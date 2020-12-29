MSI Optix G242 uygun fiyata espor tecrübesi sunacak

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Özellikle pandemi döneminde insanların eve kapanması video oyunlarının ve haliyle espora olan ilginin artmasını sağladı. Üreticiler uygun fiyat etiketine sahip donanımlar ile bu ilgiden faydalanmaya çalışıyor.

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MSI Optix G242 özellikleri ve fiyatı

MSI Optix G242 monitör modeli 24 inçlik IPS panelinde Full HD çözünürlük sunuyor. DCI-P3 renk gamının yüzde 94.6’sını ve sRGB uzayının yüzde 127.7’sini kapsayan monitör 16.7 milyon renk desteğine sahip.

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144Hz tazeleme hızı sunabilen monitör ayrıca AMD FreeSync ve Nvidia G-Sync sayesinde değişken aralıklı odak hızlarına sahip. 250 nit maksimum parlaklığa çıkabilen ürün AntiFlickr titreşim engelleme ve mavi ışığı azaltma modları barındırıyor.

1 adet DP 1.2, 2 adet HDMI 1.4 ve 1 adet 3.5mm kulaklık girişi olan ürün arka kısımdaki joystick üzerinden kontrol edilebiliyor. MSI Optix G242 modeli için 190$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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https://www.techpowerup.com/276464/msi-announces-optix-g242-esports-monitor-24-1080p-ips-144-hz-vrr-250-nits

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