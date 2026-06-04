MSI MEG X: Bu monitörün içinde yapay zeka çalışıyor

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Tam Boyutta Gör Computex 2026 fuarında sahneye çıkan MSI, hem oyunculara hem de profesyonel kullanıcılara yönelik geniş bir monitör portföyü duyurdu. Şirketin tanıtımlarının merkezinde, dünyanın ilk “Agentic AI” özellikli QD-OLED oyuncu monitörü olarak lanse edilen MSI MEG X yer aldı. Bunun yanında yeni nesil Tandem QD-OLED modelleri, 5K Mini-LED ekranlar ve Mac kullanıcılarına yönelik üretkenlik odaklı çözümler de fuarda sergilendi.

MSI MEG X neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör MSI’ın yeni amiral gemisi monitörü MEG X, şirketin kullandığı 5. nesil Penta Tandem QD-OLED panel üzerine inşa edildi. Monitör, 3440 x 1440 piksel çözünürlük, 360 Hz yenileme hızı ve metin netliğini artırmayı hedefleyen RGB Stripe alt piksel dizilimi ile geliyor.

OLED monitörlerde artık standart hale gelen yakınlık sensörleri ve ekran yanmasını önlemeye yönelik koruma teknolojilerine ek olarak MSI, bu modelde çok sayıda yapay zeka özelliğini “LuckyClaw” adı altında bir araya getiriyor.

Tam Boyutta Gör MSI, LuckyClaw’u geleneksel ekran menülerinin yerini alabilecek yeni nesil bir yapay zeka ajanı olarak tanımlıyor. Sistem, monitör içerisinde çalışıyor ve kullanıcılar tarafından bir yan panel aracılığıyla erişilebiliyor.

LuckyClaw’un temel amacı, içerikleri otomatik olarak algılayarak monitör ayarlarını kullanıcı müdahalesi olmadan optimize etmek. Ayrıca geri bildirim mekanizması sayesinde zaman içerisinde öğrenme ve kişiselleştirme yeteneklerini geliştirebildiği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Bu sistemle birlikte iki yeni özellik sunuluyor. AI Scene, ekranda görüntülenen içeriğin türünü tespit ederek uygun görüntü profilini otomatik olarak etkinleştiriyor. AI Audio Scene ise görüntü profiline paralel şekilde ses ekolayzır ayarlarını değiştirerek ses deneyimini içerikle uyumlu hale getiriyor. MSI ayrıca daha önce kullandığı içerik tabanlı parlaklık eğrisi optimizasyonunun yerini alan AI Vision+ teknolojisini de tanıttı.

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Tam Boyutta Gör MEG X’in dikkat çeken bir diğer özelliği ise AI Super Resolution (AI SR) oldu. Teknoloji, LG’nin yakın dönemde tanıttığı yapay zeka destekli 5K görüntü yükseltme sistemlerine benzer şekilde çalışıyor.

Geleneksel televizyonlardaki basit ölçekleme yöntemlerinden farklı olarak işlem doğrudan monitör üzerinde gerçekleştiriliyor. Böylece ekran kartı üzerinde ek yük oluşturmadan görüntü keskinliği ve kalite artışı sağlanması hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör MSI’ın çözümünü farklı kılan nokta ise özelleştirilebilir yapısı. Kullanıcılar, görüntü yükseltmenin uygulanacağı ekran bölgelerini seçebiliyor. Bu özellik, MSI’ın Optix Scope+ teknolojisiyle birlikte kullanıldığında özellikle nişancı oyunlarında dikkat çekici senaryolar oluşturabilir.

Tam Boyutta Gör MEG X’in alt kısmında bir de SpectrumBar+ isimli ışık çubuğu yer alıyor ancak bunun amacı sadece dekoratif değil. SI’ın yeni AI Gauge özelliği sayesinde bu ışık sistemi ekran üzerindeki kullanıcı arayüzü bilgilerini yansıtabiliyor. Örneğin oyuncunun sağlık veya dayanıklılık göstergeleri ışık çubuğu üzerinden takip edilebiliyor.

İki yeni Tandem QD-OLED monitör de tanıtıldı

Tam Boyutta Gör MSI, amiral gemisi modelinin yanında daha geniş kullanıcı kitlesini hedefleyen yeni Tandem QD-OLED monitörlerini de duyurdu.

Bu serinin öncüsü olan MAG OLED 271QPX32, piyasaya çıkan ilk Tandem QD-OLED monitörlerden biri olacak. Monitörde 4. nesil QD-OLED panel kullanılıyor. Teknik özellikleri arasında 2560 x 1440 çözünürlük, 320 Hz yenileme hızı ve 27 inç ekran boyutu bulunuyor.

Model ayrıca geliştirilmiş kontrast ve yüzey dayanıklılığı sunmayı amaçlayan DarkArmor ekran kaplaması ile geliyor.

Tam Boyutta Gör Şirket ayrıca MAG OLED 321UPX18 adlı yeni bir model daha tanıttı. 32 inç büyüklüğündeki 4K ekran, yine 4. nesil Tandem QD-OLED panel kullanıyor ve 180 Hz yenileme hızına sahip.

Yeni IPS ve Mini-LED modeller sergilendi

Tam Boyutta Gör MSI’ın fuarda tanıttığı ürünler yalnızca OLED tarafıyla sınırlı kalmadı. Şirket, çift mod desteği sunan iki yeni 27 inç 5K monitörünü de görücüye çıkardı. MAG 271KRAW18, kullanıcılarına iki farklı çalışma modu sunuyor. Monitör 5K çözünürlükte 180 Hz, ya da 2K çözünürlükte 330 Hz hızında çalışabiliyor. Parlak yüzey kaplamasına sahip olan model, ayrıca 2304 yerel karartma bölgesi ile geliyor. Bu sayede gerçek HDR deneyimi sunabilen bir Mini-LED monitör olarak konumlandırılıyor.

Tam Boyutta Gör Diğer model olan MAG 271KPD7 ise 5K 75 Hz veya 2K 300 Hz modlarında kullanılabiliyor. Ancak bu modelde Mini-LED teknolojisi bulunmadığından gerçek HDR desteği sunmuyor.

Tam Boyutta Gör MSI, profesyonel kullanıcıları da unutmadı. Yeni PRO MAX 341QPXW14G, özellikle MacBook sahiplerini hedefleyen özelliklerle geliyor. Monitör, 34 inç UWQHD (3440 x 1440) çözünürlüğe sahip. Ekranda RGB Stripe alt piksel dizilimli 5. nesil Tandem QD-OLED panel kullanılıyor. Ayrıca yansımaları azaltmayı hedefleyen DarkArmor ve VisiClarity teknolojileri de bulunuyor.

Bağlantı tarafında ise 98 W USB Power Delivery destekli DP-Alt Type-C portu yer alıyor. Mac kullanıcıları için geliştirilen MSI M-Mate uygulaması sayesinde renk kalibrasyon ayarları doğrudan kontrol edilebiliyor.

MSI, Computex 2026 kapsamında tanıttığı yeni monitörlerin fiyatlandırması ve satış tarihleri hakkında henüz resmi bilgi paylaşmadı.

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MSI MEG X: Bu monitörün içinde yapay zeka çalışıyor

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