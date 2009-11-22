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MSI GeForce GT240 tabanlı yeni ekran kartlarını lanse etti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI GeForce GT240 tabanlı yeni ekran kartlarını lanse etti
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Önde gelen donanım üreticilerinden MSI, GeForce GT240 tabanlı yeni ekran kartlarını duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT215 GPU'sunun güç verdiği yeni ekran kartları, modeline göre GDDR3 veya GDDR5 bellek ile geliyorlar. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 96x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 10.1 destekli ekran kartları, CUDA ve PhysX desteği de sunuyorlar.

Grafik işlem birimleri 550MHz'de ve paralel işlemcileri 1340MHz'de görev yapan yeni ekran kartlarının bellek hızları ise modeline göre 1580 MHz (N240GT-MD1G), 3400 MHz (N240GT-MD512/D5) ve 3600 MHz (N240GT-MD512-OC/D5) olarak belirlenmiş durumda. PureVideo HD teknolojisi ile 1080p videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan DirectX 10.1 destekli ekran kartlarının Military Class sınıfı yüksek kaliteli komponentlerle (GPU için Hi -C Capve katı kapasitörler) donatıldığı, görüntü aktarımı içinse DVI, HDMI ve VGA çıkışlarını kullandıkları açıklandı.

Özel tasarımlı soğutucularıyla dikkat çeken ve Afterburner uygulamasıyla hız aşırtma olanağı tanınan yeni ekran kartları, 75 Avro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyorlar.

MSI GeForce GT240 tabanlı yeni ekran kartlarını lanse etti
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esses... 10 yıl
Ve en sonunda HYDRA SLI yı gömdü.
CF ne zaman?
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Opeth 10 yıl
amacınız ne arkadas bu kartı cıkarıyorsunuz manyak mısınız :D her firmada cıkarmıs yaw olcak iş deil :):):)
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
nvidiadan fiyatı şişirlmiş bi bomba bekliorm sular çok duruldu nvidia cephesinde
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fatihcanery 10 yıl
simoney,hocam bende sizin gibi düşünüyorum.nvidia atinin bu kadar seri olacağını tahmin etmemiştir.Ve ati hd5xxx bombalarını ardı ardına patlattı,hd5870 tek çipten oluşmasına rağmen gtx295'e çok yaklaştı.tek chipli olmasına rağmen yani.kaldı ki atinin chipleri rakibine göre kücük,ati nvdia gibi büyük boyutlu gpu yapsa durum ne olur bilmiyorum :) atinin gpularının küçük olması onlar için bir fırsat,fiyatlarda daha esnek olabiliyorlar.
fermiye gelince işi gerçekten bu sefer çok zor,çok abartıldı .Eğer fos çıkarsa nvidia tahmin edemeyeceği kadar prestij kaybeder.Gerçi ortamı hazırlıyorlardı,biz artık iş istasyonlarına yönelik çalışacaz felan diye ama bakalım zaman gösterecek.Benim tahminim atiyi yine geçemeyecek,sadece tahmin
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KURSAD. 10 yıl
Bana oyle geliyorki Fermi 'yi cıkartmamalarının sebebi Atinin hızına yetısememesi adamlarda haklı atiyi gecip gecmemesini bilemem ama atiden daha düsük bir ekran kartını cıkartmak onların zararına olcagı icin fermiyi tekrardan güncelleyip daha hizli bir kart halıne getirip cıkartmayı planlıyor yoksa kimse invidia almaz adamlar bunu bilidiklerinden boyle yapıyor ama nekadar kısa sürede cıkartırlarsa okadar biz kullanıcılar icin okadar iyi olucak .
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TELESCOPE 10 yıl

simoney

Bana oyle geliyorki Fermi 'yi cıkartmamalarının sebebi Atinin hızına yetısememesi adamlarda haklı atiyi gecip gecmemesini bilemem ama atiden daha düsük bir ekran kartını cıkartmak onların zararına olcagı icin fermiyi tekrardan güncelleyip daha hizli bir kart halıne getirip cıkartmayı planlıyor yoksa kimse invidia almaz adamlar bunu bilidiklerinden boyle yapıyor ama nekadar kısa sürede cıkartırlarsa okadar biz kullanıcılar icin okadar iyi olucak .



aynen katılıyorum arkadaşım,ticari mantalite bu
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fatihcanery 10 yıl
nvdia boşa kürek sallıyor,fermiyi geciktirirse tarihindeki en büyük tokatı yemis olacak sanki.bir an önce çıksında ati fiyatlarında indirim yapsın
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl
Bunlar kart değiştirmek için sebep değil ama yeni kart alacaklar için yeni seçenekler. Buradaki tek handikap az bilinçli ya da bilinçsiz bir tüketici için 100 dolar seviyesinde envidia tercih edecek biri için 9600, 9800, hatta gts 250 gibi kartların oluşu. Yavaş olan kartların sırf yeni oldukları için (ki aslında yeni de değiller) eski hızlılardan daha pahalı satılacak olması da işin diğer kötü tarafı. GTS 250den daha pahalı bir kart alıp bunu sonradan öğrenmek hiç kimse için haz veren bir durum olmasa gerek.

GT240ların albenisini yüksek tutmak için hemen her karta hdmi konmuş ve çoğunda özel soğutma mevcut.
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PC76 10 yıl
nedense firmalar GT240 serisinin saat hızlarını hep düşük tutmuşlar
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