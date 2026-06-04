Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MSI MEG Vision X2 AI+: Dünyanın ilk holografik AI asistanlı masaüstü oyun bilgisayarı

    MSI, ekranlı MEG Vision PC kasalarını geliştirdi ve dünyanın ilk holografik AI asistanlı masaüstü oyun bilgisayarı MSI MEG Vision X2 AI+'ı Computex 2026'da tanıttı.

    MSI MEG Vision X2 AI+ tanıtıldı: Holografik AI asistanlı PC Tam Boyutta Gör
    MSI, Tayvan’da düzenlenen COMPUTEX 2026 fuarının en dikkat çeken ürünlerinden biri olan dünyanın ilk holografik yapay zeka asistanlı masasüstü bilgisayar kasası MEG Vision X2 AI+’ı tanıttı.

    MEG Vision X2 serisinin önceki modellerinden farklı olarak bu defa PC kasasının önüne entegre edilen silindirik yapıdaki holografik ekran yer alıyor. AI Holostage adı verilen bu ekranda üç boyutlu bir şekilde yapay zekalı karakterler gösteriliyor. Bu ekran ve LuckyClaw isimli yapay zeka asistanı, PC kasalarını pasif cihazlar olmaktan çıkarıp yaşayan bir cihaza dönüştürüyor.

    MSI MEG Vision X2 AI+ tanıtıldı: Holografik AI asistanlı PC Tam Boyutta Gör
    Sistemin merkezinde MSI'ın geliştirdiği LuckyClaw isimli yerel yapay zeka asistanı bulunuyor. Doğal dil komutlarını anlayabilen LuckyClaw, kullanıcıların performans profilleri, RGB aydınlatma ayarları ve uyumlu MSI monitör ayarları gibi çeşitli sistem özelliklerini sesli komutlarla yönetmesine olanak tanıyor. MSI, LuckyClaw'un gelecekte yayınlanacak güncellemelerle yeni yetenekler kazanacağını ve zaman içinde daha gelişmiş işlevler sunacağını belirtiyor.

    Kullanıcılar AI Holostage ekrana LuckyClaw karakterinin yanı sıra masaüstü sanal evcil hayvanları ve özelleştirilmiş 3. parti AI avatarları da ekleyebiliyor. MSI’ın ifadesine göre tüketici elektroniğinde görmediğiniz bir gerçeklikte, dokunacak kadar yakında oluşturarak yepyeni bir deneyim yaşatacak. MSI, PC kasalarını sadece oyun oynadığımız bir ürün değil, size adapte olan, size tepki veren ve sizinle birlikte çalışan akıllı bir bilgisayar olmasını hedefliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

    Profil resmi
    Nat Alianovna 17 saat önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

    Profil resmi
    PoTemKiN_02 21 saat önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    start stop çalışmıyor boşanmış bir kadınla evlenmeyi düşünen bekar erkekler suzuki s-cross yorum ilk defa uçağa bineceğim havaalanında ne yapmalıyım overlok makinesi ayağınıza geldi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 17T Pro 5G
    Xiaomi 17T Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 HX
    MSI KATANA 17 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum