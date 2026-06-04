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    MSI'ın yeni PRO MAX ürün ailesi COMPUTEX 2026'da tanıtıldı

    MSI, profesyonel iş kullanımını hedefleyen ve üretkenlik odaklı özellikleriyle öne çıkan yeni PRO MAX ürün ailesini Tayvan'da düzenlenen COMPUTEX 2026 fuarında tanıttı.

    MSI'ın yeni PRO MAX ürün ailesi COMPUTEX 2026'da tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    MSI, profesyonel kullanıcıları hedefleyen yeni PRO MAX serisini COMPUTEX 2026 fuarında tanıttı. Yeni PRO MAX ürün ailesi, profesyonel kullanım ve ofis ortamlarında kullanımı hedefleyen yeni masaüstü bilgisayarlar, All-in-One sistemler ve monitörlerden oluşuyor.

    Modern çalışma ortamları için geliştirilen PRO MAX serisi, sade tasarım anlayışını performans ve kullanım kolaylığıyla birleştiriyor. MSI'a göre yeni platform, çoklu görev senaryoları, veri odaklı iş akışları ve uzaktan iş birliği süreçlerini daha verimli hale getirmeyi hedefliyor.

    PRO MAX 80 serisi masaüstü bilgisayarlar

    MSI'ın yeni PRO MAX ürün ailesi COMPUTEX 2026'da tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Serinin dikkat çeken üyelerinden biri olan PRO MAX 80 masaüstü bilgisayarlar, minimalist tasarımlarıyla öne çıkıyor. NVIDIA GeForce RTX ekran kartı seçenekleriyle gelen sistemler, profesyonel uygulamalarda ve üretkenlik odaklı iş yüklerinde yüksek performans sunmayı hedefliyor.

    Güvenlik ve kullanım kolaylığına öncelik verilen tasarımı ile PRO MAX 80 serisi BIOS seviyesinde USB denetiminin yanı sıra Kensington kilidi, asma kilit yuvası, kasa müdahale algılaması gibi fiziksel koruma özellikleri de sunuyor. Modern estetik, güvenilir performans ve gelişmiş güvenlik yetenekleri ile PRO MAX 80 serisi profesyonel seviyede üretkenlik için güçlü bir altyapı oluşturuyor.

    Yeni All-in-One PC'ler

    MSI'ın yeni PRO MAX ürün ailesi COMPUTEX 2026'da tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    MSI ayrıca PRO MAX 24 ve PRO MAX 27 All-in-One bilgisayarlarını duyurdu. Red Dot tasarım ödüllü bu modeller, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle hem ofis hem de ev ortamlarına hitap ediyor.

    AMD Ryzen 200 serisi işlemciye sahip PRO MAX 24 ve 27, hızlı tepki veren bir multitasking ve üretkenlik performansı sunuyor. 120 Hz tazeleme hızına sahip ekranı ve seçime bağlı 10 nokta dokunmatik desteği ile akıllı etkileşim olanağının yanı sıra alet gerektirmeyen tasarımı sayesinde kurulum ve bakım süreçlerini de kolaylaştırıyor. Bu seri aynı zamanda 5MP çözünürlüğe sahip bas-çıkar yapıda web kamerası ve 4 yönde dönebilen standı ile iş birliği, konfor ve güvenliği de bir arada sunuyor.

    QD-OLED monitörler Mac kullanıcılarını hedefliyor

    MSI'ın yeni PRO MAX QD-OLED monitör serisi ise 27 inç ve 34 inç ultra geniş ekran seçenekleriyle tanıtıldı. Şirket, bu monitörlerin özellikle çoklu ekran kullanım ihtiyacını azaltmayı hedeflediğini belirtiyor.

    MSI'ın yeni PRO MAX ürün ailesi COMPUTEX 2026'da tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    34 inçlik PRO MAX 341QPXW14G modeli optimize edilmiş RGB şerit yapısıyla metin netliğini artırırken, 27 inçlik PRO MAX 271UPXW12G modeli 166 ppi piksel yoğunluğu sunuyor. Her iki monitör de Pantone onayına sahip ve DarkArmor teknolojisi sayesinde daha derin siyahlar ile yüksek kontrast değerleri sunuyor.

    Apple ekosistemiyle uyumlu olarak geliştirilen monitörlerde MSI'ın M-Mate yazılımı sayesinde ayarlar doğrudan masaüstünden kontrol edilebiliyor. Dahili KVM desteği ise üç farklı cihazın tek klavye ve fareyle yönetilmesine imkan tanıyor. USB-C bağlantısı üzerinden 98W'a kadar güç aktarımı desteği de sunuluyor.

    Göz sağlığına odaklanan yeni monitör

    MSI, PRO MAX 271QPHW E14 modelini de tanıttı. Monitör, EyesErgo+ teknolojisi ve dairesel polarizasyon özelliği sayesinde uzun süreli kullanımda göz yorgunluğunu azaltmayı hedefliyor.

    65W USB Type-C bağlantısı, dahili KVM desteği ve macOS uyumlu M-Mate yazılımıyla gelen model, Delta E ≤ 2 renk doğruluğu ve 144 Hz yenileme hızıyla profesyonel kullanım senaryolarına hitap ediyor.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 18 saat önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 21 saat önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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