Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MSI, RTX 5060 ekran kartlı yeni mini oyun bilgisayarını tanıttı

    MSI, kompakt masaüstü serisinden MPG Trident AS modelinin yeni sürümünü piyasaya sürdü. Mini oyun bilgisayarı, RTX 5060 serisi ekran kartı ve Intel Core Ultra 7 265F işlemciyle geliyor.

    MSI MPG Trident AS mini gaming PC Tam Boyutta Gör
    MSI, MPG Trident AS mini gaming bilgisayar modelinin güncellenmiş sürümünü Çin’de piyasaya sürdü. Yeni model, Nvidia’nın en yeni RTX 50 serisi ekran kartlarını içeriyor. Sistem, Windows 11 Home Edition işletim sistemiyle geliyor ve Trident AS serisinin kompakt tasarımını koruyor.

    MSI MPG Trident AS mini gaming PC özellikleri

    Yeni konfigürasyonda Intel Core Ultra 7-265F işlemci, 32 GB DDR5 RAM ve 1 TB PCIe 4.0 SSD yer alıyor. Ayrıca Nvidia GeForce RTX 5060 ve RTX 5060 Ti ekran kartları arasında seçim yapma olanağı sunuluyor.

    Intel Core Ultra 7-265F CPU, 20 çekirdek ve 20 iş parçacığı, 5.3 GHz’e kadar turbo boost ve 30 MB akıllı önbellek içeriyor. Yüksek hızlı bağlantı için Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 ve 2.5G Ethernet desteği sunan B860M anakart yerleştirilmiş. Yeni model, en yeni Nvidia Blackwell tabanlı ekran kartlarını barındırıyor. Hem RTX 5060 hem de 5060 Ti modeli, 8 GB GDDR7 bellek kullanıyor ve DLSS 4, Nvidia Reflex 2 ve ışın izlemeyi destekliyor. Ekran kartları, 614 TOPS'a kadar yapay zeka işlem performansı sunuyor ve Nvidia Studio özelliklerini destekliyor.

    MSI, sistemi 32 GB DDR5-5600 bellek ve 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD ile sunuyor. Kasa, dahili 500 W 80 Plus sertifikalı güç kaynağı ve CPU, GPU ve PSU bölmeleri arasındaki hava akışını ayıran MSI Silent Storm soğutma sistemiyle geliyor. Kasa, hem temperli cam hem de siyah metal yan panelleri destekliyor ve 396.57 x 137.06 x 410.39 mm boyutlarında.

    Önde USB-C bağlantı noktası, USB-A 3.2 Gen 1 bağlantı noktası, USB-A 2.0 bağlantı noktası ve 3.5 mm ses girişi bulunuyor. Arka panelde iki adet USB-A 10 Gbps bağlantı noktası, iki adet USB-A 2.0 bağlantı noktası, tek USB-C bağlantı noktası, iki adet 3.5 mm ses girişi ve S/PDIF çıkış bağlantı noktası var.

    MPG Trident AS mini oyun bilgisayarı fiyatı

    RTX 5060 modeli için belirlenen fiyat; 1624 dolar. RTX 5060 Ti ekran kartını tercih ederseniz, fiyat 1849 dolara çıkıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    H
    HumanHunter 5 saat önce

    amazon kod alabilir miyim

    Profil resmi
    bobora 9 saat önce

    hopp

    Profil resmi
    magicrea 17 saat önce

    20 yılı geçmişler de kod alabiliyor mu :)

    Profil resmi
    Locaste Siarnaq 1 gün önce

    amazzon

    S
    Sinanis07 1 gün önce

    kod

    Profil resmi
    dagliogluosman 1 gün önce

    kod gönderir misiniz?

    Profil resmi
    maligezgin 1 gün önce

    Kod kaldı mı 😁

    S
    S464 1 gün önce

    Kod

    Profil resmi
    Neo59 1 gün önce

    kod alabilirmiyiz

    M
    muly 2 gün önce

    güzel kampanya

    Profil resmi
    BasbugAtaturk 2 gün önce

    kod alabilir miyiz?

    A
    akyolyns 2 gün önce

    Merhaba kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    lost 2 gün önce

    silinsin lütfen...

    İ
    inova16 2 gün önce

    kod pls

    H
    HeavenWards 2 gün önce

    merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi

    Profil resmi
    dublex06 2 gün önce

    kod alabilirmiyim varsa

    Profil resmi
    tomurcukk 2 gün önce

    kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    agabey_42 2 gün önce

    Merhabalar. umarım bugün kod alabilirim

    Profil resmi
    darkmenx 2 gün önce

    selam kaldı mı :)

    L
    livaneli0008 2 gün önce

    kod var mı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iskansız ev alınır mı a101 kasa öğrenme askerde hava değişimi şafaktan düşer mi mmt şanzıman robotu fiyatı check signal cable ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15 HX
    MSI KATANA 15 HX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum