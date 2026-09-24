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    MSI, kompakt Edge AI bilgisayarını tanıttı: Jetson Orin Nano ve dahası

    MSI, Nvidia Jetson Orin Nano destekli yeni Edge AI bilgisayarı MS-C9ZA'yı duyurdu. Kompakt ve fansız sistem, yapay zekâ işlemlerini doğrudan cihaz üzerinde gerçekleştiriyor.

    MSI, kompakt Edge AI bilgisayarını tanıttı: Jetson Orin ve dahası Tam Boyutta Gör
    MSI, özellikle endüstriyel yapay zeka, makine görüşü ve robotik uygulamalarına yönelik yeni bilgisayarını duyurdu. MS-C9ZA Edge AI Box PC, Nvidia Jetson Orin Nano 8GB platformunu kompakt ve fansız bir gövdede bir araya getiriyor. Sistem, yapay zeka işlemlerini buluta göndermek yerine doğrudan cihaz üzerinde gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

    Jetson Orin Nano ile yerel yapay zeka

    MS-C9ZA'nın merkezinde Nvidia Jetson Orin Nano 8GB platformu bulunuyor. 6 çekirdekli Arm Cortex-A78AE işlemci, Nvidia Ampere GPU ve 8 GB LPDDR5 bellekle geliyor. Bu donanım özellikle bilgisayarlı görü ve yapay zeka çıkarımı gibi işlemler için tasarlanmış durumda. MSI'ın çözümü, robotik sistemlerde görüntü analizi, nesne tanıma ve engel tespiti gibi görevlerin yanı sıra üretim hatlarında hata tespiti ve kalite kontrol gibi işlemleri yerel olarak gerçekleştirebiliyor.

    Ayrıca Jetson Orin Nano platformu, optimize edilmiş üretken yapay zeka ve Vision AI iş yüklerini destekliyor. Küçük dil modelleri (SLM), kuantize edilmiş LLM'ler, görsel-dil modelleri (VLM) ve görsel dönüştürücü modeller (ViT) bunlar arasında yer alıyor. Ancak hangi modelin ne kadar performans göstereceği, model boyutu, kullanılan kuantizasyon yöntemi, bellek ihtiyacı ve yazılım yapılandırmasına göre değişiyor.

    Kompakt ve fansız tasarım

    MS-C9ZA'nın öne çıkan noktalarından biri de boyutları. 126 x 96 x 74 mm ölçülerindeki bilgisayar, özellikle alanın kısıtlı olduğu endüstriyel sistemlere yerleştirilebilecek şekilde tasarlanmış. Fansız yapı sayesinde hareketli bir soğutma bileşenine ihtiyaç duymayan sistem, -25 ila 60 derece Celsius arasındaki çalışma sıcaklıklarını destekliyor. Bu özellik, bilgisayarın fabrika ortamları gibi daha zorlu koşullarda kullanılabilmesine imkan tanıyor.

    Ayrıca cihazda DIN-Rail montaj desteği bulunuyor. Böylece MS-C9ZA, endüstriyel otomasyon sistemlerinde doğrudan pano içerisine veya uygun montaj altyapısına yerleştirilebiliyor. MSI'ın yeni Edge AI bilgisayarı yalnızca yapay zeka donanımından oluşmuyor. Cihazda endüstriyel kullanım senaryolarına yönelik çeşitli giriş ve çıkışlar da bulunuyor. M.2 yuvası üzerinden NVMe depolama ve sistem genişletme seçenekleri sunulurken, TPM 2.0 desteği de donanım tabanlı güvenlik özelliklerinin kullanılmasına imkan tanıyor. Diğer bağlantı seçenekleri:

    • Çift Gigabit Ethernet
    • USB
    • I2C
    • UART
    • CAN
    • 1,3 kV izole GPIO
    • M.2 genişleme yuvası
    • TPM 2.0
    • 12-24V DC güç girişi

    Robotlardan akıllı fabrikalara

    MSI MS-C9ZA'nın hedeflediği kullanım alanlarının başında robotik ve makine görüşü geliyor. Örneğin otonom mobil robotlarda (AMR) kameralar tarafından toplanan görüntüler cihaz üzerinde işlenerek nesne algılama ve engel tespiti gerçekleştirilebiliyor.

    Üretim hatlarında ise sistem, barkod okuma, ürünlerde hata tespiti, montaj kontrolü ve robotlara görsel yönlendirme gibi görevlerde kullanılabiliyor. Kameralardan ve sensörlerden gelen verilerin doğrudan cihaz üzerinde analiz edilmesi, verilerin sürekli olarak uzak sunuculara gönderilmesi ihtiyacını azaltıyor. MSI tarafından ürünün fiyatı ve satış tarihiyle ilgili ayrıntılar ise bu duyuruda paylaşılmadı.

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