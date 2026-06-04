MSI MEG Vision X2 AI+: Dünyanın ilk holografik AI asistanlı masaüstü oyun bilgisayarı

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Tam Boyutta Gör MSI, Tayvan’da düzenlenen COMPUTEX 2026 fuarının en dikkat çeken ürünlerinden biri olan dünyanın ilk holografik yapay zeka asistanlı masasüstü bilgisayar kasası MEG Vision X2 AI+’ı tanıttı.

MEG Vision X2 serisinin önceki modellerinden farklı olarak bu defa PC kasasının önüne entegre edilen silindirik yapıdaki holografik ekran yer alıyor. AI Holostage adı verilen bu ekranda üç boyutlu bir şekilde yapay zekalı karakterler gösteriliyor. Bu ekran ve LuckyClaw isimli yapay zeka asistanı, PC kasalarını pasif cihazlar olmaktan çıkarıp yaşayan bir cihaza dönüştürüyor.

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Tam Boyutta Gör Sistemin merkezinde MSI'ın geliştirdiği LuckyClaw isimli yerel yapay zeka asistanı bulunuyor. Doğal dil komutlarını anlayabilen LuckyClaw, kullanıcıların performans profilleri, RGB aydınlatma ayarları ve uyumlu MSI monitör ayarları gibi çeşitli sistem özelliklerini sesli komutlarla yönetmesine olanak tanıyor. MSI, LuckyClaw'un gelecekte yayınlanacak güncellemelerle yeni yetenekler kazanacağını ve zaman içinde daha gelişmiş işlevler sunacağını belirtiyor.

Kullanıcılar AI Holostage ekrana LuckyClaw karakterinin yanı sıra masaüstü sanal evcil hayvanları ve özelleştirilmiş 3. parti AI avatarları da ekleyebiliyor. MSI’ın ifadesine göre tüketici elektroniğinde görmediğiniz bir gerçeklikte, dokunacak kadar yakında oluşturarak yepyeni bir deneyim yaşatacak. MSI, PC kasalarını sadece oyun oynadığımız bir ürün değil, size adapte olan, size tepki veren ve sizinle birlikte çalışan akıllı bir bilgisayar olmasını hedefliyor.

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MSI MEG Vision X2 AI+ tanıtıldı: Holografik AI asistanlı PC

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