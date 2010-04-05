MSI özel tasarımlı Radeon HD 5670 Cyclone modelini duyurdu

Son olarak GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini pazara sunan MSI, ürün gamını özel tasarımlı yeni bir ATi Radeon HD 5670 ile genişletiyor. R5670 Cyclone 1G kod adını taşıyan DirectX 11 destekli ekran kartı, hem tasarım özellikleri ve soğutucusu hem de yüksek kaliteli komponentleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Redwood XT GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 400x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Grafik işlem birimi 775MHz'de, bellekleri ise 4040MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli MSI Radeon HD 5670 Cyclone'un, sahip olduğu ısı iletim teknolojili özel soğutucu sayesinde, referans tasarımlı modellere kıyasla 18 dereceye kadar daha serin çalıştığı belirtiliyor. Military Class konsepti çerçevesinde yüksek stabilite ve uzun ömürlü kullanım için katı kapasitörler ile donatılan ekran kartında DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor ve çoklu monitörler kurulumları için ATi Eyefinity teknolojilerine destek sunuluyor.

Isıl güç tasarımı 71 Watt olarak açıklanan MSI Radeon HD 5670 Cyclone'un önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.