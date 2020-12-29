MSI Optix G242 uygun fiyata espor tecrübesi sunacak

Özellikle pandemi döneminde insanların eve kapanması video oyunlarının ve haliyle espora olan ilginin artmasını sağladı. Üreticiler uygun fiyat etiketine sahip donanımlar ile bu ilgiden faydalanmaya çalışıyor.İlginizi Çekebilir MSI dünyanın ilk yapay zeka destekli monitör serisine başlıyor
MSI Optix G242 özellikleri ve fiyatı
MSI Optix G242 monitör modeli 24 inçlik IPS panelinde Full HD çözünürlük sunuyor. DCI-P3 renk gamının yüzde 94.6’sını ve sRGB uzayının yüzde 127.7’sini kapsayan monitör 16.7 milyon renk desteğine sahip.
Ayrıca Bkz. "12.9 inç büyüklüğünde 120 Hz ekranı ile yeni Huawei MatePad geliyor"
144Hz tazeleme hızı sunabilen monitör ayrıca AMD FreeSync ve Nvidia G-Sync sayesinde değişken aralıklı odak hızlarına sahip. 250 nit maksimum parlaklığa çıkabilen ürün AntiFlickr titreşim engelleme ve mavi ışığı azaltma modları barındırıyor.
1 adet DP 1.2, 2 adet HDMI 1.4 ve 1 adet 3.5mm kulaklık girişi olan ürün arka kısımdaki joystick üzerinden kontrol edilebiliyor. MSI Optix G242 modeli için 190$ fiyat etiketi belirlenmiş.
https://www.techpowerup.com/276464/msi-announces-optix-g242-esports-monitor-24-1080p-ips-144-hz-vrr-250-nits Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)
Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...
Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be