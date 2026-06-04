MSI'ın yeni PRO MAX ürün ailesi COMPUTEX 2026'da tanıtıldı

Modern çalışma ortamları için geliştirilen PRO MAX serisi, sade tasarım anlayışını performans ve kullanım kolaylığıyla birleştiriyor. MSI'a göre yeni platform, çoklu görev senaryoları, veri odaklı iş akışları ve uzaktan iş birliği süreçlerini daha verimli hale getirmeyi hedefliyor.
PRO MAX 80 serisi masaüstü bilgisayarlar
Güvenlik ve kullanım kolaylığına öncelik verilen tasarımı ile PRO MAX 80 serisi BIOS seviyesinde USB denetiminin yanı sıra Kensington kilidi, asma kilit yuvası, kasa müdahale algılaması gibi fiziksel koruma özellikleri de sunuyor. Modern estetik, güvenilir performans ve gelişmiş güvenlik yetenekleri ile PRO MAX 80 serisi profesyonel seviyede üretkenlik için güçlü bir altyapı oluşturuyor.
Yeni All-in-One PC'ler
AMD Ryzen 200 serisi işlemciye sahip PRO MAX 24 ve 27, hızlı tepki veren bir multitasking ve üretkenlik performansı sunuyor. 120 Hz tazeleme hızına sahip ekranı ve seçime bağlı 10 nokta dokunmatik desteği ile akıllı etkileşim olanağının yanı sıra alet gerektirmeyen tasarımı sayesinde kurulum ve bakım süreçlerini de kolaylaştırıyor. Bu seri aynı zamanda 5MP çözünürlüğe sahip bas-çıkar yapıda web kamerası ve 4 yönde dönebilen standı ile iş birliği, konfor ve güvenliği de bir arada sunuyor.
QD-OLED monitörler Mac kullanıcılarını hedefliyor
MSI'ın yeni PRO MAX QD-OLED monitör serisi ise 27 inç ve 34 inç ultra geniş ekran seçenekleriyle tanıtıldı. Şirket, bu monitörlerin özellikle çoklu ekran kullanım ihtiyacını azaltmayı hedeflediğini belirtiyor.
Apple ekosistemiyle uyumlu olarak geliştirilen monitörlerde MSI'ın M-Mate yazılımı sayesinde ayarlar doğrudan masaüstünden kontrol edilebiliyor. Dahili KVM desteği ise üç farklı cihazın tek klavye ve fareyle yönetilmesine imkan tanıyor. USB-C bağlantısı üzerinden 98W'a kadar güç aktarımı desteği de sunuluyor.
Göz sağlığına odaklanan yeni monitör
MSI, PRO MAX 271QPHW E14 modelini de tanıttı. Monitör, EyesErgo+ teknolojisi ve dairesel polarizasyon özelliği sayesinde uzun süreli kullanımda göz yorgunluğunu azaltmayı hedefliyor.
65W USB Type-C bağlantısı, dahili KVM desteği ve macOS uyumlu M-Mate yazılımıyla gelen model, Delta E ≤ 2 renk doğruluğu ve 144 Hz yenileme hızıyla profesyonel kullanım senaryolarına hitap ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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