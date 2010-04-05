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MSI özel tasarımlı Radeon HD 5670 Cyclone modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,4b
1
27
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son olarak GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini pazara sunan MSI, ürün gamını özel tasarımlı yeni bir ATi Radeon HD 5670 ile genişletiyor. R5670 Cyclone 1G kod adını taşıyan DirectX 11 destekli ekran kartı, hem tasarım özellikleri ve soğutucusu hem de yüksek kaliteli komponentleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Redwood XT GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 400x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Grafik işlem birimi 775MHz'de, bellekleri ise 4040MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli MSI Radeon HD 5670 Cyclone'un, sahip olduğu ısı iletim teknolojili özel soğutucu sayesinde, referans tasarımlı modellere kıyasla 18 dereceye kadar daha serin çalıştığı belirtiliyor. Military Class konsepti çerçevesinde yüksek stabilite ve uzun ömürlü kullanım için katı kapasitörler ile donatılan ekran kartında DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor ve çoklu monitörler kurulumları için ATi Eyefinity teknolojilerine destek sunuluyor.

Isıl güç tasarımı 71 Watt olarak açıklanan MSI Radeon HD 5670 Cyclone'un önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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heckrlord 9 yıl
?[:]


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Dovahkiin 9 yıl

heckrlord

?[:]






Neden hort?
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sertacaygun 9 yıl
MSI'ın özel tasarımlarını beğenmeyen parmaklarını kaldırsın...
Yok mu beğenmeyen ?
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selcuk666 9 yıl
MSI ( Malı Satarım İlgilenmem ) mı aman.....
super ya:)
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forvet09 9 yıl
hiç gerenk yok..
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RaptorFX 9 yıl
MSI ( Malı Satarım İlgilenmem ) mı aman.....
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MÇKR_06 9 yıl

RaptorFX

MSI ( Malı Satarım İlgilenmem ) mı aman.....



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F.@.T.İ.H 9 yıl

RaptorFX

MSI ( Malı Satarım İlgilenmem ) mı aman.....





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Nevi şahsına münhasır 9 yıl

RaptorFX

MSI ( Malı Satarım İlgilenmem ) mı aman.....


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tokatli6061 9 yıl

quote:
Orijinalden alıntı: tokatli6061
quote:
ramler için soğutucu kullanılmamış.. 71w tasarımlı kartın, sadece anakarttan 75w alabileceğini düşünürsek, oc için (+4wlık bir genişlik var sadece) ekstra güç girişi olmaması oc kabiliyetini kısıtlayabilir.. stok soğutucu da oldukça sessiz sanırım, bu kartın daha pahalı olacağını düşünürsek gereksiz bir ürün gibi duruyor..
PCI-E 2.0 yuvaların sağladığı 150W gücü kullanmıyomu bu kartlar?
hayır, pcie 2.0ın en önemli farkı bant genişliğinin 2 katına çıkartılması, anakartın sağladığı güç aynı eski versiyonla.. 10stripe.com/...

Buradaki PCI-E 2.0 incelemesinde bu yeni PCI-E yuvasının 300W güç sağlayabildiği yazılmış???
http://www.thgtr.com/grafik/ekran-karti/pci-express-20-incelemesi/pci-express-20in-ayrintilari
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Man From Atlantis 9 yıl
pcie 2.0 standartlı kart 300w kullanabilir ama anakartlar 75w verir.. pcie 2.0 ile birlikte kartlar 8pinlik(150W) ekstra güç girşi kazandılar.. o incelemeyi yapan yanlış açıklamıştır demek istediğini.. o verdiğin linki destekleyecek yabancı kaynakların var mı? ben sana anandtechten link veriyorum.. ben de zamanında pcie slotu 150w veriyor diye kartıma biostan ekstra voltaj verecektim sonra biraz araştırınca ne kadar büyük bir yanlıştan döndüğümü anladım..
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tokatli6061 9 yıl
ramler için soğutucu kullanılmamış.. 71w tasarımlı kartın, sadece anakarttan 75w alabileceğini düşünürsek, oc için (+4wlık bir genişlik var sadece) ekstra güç girişi olmaması oc kabiliyetini kısıtlayabilir.. stok soğutucu da oldukça sessiz sanırım, bu kartın daha pahalı olacağını düşünürsek gereksiz bir ürün gibi duruyor..

PCI-E 2.0 yuvaların sağladığı 150W gücü kullanmıyomu bu kartlar?
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ParaBende 9 yıl
5850 ye iyi gider bu sogutucu
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Man From Atlantis 9 yıl
tokatli6061
ramler için soğutucu kullanılmamış.. 71w tasarımlı kartın, sadece anakarttan 75w alabileceğini düşünürsek, oc için (+4wlık bir genişlik var sadece) ekstra güç girişi olmaması oc kabiliyetini kısıtlayabilir.. stok soğutucu da oldukça sessiz sanırım, bu kartın daha pahalı olacağını düşünürsek gereksiz bir ürün gibi duruyor..

PCI-E 2.0 yuvaların sağladığı 150W gücü kullanmıyomu bu kartlar?


hayır, pcie 2.0ın en önemli farkı bant genişliğinin 2 katına çıkartılması, anakartın sağladığı güç aynı eski versiyonla..
10stripe.com/...
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sendomi 9 yıl
5670 için özel soğtucunun bir anlamı yok bence,articcooling soğutucuları gayet yeterli ki zaten powercolor,sapphire,asus'da bu soğutucuyu kullanıyor,cyclone modeli'nin fiyatı yüksek olur ki buda kartın alınabilirliğini ortadan kaldırır
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Man From Atlantis 9 yıl
ramler için soğutucu kullanılmamış.. 71w tasarımlı kartın, sadece anakarttan 75w alabileceğini düşünürsek, oc için (+4wlık bir genişlik var sadece) ekstra güç girişi olmaması oc kabiliyetini kısıtlayabilir.. stok soğutucu da oldukça sessiz sanırım, bu kartın daha pahalı olacağını düşünürsek gereksiz bir ürün gibi duruyor..
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F.@.T.İ.H 9 yıl
guzel bir sogutucu ile geliyor ama gpu 825-850mhz olarakta gelebilirdi bence..
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