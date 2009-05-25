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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından MSI, düşük güç tüketimli iki yeni GeForce 9800GT hazırladı. Nvidia'nın GeForce 9800GT Green Edition modelini temel alan N9800GT-MD512 ve N9800GT-MD1G kod adlı yeni ekrna kartları, satılmakta olan standart GeForce 9800GT modeline kıyasla hem %25'e varan oranda daha az güç tüketiyorlar hem de çalışmak için herhangi bir PCIe güç konnektörüne ihtiyaç duymuyorlar.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunun güç verdiği ekran kartları 112x paralel işlem birimi, 256-bit bellek veri yolu desteği ve modeline göre 512MB/1GB GDDR3 bellek kapasitesiyle geliyorlar. 550MHz GPU, 1375MHz paralel işlemci ve 1800MHz bellek saat hızlarına sahip olan DirectX 10 destekli ekran kartları SLI, CUDA, PhysX ve PureVideo HD teknolojilerine destek veriyor ayrıca HDMI konnektörüyle birlikte geliyorlar.

MSI'ın önümüzdeki günlerde pazara sunmayı planladığı yeni ekran kartlarının fiyatları ise açıklanmadı.

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