlaklık değerlerinde oluşabilecek dalgalanmaları önler ve böylece renk değerlerinin aynı kalmasını garantiler. Çift renk gamı modunda sRGB ve DCI-P3 arasında geçiş yaparken ya da geniş renk gamı kullanırken profesyonel seviyede renk doğruluğu elde edilir.

Çoklu cihazla çalışanlar için dahili KVM özelliği sayesinde aynı anda üç farklı cihazın tek klavye ve fare ile kontrol edilmesine imkan tanıyor. MacBook, Mac Studio ve iPad gibi cihazlar arasında hızlı geçiş yapılabiliyor. Ayrıca Picture-in-Picture (PIP) ve Picture-by-Picture (PBP) modları sayesinde birden fazla görüntü kaynağı aynı ekranda görüntülenebiliyor.

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MSI'dan Mac sahiplerine özel PRO MAX QD-OLED monitör

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