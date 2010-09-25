MSI Fuzion Serisi Anakartlar ile Sınırları Kaldırın

Ekran Kartı Performansı ve Terfisi için Eşsiz Çözüm: MSI Fuzion Teknolojisiyle ATI ve NVIDIA Ekran Kartlarını Tek Bilgisayarda Aynı Anda Kullanın

Tam Boyutta Gör ATI ve NVIDIA ekran kartlarını çoklu ekran kartı konfigürasyonunda kullanmaya imkan tanıyan MSI Fuzion anakartlar raflardaki yerini aldı. MSI P55A-Fuzion ve MSI 870A-Fuzion, MSI’ın eşsiz teknolojisini anlatan Fuzion Zone web sitesi ile kullanıcılara şimdiye kadar eşi görülmemiş bir terfi potansiyeli sunuyor.

MSI Fuzion Teknolojisi, kullanıcıların tek bir sistem üzerinde her marka ve seviyeden ekran kartını birlikte kullanmalarına olanak tanıyarak 3D performansında en esnek terfi seçeneklerini sunuyor. Lucid LT22102 işlemcisi sayesinde Fuzion serisi anakartlar, grafik işlemlerinde yük dengeleme ve ölçeklenebilir render desteği sunarak oyun performansını katlıyor.

Fuzion Teknolojisi sınırları kaldırıyor

Fuzion teknolojisi kullanıcılara 3 farklı seçenek sunuyor. N-Modunda kullanıcılar herhangi iki farklı NVIDIA ekran kartını, grafik işlemcisi farklı olsa da beraber çalıştırabiliyor. Üstelik 870A-Fuzion ile AMD platformlarda ilk defa NVIDIA ekran kartlarından oluşan bir çoklu-ekran kartı konfigürasyonu kurulabiliyor. Aynı şekilde A-modunda da kullanıcılar herhangi iki ATI marka ekran kartını bilgisayarlarına takabiliyorlar.

Her iki firmanın SLI ve CrossFireX teknolojilerini de destekleyen Fuzion serisi anakartlar X-Modu ile -dünyada bir ilki gerçekleştiriyor. X-Mode sayesinde kullanıcılar herhangi bir marka veya işlemciye sahip iki ekran kartını aynı anda bilgisayarlarına takabiliyor. Böylece ATI ve NVIDIA ekran kartlarınının gücünü birleştirmek mümkün oluyor. Dahası ilk PCI-E x16 yuvasına takılan kartların kendine has teknolojilerinden ve çoklu görüntü çıkışından da faydalanabiliyor.

MSI P55A Fuzion ve MSI 870A-Fuzion raflarda yerini aldı

MSI Fuzion serisi anakartlar sadece en performans ve kararlılık sunmuyor, özel Fuzion teknolojisi sayesinde ekran kartı terfisi yaparken seçenekleri genişletiyor. Hız aşırtmaya uygun tasarımı ve genişleme yuvaları ile MSI esneklik ve terfi potansiyeli arayan kullanıcılar için benzersiz ürünler sunuyor.Intel Platformlar için MSI P55A-Fuzion raflarda yerini alırken AMD platformlar için MSI-870A kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Fuzion Zone kullanıcılar için en iyi tavsiyeleri sunuyor

Fuzion’ın yeni açılan mikro sitesi Fuzion Zone’da kullanıcılar bu yeni teknoloji hakkında detaylı bilgiye Türkçe olarak ulaşabiliyor. Buna ek olarak ideal grafik kombinasyonları ve ortalama performans artışı konusunda da Fuzion Zone kullanıcıları bilgilendiriyor. Böylece kullanıcılar eski ekran kartlarının yanına ne kadarlık bir ekran kartı almaları gerektiğine daha kolay karar verebiliyor. Kullanıcılar performans artışı sunan son sürüm sürücülere de kolayca erişebiliyorlar.

Benzersiz performans ve kararlılık için askeri sınıf bileşenler

MSI Fuzion serisi anakartlar Hi-C Cap, IC ve Solid Cap’ten oluşan askeri sınıf bileşenler kullanıyorlar. Hi-C Cap çok zor şartlara uzun süre dayanması gereken özel sunucularda ve dizüstü bilgisayarlarda kullanılıyor. Yüksek verimliliğe ve düşük çalışma sıcaklığına sahip Hi-c Cap kapasitörler yassı yapıları sayesinde oyun meraklılarının özel soğutucuları anakartlarına takmasına imkan vererek hız aşırtma potansiyelini de bir adım öteye taşıyor.

8+2 faz DrMOS, “daha çok faz daha iyi güç” anlayışını yıkarken daha yüksek bir güç kaynağı verimliliği sunuyor. Tüm Fuzion serisi anakartların üzerinde bulunan 6-pin VGA güç girişi, ekran kartlarına yüzde 70 daha fazla güç sağlayabiliyor. Bu ekstra güç sayesinde en üst seviye iki ekran kartıyla bile yüksek kararlılıkta hız aşırma yapılabiliyor.

OC Genie: Tek hamlede prosefyonel hız aşırtma

MSI P55A Fuzion ve 870A Fuzion anakartlar MSI’ın üstün OC Genie 1 Saniyede Hız Aşırtma teknolojisiyle geliyorlar. OC Genie işlemcisi ile en deneyimsiz kullanıcılar bile anakartın üstündeki düğmeye basarak işlemci, hafıza, yongaseti saat hızlarını ve voltaj ayarlarını otomatik olarak artırarak performansı katlayabiliyorlar. P55A Fuziondaki Super Unlock teknolojisi, çarpan kilidi açık Intel Unlocked serisi işlemciler kullanıldığında 4 GHz gibi inanılmaz hızlara ulaşabiliyor. 870A-Fuzion’daki işlemci çekirdeği açma teknolojisi ise AMD işlemcilerde performansı yüzde 148’e kadar artırılabiliyor.

USB3.0 & SATA 6 Gb/s: Yüksek hızlı veri transferi

MSI P55A Fuzion ve 870A Fuzion anakartlar USB 3.0 ve SATA 6 GB/s transfer hızlarını destekliyor. USB 3.0’ın 5Gb/s hızı 480 Mbps hıza sahip USB 2.0’la karşılaştırıldığında 10 kat daha falza transfer hızı sunuyor.Blu-ray filmleri USB 3.0 arabirimi ile aktarmak 1 dakikadan az sürüyor ve MSI’ın öncü ön panel USB 3.0 yuvası sayesinde harici USB 3.0 cihazlar kullanmak çok daha kolay bir hale geliyor. Bunun ötesinde Sata 6Gb/s bir önceki nesil SATA 3Gb/s arabirimine oranla iki kat hız sunuyor ve yeni nesil depolama cihazlarının ihtiyacı olan bant genişliğini temin ediyor.

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