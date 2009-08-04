MSI maliyet odaklı P55 anakartını da kullanıma sunacak

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Önümüzdeki ay lanse edilecek Lynnfield kod adlı yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemciler için P55 yonga setli anakart haberleri gelmeye devam ediyor. LGA1156 formundaki yeni nesil işlemcileri için P55 pnga setini (Platform Kontrol Merkezi) hazırlayan Intel, işlemcilerin daha fazla entegre özellik kazanmasıyla birlikte Kuzey ve Güney köprüsü yerine tek çipli yonga tasarımına geçiş yaparak anakart üretiminde iş ortaklarına cönemli bir maliyet avantajı sunmuş durumda. Hatırlanacağı üzere Core i7 işlemciler için tek alternatif olan X58 anakartlar yüksek maliyetleri nedeniyle kullanıcılarca eleştrilmişti.

Anakart üreticileri P55 yonga setli anakartlarda yüksek performans segmentinin yanı sıra maliyet odaklı çözümlerde de kıyasıya bir mücadeleye girecek gibi görünüyor. Gigabyte 90 Avro civarı bir fiyatla kullanıma sunmaya hazırlandığı P55 yonga setli P55-UD2H modelinden sonra maliyet odaklı bir diğer anakart haberi de MSI cephesinden geldi. Yüksek performans segmenti ve hız aşırtma profesyoneller için P55 yonga setli P55-GD65 ve P55-GD80 modellerini hazırlayan firma maliyet odaklı sistemler içinse P55-CD53 kod adını taşıyan yeni anakartını kullanıma sunmayı planlıyor.

MSI tarafından pazara sunulan en uygun fiyatlı P55 anakartlardan birisi olması beklenen P55-CD53, LGA1156 formundaki işlemciler destek verecek dört adet DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyacak. Tek bir PCIe 2.0 x16 slotuna sahip olması dolayısıyla SLI ve Crossfire X gibi çoklu ekran kartı kurulumlarına destek vermesi beklenmeyen yeni anakart pasif soğutma ile gelecek. Diğer özellikleri arasında 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi detaylara yer verilmesi beklenen P55-CD53 fiyat listelerine 107 Avro seviyesinden giriş yapmış durumda.