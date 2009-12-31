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MSI GeForce GTS 250 tabanlı ve düşük güç tüketimli dört yeni ekran kartı hazırladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI GeForce GTS 250 tabanlı ve düşük güç tüketimli dört yeni ekran kartı hazırladı
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden MSI, hazırladığı düşük güç tüketimli dört yeni ekran kartını bugün yaptığı açıklamayla duyurdu. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92 GPU'sunun güç verdiği GeForce GTS 250 tabanlı yeni modeller sırasıyla N250GTS-2D512, N250GTS-2D1G, N250GTS Twin Frozr ve N250GTS Twin Frozr 1G isimlerini taşıyorlar. Modeline göre 512MB veya 1GB bellek kapasitesi ile yine modeline göre iki farklı soğutucu kullanan ekran kartlarının tamamı 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 128x paralel işlem birimine sahipler.

MSI'dan yapılan açıklamaya göre GPU çalışma gerilimleri ve saat hızları düşürülen yeni modeller GeForce GTS 250 tabanlı standart bir modellere kıyasla %25'e varan oranda daha az güç tüketiyorlar. Özel olarak tasarlanan Siyah renkli baskılı devre üzerine inşa edilen ve katı kapasitörlerle donatılan DirectX 10 destekli ekran kartlarının saat hızları ise grafik işlemciler için 675MHz, paralel işlem birimleri için 1620MHz ve bellekler içinde 2200MHz olarak belirlenmiş. Twin Frozr modellerinde çift fanlı soğutucu kullanılan ekran kartları aynı zamanda SLI desteği de sunuyorlar.

CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojileriyle birlikte yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunan kartların tamamında sadece iki adet DVI konnektörü yer alıyor.

MSI tarafından satışına yeni yılda başlanacak GeForce GTS 250 tabanlı ve düşük güç tüketimli yeni modellerin fiyatları ise henüz açıklanmadı.

MSI GeForce GTS 250 tabanlı ve düşük güç tüketimli dört yeni ekran kartı hazırladı
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MSI GeForce GTS 250 tabanlı ve düşük güç tüketimli dört yeni ekran kartı hazırladı
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yc#1 9 yıl
Şu G92'nin de bi helvasını yiyemedik gitti !
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sahafiec 9 yıl
şu Twin Frozr soğutucusu çok süper görünüyor.
umarım diğer modellerde de kullanırlar...
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CoreXXX 9 yıl
yurtdışı forumlarında sadece nvidia kart üreten partnerlerim çok zor durumda olduğu yazıyor.çünkü gts250 gt240 ve 210 dan başka model yok ve çıkmıyor. 260 275 285 295 yok. fermide çıkmadı , adamlar mecburen allayıp pullayıp gts250 satmaya çalışıolar. batmamak için haklılar tabi.
gerçi msi her iki kartıda üretiyor ama
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fero01 9 yıl
valla nvdia ya ezicek yada batıcak halaa gts250 daha
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cenkyyy 9 yıl
güzel kartlar !
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-dehşet- 9 yıl
Yazık o soğutucuya.G92b GPU su olacak ve düşük güç tüketecek.Hadi ordan.
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