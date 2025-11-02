MSI, RTX 5060 ekran kartlı yeni mini oyun bilgisayarını tanıttı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör MSI, MPG Trident AS mini gaming bilgisayar modelinin güncellenmiş sürümünü Çin’de piyasaya sürdü. Yeni model, Nvidia’nın en yeni RTX 50 serisi ekran kartlarını içeriyor. Sistem, Windows 11 Home Edition işletim sistemiyle geliyor ve Trident AS serisinin kompakt tasarımını koruyor.

MSI MPG Trident AS mini gaming PC özellikleri

Yeni konfigürasyonda Intel Core Ultra 7-265F işlemci, 32 GB DDR5 RAM ve 1 TB PCIe 4.0 SSD yer alıyor. Ayrıca Nvidia GeForce RTX 5060 ve RTX 5060 Ti ekran kartları arasında seçim yapma olanağı sunuluyor.

Intel Core Ultra 7-265F CPU, 20 çekirdek ve 20 iş parçacığı, 5.3 GHz’e kadar turbo boost ve 30 MB akıllı önbellek içeriyor. Yüksek hızlı bağlantı için Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 ve 2.5G Ethernet desteği sunan B860M anakart yerleştirilmiş. Yeni model, en yeni Nvidia Blackwell tabanlı ekran kartlarını barındırıyor. Hem RTX 5060 hem de 5060 Ti modeli, 8 GB GDDR7 bellek kullanıyor ve DLSS 4, Nvidia Reflex 2 ve ışın izlemeyi destekliyor. Ekran kartları, 614 TOPS'a kadar yapay zeka işlem performansı sunuyor ve Nvidia Studio özelliklerini destekliyor.

MSI, sistemi 32 GB DDR5-5600 bellek ve 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD ile sunuyor. Kasa, dahili 500 W 80 Plus sertifikalı güç kaynağı ve CPU, GPU ve PSU bölmeleri arasındaki hava akışını ayıran MSI Silent Storm soğutma sistemiyle geliyor. Kasa, hem temperli cam hem de siyah metal yan panelleri destekliyor ve 396.57 x 137.06 x 410.39 mm boyutlarında.

Önde USB-C bağlantı noktası, USB-A 3.2 Gen 1 bağlantı noktası, USB-A 2.0 bağlantı noktası ve 3.5 mm ses girişi bulunuyor. Arka panelde iki adet USB-A 10 Gbps bağlantı noktası, iki adet USB-A 2.0 bağlantı noktası, tek USB-C bağlantı noktası, iki adet 3.5 mm ses girişi ve S/PDIF çıkış bağlantı noktası var.

MPG Trident AS mini oyun bilgisayarı fiyatı

RTX 5060 modeli için belirlenen fiyat; 1624 dolar. RTX 5060 Ti ekran kartını tercih ederseniz, fiyat 1849 dolara çıkıyor.

