MSI MEG X: Bu monitörün içinde yapay zeka çalışıyor

OLED monitörlerde artık standart hale gelen yakınlık sensörleri ve ekran yanmasını önlemeye yönelik koruma teknolojilerine ek olarak MSI, bu modelde çok sayıda yapay zeka özelliğini “LuckyClaw” adı altında bir araya getiriyor.
LuckyClaw’un temel amacı, içerikleri otomatik olarak algılayarak monitör ayarlarını kullanıcı müdahalesi olmadan optimize etmek. Ayrıca geri bildirim mekanizması sayesinde zaman içerisinde öğrenme ve kişiselleştirme yeteneklerini geliştirebildiği belirtiliyor.
Geleneksel televizyonlardaki basit ölçekleme yöntemlerinden farklı olarak işlem doğrudan monitör üzerinde gerçekleştiriliyor. Böylece ekran kartı üzerinde ek yük oluşturmadan görüntü keskinliği ve kalite artışı sağlanması hedefleniyor.
İki yeni Tandem QD-OLED monitör de tanıtıldı
Bu serinin öncüsü olan MAG OLED 271QPX32, piyasaya çıkan ilk Tandem QD-OLED monitörlerden biri olacak. Monitörde 4. nesil QD-OLED panel kullanılıyor. Teknik özellikleri arasında 2560 x 1440 çözünürlük, 320 Hz yenileme hızı ve 27 inç ekran boyutu bulunuyor.
Model ayrıca geliştirilmiş kontrast ve yüzey dayanıklılığı sunmayı amaçlayan DarkArmor ekran kaplaması ile geliyor.
Yeni IPS ve Mini-LED modeller sergilendi
Bağlantı tarafında ise 98 W USB Power Delivery destekli DP-Alt Type-C portu yer alıyor. Mac kullanıcıları için geliştirilen MSI M-Mate uygulaması sayesinde renk kalibrasyon ayarları doğrudan kontrol edilebiliyor.
MSI, Computex 2026 kapsamında tanıttığı yeni monitörlerin fiyatlandırması ve satış tarihleri hakkında henüz resmi bilgi paylaşmadı.
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.