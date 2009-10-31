MSI P55 çipsetli yeni anakartını gösterdi: P55-GD55

Lucid Hydra teknolojisine sahip Big Bang Fuzion modelinde ertelemeye giden MSI, Lynnfield kod adını taşıyan Core i5 ve Core i7 800 serisi işlemciler için fiyat odaklı yeni bir P55 anakartını daha kullanıma sunuyor. Firmanın P55-GD55 adını verdiği yeni model, LGA1156 formundaki işlemcilerin tamamına destek veriyor ve dört adet DIMM slotu üzerinden 2133MHz'e kadar DDR3 desteği sunuyor.

MSI'ın katı kapasitörlerle donattığı pasif soğutmalı yeni anakartı 4 fazlı güç tasarımıyla geliyor ve APS (Active Phase Switching) teknolojisine destek veriyor. Yeni nesil MSI anakartlarda sık sık karşımıza çıkan APS teknolojisi ile anakart üzerindeki güç fazları dinamik olarak kontrol edilerek yük durumuna göre kapatılıp açılabiliyor ve bu sayede enerji verimliliği sağlanabiliyor.

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İlk defa CeBIT 2009 fuarında lanse edilen Winki teknolojisinin ikinci sürümüne sahip olan anakart ile Windows ortamına bağlanmadan hazır gelen Linux tabanlı işletim sistemi ile sadece birkaç saniyede internet bağlantısı gerçekleştirerek çevrimiçi uygulamalara erişim olanağı sağlayabiliyor. OC Genie teknolojisi ile tek tuşla hız aşırtma desteği de sunan anakart üzerinde iki adet PCIe x16 slotu bulunuyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X desteği sunan, SLI desteği ise henüz netleşmeyen P55-GD55, 6 adet SATA-II ve iki adet eSATA portuna yer veriliyor. 8 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet ve kart üstü güç butonu gibi detaytlarla donatılan MSI P55-GD55'in önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatının 100 Avro'nun altında olması bekleniyor.