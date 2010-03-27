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MSI GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini tanıttı

9 yıl
7,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini tanıttı
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Nvidia'nın DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını duyurmasıyla birlikte ürün gamını güncelleyen üreticilerden biri de MSI oldu ve firma N480GTX-M2D15 kod adlı GeForce GTX 480 ve N470GTX-M2D12 kod adlı GeForce GTX 470 moodellerini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.2 milyar transistör içeren GF100 GPU'sunun güç verdiği ekran kartlarından GeForce GTX 480, 480x paralel işlem birimi ve 60x doku ünitesiyle geliyor. Grafik işlem birimi 700MHz'de, paralel işlemcileri 1401MHz'de ve bellekleri de 3696MHz'de çalışan kart 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

MSI GeForce GTX 470 ise 448x paralel işlem birimi ve 320-bit bellek veri yolu desteği ile geliyor. Grafik işlem birimi 607MHz'de, paralel işlemcileri 1215MHz'de ve bellekleri de 3348MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartı, 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Çift slot tasarıma sahip olan ve Nvidia'nın referans kartlarını baz alan yeni modelleri DirectX 11 ile birlikte CUDA, PhysX, 3 yollu SLI ve 3DVision Surround gibi teknolojileri de destekliyorlar. Görüntü aktarımı için bir adet Mini HDMI ile birikte iki adet DVI konnektörüne sahip olan kartlarla birlikte Warmonger, Resident Evil 5, Dark Void veya Street Fighter IV oyunu da hediye ediliyor.

MSI GeForce GTX 470 349$, GeForce GTX 480 ise 499$ seviyesinden kullanıcıların beğenisine sunulacak.

MSI GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini tanıttı
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MSI GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini tanıttı
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demircibu 9 yıl
Warmonger, Resident Evil 5, Dark Void veya Street Fighter IV

helal olsun msi herzaman 1numarasın gözümde sağlam ramler ve iyi o.c olan gpular koyup msi'ın kendi o.c programıyla çok daha iyi değerler
alıncaktır MSI GeForce GTX 470 349$ trde yaklaşık 630tl seviyesidr iş yapar...
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hellteam 9 yıl
Msi dan oc li modeller de bekliyorum Bide soğutmaya da bi el atar heralde
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Black_Mamba24 9 yıl

demircibu

Warmonger, Resident Evil 5, Dark Void veya Street Fighter IV

helal olsun msi herzaman 1numarasın gözümde sağlam ramler ve iyi o.c olan gpular koyup msi'ın kendi o.c programıyla çok daha iyi değerler
alıncaktır MSI GeForce GTX 470 349$ trde yaklaşık 630tl seviyesidr iş yapar...


iyi guzelde oyunlar o kadar yeni değilki bunun yanında metro 2033 u Just.Cause.2 verse yeterdi hem yeni hem nvidia oyunu ...enteresan bi karar wermiş msi bence...
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