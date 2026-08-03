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    MSI, dünyanın ilk 27 inç 4K IJP OLED monitörünü tanıttı

    MSI, yeni OLED üretim teknolojisini kullanan monitörünü tanıttı. 27 inç boyutundaki monitör, TCL CSOT tarafından sağlanan mürekkep püskürtmeli OLED panelle geliyor.

    MSI, dünyanın ilk 27 inç 4K IJP OLED monitörünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    MSI, OLED monitör teknolojisinde farklı bir üretim yöntemini kullanan yeni modeli PRO MAX OLED 271UPJW12'yi duyurdu. 27 inç boyutundaki monitör, TCL CSOT tarafından sağlanan mürekkep püskürtmeli (inkjet-printed) OLED panelle geliyor.

    Geleneksel OLED monitörlerin üretiminde çoğunlukla Fine Metal Mask (FMM) buharlaştırma yöntemi kullanılıyor. Ancak özellikle büyük ekranlarda kullanılan metal maskelerin zamanla sarkması veya deformasyona uğraması, üretim verimliliğini düşürürken maliyetleri de artırabiliyor. MSI'ın yeni monitöründe ise bunun yerine OLED malzemesinin doğrudan cam alt tabakaya mikroskobik damlacıklar halinde basılmasına dayanan mürekkep püskürtmeli üretim yöntemi kullanılıyor.

    MSI PRO MAX OLED 271UPJW12 özellikleri

    Şirket, PRO MAX OLED 271UPJW12 modelini dünyanın ilk 27 inç 4K 120 Hz mürekkep püskürtmeli OLED monitörü olarak tanımlıyor. Bu üretim yönteminin daha yüksek üretim verimliliği ve daha düşük maliyetin yanı sıra gerçek RGB alt piksel dizilimi sunabildiği belirtiliyor.

    Gerçek RGB alt piksel yapısı, özellikle metinlerin daha keskin görünmesine ve OLED ekranlarda görülebilen renk sapmasının azalmasına katkı sağlayabiliyor. Bu nedenle monitör, yalnızca oyun değil, profesyonel çalışma ve üretkenlik senaryoları açısından da dikkat çekiyor.

    Monitör, HDR True Black 500 standardını destekliyor ve 1.000 nit tepe parlaklık değerine ulaşabiliyor. Ayrıca fabrika çıkışında Delta E < 2 renk doğruluğu sunması, özellikle renk hassasiyeti gerektiren profesyonel işlerde avantaj sağlayabilir. MSI, üretkenlik tarafında ise monitöre KVM anahtarı ekliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar iki farklı cihazı tek bir klavye ve fare setiyle kontrol edebiliyor.

    PRO MAX OLED 271UPJW12'nin bir diğer özelliği ise geliştirilmiş yansıma önleyici kaplaması. MSI, bu kaplamayla ekran yüzeyinin sertliğinin 2H seviyesinden 3H seviyesine çıkarıldığını belirtiyor. Şirkete göre bu değişiklik, çizilmelere karşı dayanıklılığı 2,5 kata kadar artırıyor.

    MSI, PRO MAX OLED 271UPJW12'nin fiyatını ve satışa çıkış tarihini ise henüz açıklamadı.

    Kaynakça https://wccftech.com/msi-launches-pro-max-oled-271upjw12/ https://www.msi.com/news/detail/MSI-Unveils-the-PRO-MAX-OLED-271UPJW12--The-World-s-First-27-Inch-4K-120Hz-IJP-OLED-Monitor-149512
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    MunOG 3 gün önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

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