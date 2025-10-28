MSI, küçük kasalar için RTX 5050 ekran kartını tanıttı

MSI RTX 5050 INSPIRE serisi ekran kartı neler sunuyor?
Hem standart Inspire ITX (G5050-8II) hem de OC sürümü (G5050-8IIC), 2.560 CUDA çekirdeği ve 128 bit arayüzde 20 Gbps hızında çalışan 8 GB GDDR6 belleğe sahip Nvidia GB207-300 GPU ile çalışıyor. Temel fark, yükseltme hızında yatıyor; temel model için 2.572 MHz, OC sürümü içinse 2.602 MHz. Güç gereksinimleri de oldukça düşük; her iki kartın da TDP değeri 130 W ve tek 8 pinli PCIe güç konektörü kullanıyor. MSI, 550 W güç kaynağı öneriyor.
MSI GeForce RTX 5050 Inspire ITX modelleri, alanın sınırlı olduğu ve büyük soğutucuların sığmadığı küçük PC'leri hedefliyor. MSI, henüz kartın fiyatını paylaşmadı.
alıyorum bir tane