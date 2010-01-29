MSI, GeForce serisi ekran kartlarıyla Super LoiLoScope uygulamasının deneme sürümünü veriyor

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ATi Radeon HD 5870 için hazırladığı özel tasarımlı Lightning modeli bir süredir merakla beklenen MSI, GeForce serisi ekran kartalrıyla birlikte LoiLo firması tarafından geliştirilen Super LoiLoScope isimli video düzenleme uygulamasının deneme sürümünü vermeye başlıyor. Nvidia CUDA teknolojisine destek sunan dolayısıyla GeForce serisi ekran kartlarıyla kullanıldığında, donanım hızlandırma desteği ile video düzenleme süresini kısaltabilen uygulama, HD film düzenleme, 5.1 kanal desteği, AVCHD formatlı HD videoları oynatabilme ve 9 farklı dil desteği gibi özelliklere sahip.

MSI ekran kartlarıyla birlikte Super LoiLoScope uygulamasının 30 günlük deneme sürümünü vereceğini açıklarken, uygulamayı beğenen kullanıcılar, belirlenen ücret karşılığında tam sürümünü de alabilecekler.