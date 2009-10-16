MSI Radeon HD 5750 ve Radeon HD 5770 modellerini duyurdu

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AMD-ATi'nin DirectX 11 destekli Radeon HD 5700 serisini duyurmasıyla birlikte firmanın iş ortakları da yeni nesil ekran kartlarını kullanıma sunuyorlar. Sektörün iddialı isimlerinden MSI, Radeon HD 5750 ve Radeon HD 5770 tabanlı iki yeni model hazırladı. R5770-PM2D1G kod adını taşıyan ve Juniper XT GPU'sundan güç alan Radeon HD 5770 modeli 128-bit bellek veri yolu desteği, 1GB GDDR5 bellek ve 800x paralel işlem birimi ile gelirken, R5750-PM2D1G kod adını taşıyan ve Juniper LE GPU'sundan güç alan model ise 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 720x paralel işlem birimine sahip.

MSI'ın yeni modellerinden Radeon HD 5770, 850MHz GPU ve 4800MHz bellek saat hızlarıyla gelirken, Radeon HD 5750 modelinde ise grafik işlemci hızı 700MHz, bellek frekansı ise 4600MHz olarak belirlenmiş. DirectX 11 desteği sunan yeni jenerasyon ekran kartları aynı zamanda Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunabiliyorlar. Uyumlu anakartlarda Crossfire X kurulumuna olanak tanıyan kartlar aynı zamanda Eyefinity teknolojisi için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleri ile geliyor ve bu sayede çoklu monitör kullanımına olanak tanıyorlar.

MSI'ın Radeon HD 5750 modeli 115 Avro, Radeon HD 5770 modeli ise 132 Avro seviyesinden Avrupa fiyat listelerine girmiş durumda.

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