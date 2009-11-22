MSI GeForce GT240 tabanlı yeni ekran kartlarını lanse etti

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Önde gelen donanım üreticilerinden MSI, GeForce GT240 tabanlı yeni ekran kartlarını duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT215 GPU'sunun güç verdiği yeni ekran kartları, modeline göre GDDR3 veya GDDR5 bellek ile geliyorlar. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 96x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 10.1 destekli ekran kartları, CUDA ve PhysX desteği de sunuyorlar.

Grafik işlem birimleri 550MHz'de ve paralel işlemcileri 1340MHz'de görev yapan yeni ekran kartlarının bellek hızları ise modeline göre 1580 MHz (N240GT-MD1G), 3400 MHz (N240GT-MD512/D5) ve 3600 MHz (N240GT-MD512-OC/D5) olarak belirlenmiş durumda. PureVideo HD teknolojisi ile 1080p videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan DirectX 10.1 destekli ekran kartlarının Military Class sınıfı yüksek kaliteli komponentlerle (GPU için Hi -C Capve katı kapasitörler) donatıldığı, görüntü aktarımı içinse DVI, HDMI ve VGA çıkışlarını kullandıkları açıklandı.

Özel tasarımlı soğutucularıyla dikkat çeken ve Afterburner uygulamasıyla hız aşırtma olanağı tanınan yeni ekran kartları, 75 Avro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyorlar.

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