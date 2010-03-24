Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI GeForce GTX 480 gün ışığına çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
32,4b
1
32
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

MSI GeForce GTX 480 gün ışığına çıktı
Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük donanın üreticilerinden Tayvan merkezli MSI firmasının GeForce GT 480 tabanlı yeni ekran kartı gün ışığına çıktı. Nvidia'nın yeni nesil GF100 GPU'sundan güç alan ekran kartı, hem teknik detayları hem de tasarım özellikleriyle referans tasarımlı GeForce GTX 480'i baz alıyor. 384-Bit bellek veri yolu desteğine, 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 480x paralel işlem birimine sahip olan MSI N480GTX'in grafik işlem birimi 700MHz, CUDA çekirdekleri (paralel işlem birimleri) 1401MHz ve bellekleri de 3696MHz'de görev yapıyor.

10.5-inç uzunluğunda olan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartı aynı zamanda CUDA, PhysX, SLI ve 3DVision Surround gibi teknolojileri de destekliyor. GPU tabanlı C++ hızlandırma özelliğine ve Ray-tracing yeteneğine de sahip olan kartın üzerinde bir adet Mini-HDMI konnektörü ile birlikte iki adet DVI portuna yer verildiğini görüyoruz.

Grafik işlem birimini voltaj kontrol özelliği sayesinde performansının %15'e varan oranda arttırılabildiği belirtilen MSI GeForce GTX 480 için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
HoLY.oNE 9 yıl
%15 overclock , %15 perfrmans farkli seylerdir karistırmayalım ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RaptorFX 9 yıl
performansının %15'e varan oranda arttırılabildiği belirtilen MSI

5870den %5-10 daha hızlı kart zaten. Bir de %15 mi artacakmis. Hadi ordan sende... 5870den %30 hızlıolacakmis voltaj kontrolüyle hem de bunu MSI yapacakmış. Trafoya bağlasan o kart %15 performans artışı vermez. Adamlar Fermi2 yi çıkarmış bile baksanıza %15 falan...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hak_an 9 yıl
fermi lansmanı yapılmadan markaların fermi modellerini sırarıyla görüyoruz haydi hayırlısı bakalım
bu arada kaç saat kaldı lansmana
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jakooo23 9 yıl
%15 overclock demiyor voltaj diyor
yorumlar harika
ben diyeyim size eger %15 voltaj verilebilirse bu kart 900 mhz gpu rahat gorebilir buda %30 a yakin bir oc performansi yapar

defaultda zor soğutulan bi kartı %30 o.c yapmak biraz sıkar.....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alidarkstone 9 yıl
EN kalitelisi tabiki yine MSI olacak. 5870 den %10 daha hızlı olan bir kart için abartı bi bekleyiş oldu. Neyseki mayıs sonuna doğru X2 modeli çıkacak. 2 tane GTX470 gpu su olacak. Klasik pazarlama hilesi. Önce biraz sömürecekler teknoloji tutkunlarını sonrada yeni modelleri sürecekler. ATI ın 6 serisi ekran kartları son çeyreğe önde girecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakemzsr 9 yıl
asus"un boardları oc konusunda daha kararlı ve stabil oluyor
msı"ı bilmiyorum acıkcası sonucta fermi tabanlı birkart ve elbette cok güzel işler yapacak ama oc konusunda asus ön planda benim için (voltajsız kullanım içindir bu yorumum) ekran kartına voltaj vermeyi pek tavsiye etmiyorum....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kubisaray 9 yıl
artık görünsün be sahafiec kardeş zaten iki gün sonra neler yapacağı kesin olarak belli olacak.bırakta içeri belli olsun değilmi....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scutaro 9 yıl
Vmod ile 800mhz gpu 1600mhz shader hızını görecektir iyi bir soğutma ile dahada gidebilir buda yerine göre %15'den daha fazla performans getirisi demektir. Geliştirilen sürücüler ile bir %15 daha eklenicek performansa. Beni en çok ilgilendiren GTX 470'in vmod ile ne kadar gideceği.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_AMADEUS_ 9 yıl
Haber için teşekkürler fx57.

Yani kartın %15 e varan o.c potansiyeli var diyebilirmiyiz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
menem 9 yıl
gtx480 ler bakalım eler yapacak?
merek konusu Türkiye'ye ne zaman gelecek ve bizim dh den ilk kim alcak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
32353 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, geforce ve msi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim