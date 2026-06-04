MSI MEG Vision X2 AI+: Dünyanın ilk holografik AI asistanlı masaüstü oyun bilgisayarı

MEG Vision X2 serisinin önceki modellerinden farklı olarak bu defa PC kasasının önüne entegre edilen silindirik yapıdaki holografik ekran yer alıyor. AI Holostage adı verilen bu ekranda üç boyutlu bir şekilde yapay zekalı karakterler gösteriliyor. Bu ekran ve LuckyClaw isimli yapay zeka asistanı, PC kasalarını pasif cihazlar olmaktan çıkarıp yaşayan bir cihaza dönüştürüyor.
Kullanıcılar AI Holostage ekrana LuckyClaw karakterinin yanı sıra masaüstü sanal evcil hayvanları ve özelleştirilmiş 3. parti AI avatarları da ekleyebiliyor. MSI’ın ifadesine göre tüketici elektroniğinde görmediğiniz bir gerçeklikte, dokunacak kadar yakında oluşturarak yepyeni bir deneyim yaşatacak. MSI, PC kasalarını sadece oyun oynadığımız bir ürün değil, size adapte olan, size tepki veren ve sizinle birlikte çalışan akıllı bir bilgisayar olmasını hedefliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.