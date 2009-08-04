Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI maliyet odaklı P55 anakartını da kullanıma sunacak

9 yıl
6,8b
1
10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

MSI maliyet odaklı P55 anakartını da kullanıma sunacak
Tam Boyutta Gör

Önümüzdeki ay lanse edilecek Lynnfield kod adlı yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemciler için P55 yonga setli anakart haberleri gelmeye devam ediyor. LGA1156 formundaki yeni nesil işlemcileri için P55 pnga setini (Platform Kontrol Merkezi) hazırlayan Intel, işlemcilerin daha fazla entegre özellik kazanmasıyla birlikte Kuzey ve Güney köprüsü yerine tek çipli yonga tasarımına geçiş yaparak anakart üretiminde iş ortaklarına cönemli bir maliyet avantajı sunmuş durumda. Hatırlanacağı üzere Core i7 işlemciler için tek alternatif olan X58 anakartlar yüksek maliyetleri nedeniyle kullanıcılarca eleştrilmişti.

Anakart üreticileri P55 yonga setli anakartlarda yüksek performans segmentinin yanı sıra maliyet odaklı çözümlerde de kıyasıya bir mücadeleye girecek gibi görünüyor. Gigabyte 90 Avro civarı bir fiyatla kullanıma sunmaya hazırlandığı P55 yonga setli P55-UD2H modelinden sonra maliyet odaklı bir diğer anakart haberi de MSI cephesinden geldi. Yüksek performans segmenti ve hız aşırtma profesyoneller için P55 yonga setli P55-GD65 ve P55-GD80 modellerini hazırlayan firma maliyet odaklı sistemler içinse P55-CD53 kod adını taşıyan yeni anakartını kullanıma sunmayı planlıyor.

MSI tarafından pazara sunulan en uygun fiyatlı P55 anakartlardan birisi olması beklenen P55-CD53, LGA1156 formundaki işlemciler destek verecek dört adet DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyacak. Tek bir PCIe 2.0 x16 slotuna sahip olması dolayısıyla SLI ve Crossfire X gibi çoklu ekran kartı kurulumlarına destek vermesi beklenmeyen yeni anakart pasif soğutma ile gelecek. Diğer özellikleri arasında 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi detaylara yer verilmesi beklenen P55-CD53 fiyat listelerine 107 Avro seviyesinden giriş yapmış durumda.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
PC_TeKNiSYeN 9 yıl
Merakla MSI bekliyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yekoo 9 yıl
107 avro yaklaşık 130 dolar falanmı yapar kabaca? bence çok iice yerleşsin şu i.. serisi 6070 dolara alıcaz bunları hep.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 9 yıl
çok güzel benim gibi tek ekran kartı kullananlar için iyi olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6843 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim