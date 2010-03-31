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MSI düşük profilli GeForce GT 220 modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI düşük profilli GeForce GT 220 modelini duyurdu
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Tayvan merkezli lider donanım üreticilerinden MSI, GeForce GTX 470, GeForce GTX 480 ve Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition gibi üst seviye modellerin arka arkaya lanse edildiği bugünlerde, ürün gamını, medya bilgisayarları için hazırladığı düşük profilli yeni bir GeForce GT 220 modeliyle genişletiyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 10.1 destekli GT216 GPU'sunun güç verdiği kompakt yapılı anakart, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 48x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip.

Grafik işlem birimi 625MHz'de, paralel işlemcileri 1360MHz'de ve bellekleri de 1580MHz'de görev yapan DirectX 10.1 destekli ekran kartı, PureVideoHD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI çıkışlarına sahip olan düşük profilli yeni modeli, 60 dolarında altında bir fiyatlandırma ile kullanıma sunulacak.

MSI düşük profilli GeForce GT 220 modelini duyurdu
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Tolgá 9 yıl
GTX200 serisi soğtucuları kesmişler biraz
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MÜŞAVİR 9 yıl
Hoş kart olmuş. Herkes deli gibi oyun oynamıyor sonuçta. Ama yinede 1gb bellek fazla olmuş o karta. 512 de yeterdi bence.


DEATH71

GTX200 serisi soğtucuları kesmişler biraz



Çok güzel yakalamışsın.

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