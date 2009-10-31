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MSI P55 çipsetli yeni anakartını gösterdi: P55-GD55

9 yıl
7,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lucid Hydra teknolojisine sahip Big Bang Fuzion modelinde ertelemeye giden MSI, Lynnfield kod adını taşıyan Core i5 ve Core i7 800 serisi işlemciler için fiyat odaklı yeni bir P55 anakartını daha kullanıma sunuyor. Firmanın P55-GD55 adını verdiği yeni model, LGA1156 formundaki işlemcilerin tamamına destek veriyor ve dört adet DIMM slotu üzerinden 2133MHz'e kadar DDR3 desteği sunuyor.

MSI'ın katı kapasitörlerle donattığı pasif soğutmalı yeni anakartı 4 fazlı güç tasarımıyla geliyor ve APS (Active Phase Switching) teknolojisine destek veriyor. Yeni nesil MSI anakartlarda sık sık karşımıza çıkan APS teknolojisi ile anakart üzerindeki güç fazları dinamik olarak kontrol edilerek yük durumuna göre kapatılıp açılabiliyor ve bu sayede enerji verimliliği sağlanabiliyor.

MSI P55 çipsetli yeni anakartını gösterdi: P55-GD55
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İlk defa CeBIT 2009 fuarında lanse edilen Winki teknolojisinin ikinci sürümüne sahip olan anakart ile Windows ortamına bağlanmadan hazır gelen Linux tabanlı işletim sistemi ile sadece birkaç saniyede internet bağlantısı gerçekleştirerek çevrimiçi uygulamalara erişim olanağı sağlayabiliyor. OC Genie teknolojisi ile tek tuşla hız aşırtma desteği de sunan anakart üzerinde iki adet PCIe x16 slotu bulunuyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X desteği sunan, SLI desteği ise henüz netleşmeyen P55-GD55, 6 adet SATA-II ve iki adet eSATA portuna yer veriliyor. 8 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet ve kart üstü güç butonu gibi detaytlarla donatılan MSI P55-GD55'in önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatının 100 Avro'nun altında olması bekleniyor.


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yc#1 9 yıl
IDE ve Floppy girişlerinin yeri berbat.
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bezgin 9 yıl
True Blueray teknolojisiyle BlueRay sesleri gerçek kalitede çalıyormuş.
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sertacaygun 9 yıl
Uygun fiyatlı yeni seri işlemci anakartı. Crossfire da destekliyor. Casper kullanır bu kartı kesin :D !
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Father Torque 9 yıl
Nedense gözüme ilk çarpan Foxconn soketi oldu.
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No Way Out 9 yıl

Father Torque

Nedense gözüme ilk çarpan Foxconn soketi oldu.


Bende ona baktım, faxconn yaziyor kapakda bu saatten sonra faxconn soket alınmaz. Sonucta işlemci soket yapısını deiştirmek hiç masraflı degil ama belki bu mobo bu olay cıkmadan önce üretilmiş olabilir.

Yinede belirteyim bu olay extreme overclockcular için geçerli sen 2.66 işlemyici gidip 5.5-6ghz yaparsan tabiki sorun olması normaldir. İsterseniz googleda araştırın hangi ev kullanıcısı bu sorunu yaşamış acaba...
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