Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MSI'dan Mac sahiplerine özel PRO MAX QD-OLED monitör

    MSI, COMPUTEX 2026'da oyuncular için geliştirilen QD-OLED monitörlere ek olarak içerik üreticilerine yönelik ve Mac sahipleri için özelleştirilmiş PRO MAX QD-OLED monitör modellerini tanıttı.

    MSI'dan Mac sahiplerine özel PRO MAX QD-OLED monitör Tam Boyutta Gör
    MSI, COMPUTEX 2026 fuarında tanıttığı PRO MAX ürün ailesinde Mac kullanıcılara hitap eden QD-OLED monitörleri ile dikkat çekti. MacBook ve Apple ekosistemi kullanıcıları düşünülerek geliştirilen yeni modeller, yüksek görüntü kalitesi, sade tasarım ve gelişmiş bağlantı seçenekleri ve Mac’e özel deneyimleri bir araya getiriyor.

    MSI, Mac kullanıcıları için geliştirdiği M-Mate uygulamasını da yeni monitör serisine entegre etti. Uygulama sayesinde monitör ayarları fiziksel tuşlara ihtiyaç duyulmadan doğrudan macOS üzerinden yönetilebiliyor. Uygulamanın M-Color özelliği farklı ekranlar arasında renk profillerinin tutarlı kalmasını sağlarken, M-Sync fonksiyonu ise monitör ayarlarının hızlı şekilde cihazlar arasında senkronize edilmesine imkan tanıyor.

    MSI'dan Mac sahiplerine özel PRO MAX QD-OLED monitör Tam Boyutta Gör
    PRO MAX 271UPXW12G modelinde kullanılan QD-OLED panel, MSI'ın DarkArmor katmanı sayesinde daha derin siyahlar ve yüksek kontrast sunuyor. Şirket, bu teknolojinin geleneksel OLED panellere kıyasla daha güçlü bir görüntü deneyimi sağladığını belirtiyor. MSI, tasarımınızdaki her eğrinin MacBook’unuzdaki Liquit Retina kadar keskin ve belirgin olacağını ifade ediyor.

    27 inç büyüklüğündeki 4K monitör, 166 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Bu sayede özellikle yazılım geliştirme, grafik tasarım ve içerik üretimi gibi detay hassasiyeti gerektiren işlerde yüksek netlik sunuluyor.

    MSI'dan Mac sahiplerine özel PRO MAX QD-OLED monitör
    Monitörün öne çıkan özelliklerinden biri de kablo karmaşasını ortadan kaldıran çift USB-C bağlantı yapısı. Kullanıcılar tek kablo üzerinden görüntü aktarımı, veri transferi ve cihaz şarjını aynı anda gerçekleştirebiliyor. USB-C bağlantıları üzerinden 98W ve 15W güç aktarımı desteği sunulurken, masa üzerindeki kablo karmaşasının azaltılması hedefleniyor.

    Görsel tasarım işiyle uğraşanlar için renk doğrulu büyük önem taşıyor. PRO MAX serisi QD-OLED monitör Pantone ve Pantone SkinTone™ onaylı ve Delta-E ≤ 2 doğruluk derecesine sahip. Bu sayede işleriniz ekrandan çıktıya kadar her noktada tam istediğiniz renklerde üretilir. Panel boyunca bu tutarlılığın korunmasını sağlayan Uniform Luminance teknolojisi parlaklık değerlerinde oluşabilecek dalgalanmaları önler ve böylece renk değerlerinin aynı kalmasını garantiler. Çift renk gamı modunda sRGB ve DCI-P3 arasında geçiş yaparken ya da geniş renk gamı kullanırken profesyonel seviyede renk doğruluğu elde edilir.

    Çoklu cihazla çalışanlar için dahili KVM özelliği sayesinde aynı anda üç farklı cihazın tek klavye ve fare ile kontrol edilmesine imkan tanıyor. MacBook, Mac Studio ve iPad gibi cihazlar arasında hızlı geçiş yapılabiliyor. Ayrıca Picture-in-Picture (PIP) ve Picture-by-Picture (PBP) modları sayesinde birden fazla görüntü kaynağı aynı ekranda görüntülenebiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

    Profil resmi
    Nat Alianovna 22 saat önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

    Profil resmi
    PoTemKiN_02 1 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kul hakkı dünyada çıkarmı arabanın altından su akması normal mı annesine bakmayan evlat nereye şikayet edilir yarısı bizden kampanyası 1.5 katı ne demek canon 5b00 hatası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Telefon (3)
    Nothing Telefon (3)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum