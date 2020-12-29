Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MSI Optix G242 uygun fiyata espor tecrübesi sunacak

    MSI Optix G242 adlı oyuncu monitörü Full HD çözünürlük, FreeSync ve G-Sync uyumu, 144Hz tazeleme hızı, 250 nit parlaklık gibi özellikleri uygun fiyata sunuyor.
    2 sa.
    683
    36
    4
    Monitör
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    MSI Optix G242 uygun fiyata espor tecrübesi sunacak
    Tam Boyutta Gör

    Özellikle pandemi döneminde insanların eve kapanması video oyunlarının ve haliyle espora olan ilginin artmasını sağladı. Üreticiler uygun fiyat etiketine sahip donanımlar ile bu ilgiden faydalanmaya çalışıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar MSI dünyanın ilk yapay zeka destekli monitör serisine başlıyor

    MSI Optix G242 özellikleri ve fiyatı

    MSI Optix G242 monitör modeli 24 inçlik IPS panelinde Full HD çözünürlük sunuyor. DCI-P3 renk gamının yüzde 94.6’sını ve sRGB uzayının yüzde 127.7’sini kapsayan monitör 16.7 milyon renk desteğine sahip.

    Ayrıca Bkz. "12.9 inç büyüklüğünde 120 Hz ekranı ile yeni Huawei MatePad geliyor"

    144Hz tazeleme hızı sunabilen monitör ayrıca AMD FreeSync ve Nvidia G-Sync sayesinde değişken aralıklı odak hızlarına sahip. 250 nit maksimum parlaklığa çıkabilen ürün AntiFlickr titreşim engelleme ve mavi ışığı azaltma modları barındırıyor.

    1 adet DP 1.2, 2 adet HDMI 1.4 ve 1 adet 3.5mm kulaklık girişi olan ürün arka kısımdaki joystick üzerinden kontrol edilebiliyor. MSI Optix G242 modeli için 190$ fiyat etiketi belirlenmiş.

    MSI Optix G242 uygun fiyata espor tecrübesi sunacak
    Tam Boyutta Gör



    https://www.techpowerup.com/276464/msi-announces-optix-g242-esports-monitor-24-1080p-ips-144-hz-vrr-250-nits Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    5 saat önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    6 saat önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    7 saat önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    7 saat önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    10 saat önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    12 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    kayihani (kayhan mutlu) 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    250 nit parlaklık çok az değil mi?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Affection and Hatred (Channing Frye) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    1900 bandında satılırsa ips olması ve gsync desteği ile öne çıkabilir yoksa 1500 liraya 144hz paneller var zaten.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Altyazar 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    190$'in nesi ulkemiz icin uygun acaba
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    th9 53 dk. ( Mesaj Silindi ) Altyazar
    2000 tl bir monitör için uygun artık.uygun olup olmaması senin cebine göre değil piyasadaki diğer ürünlere göre oluyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 23 dk. Türkiye, Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik-V'yi üretmek için ön anlaşma imzaladı 53 dk. FIFA ve PES için eMilli Takım seçmeleri başladı 1 sa. AstraZenaca CEO'su aşının %95 oranında koruma sağladığını iddia etti 1 sa. Elektronik sigara kullanımıyla bilişsel bozukluklar arasında ilişki tespit edildi 2 sa. Volkswagen, otonom şekilde çalışan "mobil şarj robotu" prototipini ilk kez gösterdi 2 sa. adidas GMR: Gerçek hayattaki futbol performansınızı dijitale taşıyan tabanlık 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN MSI Optix G242 uygun fiyata espor tecrübesi sunacak Sonraki 2021'de geçerli olacak MTV tutarları açıklandı 3 sa. Steam, 2020'de patlama yaptı: Eş zamanlı oyuncu sayısında %40 büyüme 4 sa. Alibaba’nın büyümesine Çin engeli 4 sa. Volkswagen, Türkiye'de kurduğu şirketi kapatıyor 5 sa. Türkiye'de cep telefonu ve otomobil üretenlere yeni teşvik düzenlemesi 5 sa. Yok satan MI 10T ailesi neden bu kadar ilgi gördü? 5 sa. XRP ardı ardına borsalardan çıkarılıyor 6 sa. DC, 2022'den sonra her yıl 6 film yayınlamayı planlıyor 6 sa. Nvidia, Lovelace ile çıtayı daha da yükseltebilir: 18432 CUDA çekirdeği geliyor 7 sa. Core i7-11700K, tek çekirdekte Ryzen 9 5950X’in %8 önünde 14 sa. Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider 20 sa. Yeni Resident Evil filminin çekimleri bitti 22 sa. Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu Exxen dizisi Şeref Bey'den fragman yayınlandı 22 sa. Açık dünya hayatta kalma oyunu Stranded Deep, Epic Games'te ücretsiz 23 sa. MIUI 12.5 duyuruldu: Daha akıcı ve daha hızlı 23 sa. Xiaomi Mi 11 tanıtıldı: Snapdragon 888 yonga seti, Harman Kardon ses 23 sa. Amazon’da Yılın Son Fırsatları Sayfası güncellendi: İlgi çekici fırsatları listeledik 23 sa. Rus üretici UAZ'ın Patriot 4x4 modeli logo değiştirerek ABD pazarına giriş yaptı 1 gün ORKA (324mm Torpido) projesinde imzalar atıldı 1 gün Witcher 3 ve Uncharted 4 gibi birçok oyunun arka planını anlatan kitap "Kan, Ter ve Pikseller" 8 Ocak'ta çıkıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız