    MSI, güçlü oyuncu laptoplarını tanıttı: RTX 5090, 128GB RAM, WiFi 7 ve fazlası

    MSI, popüler gaming laptop serisini yeniledi. Güçlü donanım ve geliştirilmiş soğutma sistemine sahip yeni Raider, Stealth ve Crosshair oyuncu laptopları CES 2026'da tanıtıldı.

    MSI gaming laptop serisi 2026 Raider, Stealth & Crosshair Tam Boyutta Gör
    MSI, CES 2026'da Raider, Stealth ve Crosshair gaming laptop serisinin yenilenmiş (donanım yükseltmeleri ve termal tasarım değişiklikleri) sürümlerini tanıttı. Raider 16 Max HX, Stealth 16 AI+ ve Crosshair 16 Max HX, Nvidia'nın RTX 50 serisi ekran kartı, Intel'in en güçlü işlemcileri, WiFi 7 bağlantısı, gelişmiş soğutma sistemleri ve fazlasıyla geliyor.

    MSI Raider 16 Max HX, kompakt kasada performansın sınırlarını zorluyor

    MSI Raider 16 Max HX 2026 gaming laptop Tam Boyutta Gör
    Raider 16 serisi, sürekli yüksek güç ve masaüstü sınıfı donanıma odaklanarak MSI'ın 2026 oyun ürün gamının temelini oluşturuyor. Raider 16 Max HX, toplam 300W sistem gücü sağlayabilen dünyanın ilk oyun dizüstü bilgisayarı. Tam yük koşullarında, RTX 5090 veya 5080'e 175W güç sağlarken, aynı anda Intel Core Ultra 200HX işlemciye 125W güç veriyor.

    MSI, Raider 16 Max HX'i tamamen yeni Cooler Boost Trinity Intra Flow termal sistemiyle donatıyor. Bu sistemde üç fan, altı ısı borusu, beş egzoz havalandırma deliği ve faz değişimli termal macun bulunuyor.

    MSI ayrıca bu dizüstü bilgisayarın tasarımında yükseltilebilirliğe öncelik vererek, özel hızlı erişim alt paneli sunuyor. Bu, kullanıcıların tüm arka kapağı çıkarmadan bellek ve depolama alanını kolayca değiştirmelerini sağlıyor. DDR5 bellek ve PCIe Gen5 SSD desteği, tüm sistemin aynı hızda çalışmasını sağlıyor.

    Intel modelleri Core Ultra 200HX işlemciler kullanırken, Raider A16 HX AMD'nin Ryzen 9 9955HX işlemcisiyle geliyor. Ekran kartı olarak, Max HX ve A16 HX modellerinde NVIDIA GeForce RTX 5090, Raider 16 HX modelinde RTX 5080’e kadar yapılandırma sunuluyor. Ekran seçenekleri arasında, tam DCI-P3 kapsama alanı ve DisplayHDR True Black 1000 sertifikasına sahip 16 inç QHD+ 240Hz OLED panelin yanı sıra IPS alternatifleri de bulunuyor. Bellek desteği, Intel modellerinde 128 GB'a, AMD modelinde ise 96 GB'a kadar çıkıyor ve hem PCIe Gen5 hem de Gen4 depolama desteği sunuluyor.

    Tüm modellerde Wi-Fi 7, HDMI 2.1, yüksek hızlı USB bağlantısı, Dynaudio ayarlı hoparlörler ve 90 Wh pil bulunuyor.

    MSI Stealth 16 AI+: Güç, taşınabilir ve şıklık bir arada (CES ödüllü)

    MSI Stealth 16 AI+ 2026 oyuncu laptop Tam Boyutta Gör
    Stealth 16 AI+, serinin en şık modeli olup, 16.6 mm kalınlığında ve 2 kg'dan daha hafif. MSI'ın iddiasına göre, güncellenmiş soğutma sistemi sayesinde önceki modele göre 20W daha fazla GPU gücü sunuyor. Model, Bilgisayar Donanımı ve Bileşenleri kategorisinde CES İnovasyon Ödülü’nü de kazandı.

    Dizüstü bilgisayar, Intel Core Ultra 9 386H işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU'ya kadar güçlü yapılandırma sunuyor. 16 inçlik ekranı, 240Hz yenileme hızı ve %100 DCI-P3 renk kapsamı ile QHD+ OLED teknolojisine sahip olup, VESA DisplayHDR True Black 600 sertifikalı. 128 GB'a kadar DDR5-7200 belleği destekleyen çift yuva ve depolama için iki adet M.2 SSD yuvası bulunuyor.

    Bağlantı seçenekleri arasında; çift Thunderbolt 4 portu, 8K çıkışa kadar destekleyen HDMI 2.1, USB-A portları ve Gigabit Ethernet bulunuyor. Laptop, ayrıca Intel Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve özel Copilot tuşu bulunan RGB klavyeyle geliyor. Ses, Nahimic geliştirmeli dört hoparlörlü bir kurulumdan gelirken, sistem 90 Whr'lık pil ile çalışıyor.

    MSI Crosshair 16 Max HX ve Crosshair 16 HX

    MSI Crosshair 16 Max HX oyun dizüstü bilgisayarı Tam Boyutta Gör
    Crosshair 2026 serisi, 2560x1600 çözünürlük sağlayan 16 inç QHD+ ekranlara sahip iki model içeriyor: Crosshair 16 Max HX ve Crosshair 16 HX.

    Crosshair 16 Max HX, Intel Core Ultra 200HX serisi işlemciyle geliyor ve NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU'ya kadar destekliyor. İsteğe bağlı olarak 165Hz yenileme hızına, %100 DCI-P3 renk kapsamına ve VESA DisplayHDR True Black 500 sertifikasına sahip OLED ekran sunuluyor. Sistem, iki yuvada 128GB'a kadar DDR5 RAM'i destekliyor ve PCIe Gen5 x4 ve Gen4 x4 desteğine sahip çift M.2 SSD yuvası içeriyor.

    Crosshair 16 HX, Intel Core i9-14900HX işlemci ve RTX 5070 ekran kartıyla geliyor. 240Hz IPS seviyesinde ekran, 96GB'a kadar DDR5 RAM desteği sunan bu model, 2.3 kg ağırlığıyla biraz daha hafif ve 4 bölgeli RGB klavyeye sahip. Her iki model de MSI'ın yeniden tasarlanmış bağlantı noktası düzeninden faydalanıyor; HDMI ve Ethernet bağlantıları artık daha iyi kablo yönetimi için arka panelde konumlandırılmış.

    MSI Raider 16 Max HX özellikleri

    MSI Raider 16 Max HX teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • İşlemci: Intel Core Ultra 200HX serisi
    • İşletim sistemi: Windows 11
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5090
    • Ekran: 16 inç, QHD+, 240Hz, OLED
    • Bellek: 128GB RAM DDR5-7200
    • Depolama: 1x NVMe M.2 SSD (PCIe Gen5 x4), 1x NVMe M.2 SSD (PCIe Gen4 x4)
    • Bağlantı: Intel Killer WiFi 7, Bluetooth 5.4, 2.5GbE Gigabit Ethernet
    • Portlar: 2x Thunderbolt 4, 1x USB 3.2 Gen2 Type-A, 2x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1x HDMI 2.1, 1x Gigabit Ethernet, 1x Ses jakı, 1x SD Express
    • Batarya: 90Whr
    • Boyut ve ağırlık: 363 x 269.7 x 21.95 mm, 2.6 kg

    MSI Stealth 16 AI+ özellikleri

    MSI Stealth 16 AI+ teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • İşlemci: Intel Core Ultra 9 386H
    • İşletim sistemi: Windows 11
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5090
    • Ekran: 16 inç, QHD+, 240Hz, OLED
    • Bellek: 128GB RAM DDR5-7200
    • Depolama: 2x NVMe M.2 SSD PCIe Gen4 x4
    • Bağlantı: Intel WiFi 7, Bluetooth 6, 2.5GbE Gigabit Ethernet
    • Portlar: 2x Thunderbolt 4, 2x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1x HDMI 2.1, 1x Gigabit Ethernet, 1x Ses jakı
    • Batarya: 90Whr
    • Boyut ve ağırlık: 354 x 246 x 16.65 mm, 1.99 kg

    MSI Crosshair 16 HX özellikleri

    MSI Crosshair 16 HX teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • İşlemci: Intel Core i9 14900HX
    • İşletim sistemi: Windows 11
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070
    • Ekran: 16 inç, QHD+, 240Hz, IPS
    • Bellek: 96GB RAM DDR5
    • Depolama: 1x NVMe M.2 SSD (PCIe Gen5 x4), 1x NVMe M.2 SSD (PCIe Gen4 x4)
    • Bağlantı: Intel WiFi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet
    • Portlar: 2x USB 3.2 Gen2 Type-C, 3x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1x HDMI 2.1, 1x Gigabit Ethernet, 1x Ses jakı
    • Batarya: 80Whr
    • Boyut ve ağırlık: 363 x 269.7 x 21.95 mm, 2.3 kg
