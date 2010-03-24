MSI GeForce GTX 480 gün ışığına çıktı

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Dünyanın en büyük donanın üreticilerinden Tayvan merkezli MSI firmasının GeForce GT 480 tabanlı yeni ekran kartı gün ışığına çıktı. Nvidia'nın yeni nesil GF100 GPU'sundan güç alan ekran kartı, hem teknik detayları hem de tasarım özellikleriyle referans tasarımlı GeForce GTX 480'i baz alıyor. 384-Bit bellek veri yolu desteğine, 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 480x paralel işlem birimine sahip olan MSI N480GTX'in grafik işlem birimi 700MHz, CUDA çekirdekleri (paralel işlem birimleri) 1401MHz ve bellekleri de 3696MHz'de görev yapıyor.

10.5-inç uzunluğunda olan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartı aynı zamanda CUDA, PhysX, SLI ve 3DVision Surround gibi teknolojileri de destekliyor. GPU tabanlı C++ hızlandırma özelliğine ve Ray-tracing yeteneğine de sahip olan kartın üzerinde bir adet Mini-HDMI konnektörü ile birlikte iki adet DVI portuna yer verildiğini görüyoruz.

Grafik işlem birimini voltaj kontrol özelliği sayesinde performansının %15'e varan oranda arttırılabildiği belirtilen MSI GeForce GTX 480 için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.