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MSI düşük güç tüketimli iki yeni GeForce 9800GT hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI düşük güç tüketimli iki yeni GeForce 9800GT hazırladı
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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından MSI, düşük güç tüketimli iki yeni GeForce 9800GT hazırladı. Nvidia'nın GeForce 9800GT Green Edition modelini temel alan N9800GT-MD512 ve N9800GT-MD1G kod adlı yeni ekrna kartları, satılmakta olan standart GeForce 9800GT modeline kıyasla hem %25'e varan oranda daha az güç tüketiyorlar hem de çalışmak için herhangi bir PCIe güç konnektörüne ihtiyaç duymuyorlar.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunun güç verdiği ekran kartları 112x paralel işlem birimi, 256-bit bellek veri yolu desteği ve modeline göre 512MB/1GB GDDR3 bellek kapasitesiyle geliyorlar. 550MHz GPU, 1375MHz paralel işlemci ve 1800MHz bellek saat hızlarına sahip olan DirectX 10 destekli ekran kartları SLI, CUDA, PhysX ve PureVideo HD teknolojilerine destek veriyor ayrıca HDMI konnektörüyle birlikte geliyorlar.

MSI'ın önümüzdeki günlerde pazara sunmayı planladığı yeni ekran kartlarının fiyatları ise açıklanmadı.

MSI düşük güç tüketimli iki yeni GeForce 9800GT hazırladı
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sertacaygun 10 yıl
Farkettiyseniz kartta iki adet kablo var. Bu da demektir ki, fan sabit bire hızda dönecek sürekli.
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Tolgá 10 yıl
G92 ölmedi...G92 ruhu
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Executor Arhentir 10 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
şu karta benzeyen bir sogutma kullanılsaydı daha iyi olurdur.kart htpcler için çok iyi bence
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@nano@ 10 yıl
zalım 8800gt vah kine vah
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razorc 10 yıl
sistem güncellemede düşük psulu kullanıcılar için çok iyi bence...
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xtreme55 10 yıl
Şu çift slotun mantığını anlayamadım? Şimdi diyeceksiniz havalandırma açısından önemli diye ama fan dizaynı çift slot için tasarlanmamış ki..
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dost1984 10 yıl
kart süperdi zaten daha iyisi çıkmış tadından yenmez.
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bluemad 10 yıl
winnerS
Şimdi herkes, çok gereksiz, gene mi g92 vs. yorumlar yapacak ama ek güç girişi olmaması kısa pcb li olması az enerji tüketmesi vs. ve fiyatına göre hem htpc hem oyun ortak bilgisayarlar için biçilmiş kaftan bence ;)
+1
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winnerS 10 yıl
Şimdi herkes, çok gereksiz, gene mi g92 vs. yorumlar yapacak ama ek güç girişi olmaması kısa pcb li olması az enerji tüketmesi vs. ve fiyatına göre hem htpc hem oyun ortak bilgisayarlar için biçilmiş kaftan bence ;)
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