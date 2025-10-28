MSI, küçük kasalar için RTX 5050 ekran kartını tanıttı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör MSI, tek fanlı soğutma ve kompakt, çift yuvalı tasarıma sahip GeForce RTX 5050 Inspire ITX serisiyle ekran kartı serisini genişletti. Küçük form faktörlü bilgisayarlar için tasarlanan her iki model de verimli güç kullanımı sunarak dar kasada sistem kurmaya çalışan oyuncular ve içerik üreticiler için yerden tasarruf sağlayan bir çözüm sunuyor.

MSI RTX 5050 INSPIRE serisi ekran kartı neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör MSI, küçük form faktörlü ve ITX sistemleri tercih edenleri hedefleyen GeForce RTX 50 ailesine iki yeni model ekledi. Yeni GeForce RTX 5050 Inspire ITX ve Inspire ITX OC ekran kartı, temel özelliklerden ödün vermeden kompakt tasarıma öncelik veriyor. 147 × 120 × 45 mm boyutlarıyla her iki kart da, iki yuvalı ve tek fanlı soğutucusu sayesinde her milimetrenin önemli olduğu kasalara Nvidia'nın en yeni RTX 5050 ekran kartını getiriyor. Kart, üç DisplayPort 2.1b, tek HDMI 2.1b ekran çıkışına sahip.

Hem standart Inspire ITX (G5050-8II) hem de OC sürümü (G5050-8IIC), 2.560 CUDA çekirdeği ve 128 bit arayüzde 20 Gbps hızında çalışan 8 GB GDDR6 belleğe sahip Nvidia GB207-300 GPU ile çalışıyor. Temel fark, yükseltme hızında yatıyor; temel model için 2.572 MHz, OC sürümü içinse 2.602 MHz. Güç gereksinimleri de oldukça düşük; her iki kartın da TDP değeri 130 W ve tek 8 pinli PCIe güç konektörü kullanıyor. MSI, 550 W güç kaynağı öneriyor.

MSI GeForce RTX 5050 Inspire ITX modelleri, alanın sınırlı olduğu ve büyük soğutucuların sığmadığı küçük PC'leri hedefliyor. MSI, henüz kartın fiyatını paylaşmadı.

