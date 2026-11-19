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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat MSI, yüksek performanslı yeni minik bilgisayarı EdgeMesa N AI+ serisini Türkiye'de ön siparişe açtı. Sadece 1,3 litrelik kasaya sahip olan cihaz, NVIDIA Grace işlemci ve Blackwell grafik birimiyle 1 PFLOP yapay zeka gücü üretiyor. 128 gigabayta kadar bellek sunan sistem; yerel yapay zeka modelleri çalıştırma, 3D tasarım ve video düzenleme gibi zorlu işler için tasarlandı. Merakla beklenen kompakt bilgisayar, Vatan Bilgisayar ve Hepsiburada üzerinden ön sipariş verilebiliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör MSI, NVIDIA RTX Spark N1X platformundan güç alan kompakt masaüstü bilgisayarı EdgeMesa N AI+ serisini Türkiye’de ön siparişe açtı. 20 çekirdekli NVIDIA Grace işlemci, 6.144 çekirdekli Blackwell GPU ve 128 GB’a kadar birleşik bellekle gelen bilgisayar; yerel yapay zeka modelleri çalıştırma, AI ajanları geliştirme, 3D tasarım ve video düzenleme gibi iş yüklerine odaklanıyor.

NVIDIA RTX Spark N1X platformunu temel alan sistem, 1,3 litrelik kompakt kasasında yüksek yapay zeka işlem gücü sunmayı hedefliyor. Windows 11 işletim sistemiyle gelen bu bilgisayar, yazılım geliştiriciler, mühendisler, tasarımcılar ve yerel yapay zeka uygulamaları üzerinde çalışan kullanıcıları hedefliyor. MSI EdgeMesa N AI+ serisini Vatan Bilgisayar veya Hepsiburada'dan ön sipariş verebilirsiniz.

MSI EdgeMesa N AI+ özellikleri neler?

MSI EdgeMesa N AI+, 1,3 litre hacimli alüminyum kasaya sahip. Parmak izi oluşumunu azaltan yüzey kaplamasıyla gelen bilgisayar, küçük boyutlarına rağmen 140W TDP seviyesine kadar performans sunacak şekilde tasarlandı. Sistemin soğutmasında buhar odası teknolojisi ve çift turbo fan kullanan MSI AI Pulse soğutma çözümü görev yapıyor. Bu yapı, uzun süreli ve yoğun işlem gerektiren yapay zeka iş yüklerinde performansın korunmasını amaçlıyor.

Bilgisayarın temelinde NVIDIA RTX Spark N1X yongası bulunuyor. Bu platform, 20 çekirdekli NVIDIA Grace CPU ile 6.144 çekirdekli NVIDIA Blackwell RTX GPU'yu bir araya getiriyor. Sistem, FP4 hassasiyetinde 1 petaFLOP'a kadar yapay zeka işlem performansı sunabiliyor.

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Bellek tarafında ise 128 GB'a kadar LPDDR5X birleşik bellek desteği bulunuyor. CPU ve GPU'nun ortak kullanabildiği bu bellek mimarisi, yüksek bellek kapasitesi gerektiren yerel yapay zeka modellerinin çalıştırılmasına olanak tanıyor. Ayrıca NVIDIA CUDA hızlandırması sayesinde geliştiriciler yapay zeka uygulamalarını yerel ortamda çalıştırabiliyor, test edebiliyor ve çıkarım işlemleri gerçekleştirebiliyor.

Yerel yapay zeka modelleri ve AI ajanları çalıştırabiliyor

MSI EdgeMesa N AI+ serisinin öne çıkan kullanım alanlarından biri, yapay zeka modellerini bulut servislerine ihtiyaç duymadan yerel olarak çalıştırabilmesi. Kullanıcılar, uygun model boyutu ve bellek gereksinimleri dahilinde büyük dil modellerini kendi bilgisayarlarında çalıştırabiliyor. Böylece verilerin yerel ortamda tutulması ve bulut tabanlı servislere olan bağımlılığın azaltılması mümkün hale geliyor.

Tam Boyutta Gör Sistem, yalnızca hazır yapay zeka modellerini çalıştırmak için değil, AI ajanları geliştirmek ve farklı otomasyon senaryoları oluşturmak için de tasarlandı. Geliştiriciler kodlama asistanları hazırlayabiliyor, kişisel bilgi kaynaklarını kullanan RAG (Retrieval-Augmented Generation) tabanlı sistemler oluşturabiliyor ve tekrarlanan görevleri otomatikleştiren AI ajanları üzerinde çalışabiliyor.

Bu yetenekler; belge işleme, bilgi yönetimi, görsel üretimi ve ses tabanlı etkileşim gibi farklı kullanım senaryolarına kapı açıyor. Özellikle yapay zeka uygulamalarını yerel ortamda geliştirmek ve denemek isteyen kullanıcılar için kompakt bir çalışma platformu sunuluyor.

Tasarım ve oyun performansı için NVIDIA RTX desteği

EdgeMesa N AI+ yalnızca yapay zeka geliştirme iş yüklerine odaklanmıyor. NVIDIA Blackwell RTX GPU sayesinde 3D modelleme, render, video düzenleme ve yapay zeka destekli içerik üretimi gibi grafik ağırlıklı uygulamalarda da hızlandırma sunuyor. NVIDIA Studio teknolojileri, desteklenen yaratıcı uygulamalardaki iş akışlarını hızlandırmayı hedefliyor.

Oyun tarafında ise ışın izleme (Ray Tracing), DLSS ve NVIDIA Reflex gibi RTX teknolojileri destekleniyor. Böylece bilgisayar, yapay zeka geliştirme ve profesyonel üretim çalışmalarının yanı sıra oyun oynamak isteyen kullanıcılara da hitap ediyor.

Wi-Fi 7, 10 Gb Ethernet ve dört ekran desteği

MSI EdgeMesa N AI+, bağlantı seçenekleriyle de birden fazla cihaz ve ekranla çalışmaya uygun bir yapı sunuyor. Bilgisayarda 10 Gb Ethernet, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 bağlantıları bulunuyor. Bu sayede büyük veri kümelerinin aktarılması ve ağ üzerinden yürütülen iş akışlarının desteklenmesi hedefleniyor.

Bağlantı noktaları arasında dört adet 20 Gbps USB Type-C portu yer alıyor. Bu portların üçü DisplayPort Alt Mode 2.1 desteği sunarken bir port üzerinden güç girişi de yapılabiliyor. Ayrıca HDMI 2.1 (FRL) bağlantısı bulunuyor. Sistem, uygun bağlantı ve yapılandırmayla aynı anda dört ekrana kadar görüntü aktarımını destekliyor.

Bilgisayarın dikkat çeken diğer özelliklerinden biri de NVIDIA Personal AI Router (PAIR) teknolojisi. Bu teknoloji, uyumlu cihazların bir araya gelerek kişisel bir yapay zeka çıkarım kümesi oluşturmasına imkan tanıyor. Böylece işlem istekleri yerel AI düğümleri arasında dağıtılarak mevcut donanım kaynaklarından daha verimli yararlanılması amaçlanıyor.

MSI EdgeMesa N AI+ teknik özellikleri Özellik Donanım İşlemci NVIDIA RTX Spark N1X GPU 6.144 çekirdekli NVIDIA Blackwell RTX GPU (maksimum) CPU 20 çekirdekli NVIDIA Grace CPU (maksimum) AI Performansı 1 PFLOP FP4 (maksimum) Bellek 128 GB'a kadar LPDDR5X birleşik bellek İşletim Sistemi Windows 11 Depolama 1 adet NVMe M.2 yuvası Ethernet 10 Gb LAN Kablosuz bağlantı Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Güvenlik TPM 2.0 Giriş, Çıkış Portları 4x USB 20Gbps Type-C (3 port üzerinde DP Alt Modu 2.1, ayrıca 1 port üzerinde PD giriş), 1x HDMI 2.1 (FRL), 1x RJ45 (10 Gb LAN) Güç adaptörü 240W Soğutma Buhar odası ve çift turbo fan Ağırlık 1,32 kg (net) / 2,46 kg (brüt)

MSI EdgeMesa N AI+ serisi, NVIDIA RTX Spark platformunun yapay zeka işlem gücünü kompakt masaüstü bilgisayar formunda sunuyor. Özellikle yerel AI modelleri çalıştırmak, otonom ajanlar geliştirmek ve grafik hızlandırmalı profesyonel uygulamalardan yararlanmak isteyen kullanıcıları hedefleyen bilgisayar, Türkiye'de ön siparişe açılmış durumda.

MSI EdgeMesa N AI+ serisi, Vatan Bilgisayar ve Hepsiburada'da ön siparişe açıldı. Model hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://tr.msi.com/Edge-AI-PC/EdgeMesa-N-AI-plus

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MSI EdgeMesa N AI+ Türkiye’de ön siparişe açıldı: Özellikleri

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