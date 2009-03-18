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MSI soğutucularıyla dikkat çeken iki yeni GeForce GTX 260 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,2b
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14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI soğutucularıyla dikkat çeken iki yeni GeForce GTX 260 modelini duyurdu
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Sahip olduğu özel soğutucusu ve yüksek bellek kapasitesiyle öne çıkan GeForce GTX 260 Lightining modelini CeBIT Hannover 2009 fuarında sergileyen MSI, ürün gamına yine özel tasarımlı ve GeForce GTX 260 tabanlı iki yeni ekran kartı ekliyor. Firmanın N260GTX-T2D896 ve N260GTX-T2D896-OC kod adlarına taşıyan yeni ekran kartlarının her ikisi de Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sundan güç alıyorlar.

MSI'ın yeni ekran kartlarından N260GTX-T2D896 kod adlı model, AMD-ATi'nin referans tasarım Radeon HD 4870 modelindeki benzer bir soğutucu kullanırken, fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarına sahip olduğu belirtilen N260GTX-T2D896-OC kod adlı modeli ise, Lightining'deki benzer ısı borularıyla desteklenen, çift fanlı özel soğutucusu ile dikkat çekiyor. 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 216x paralel işlem birimine sahip olan kartlar DirectX 10 uyumluluğuna da sahip.

Yeni modellerden N260GTX-T2D896 kod adlı kartın grafik işlemcisi 576MHz'de, paralel işlem birimleri 1242MHz'de ve bellekleri de 1998MHz'de görev yaparken, OC uzantısını taşıyan hız aşırtılmış model N260GTX-T2D896-OC'de ise grafik işlemci hızı 655MHz, paralel işlemci hızı 1408MHz ve bellek çalışma frekansı 2100MHz olarak belirlenmiş. CUDA ve PhysX gibi teknolojilere destek veren ayrıca SLI kurulumlarına olanak ta tanıyan kartların fiyatları ise henüz açıklanmadı.


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Hobar 10 yıl
üstteki bildiğin 4870 referans soğutucusu.
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scutaro 10 yıl
O fan tasarımı g80'lerdede vardı hatırlatırım
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Vuze 10 yıl
sogutucular artık birbirlerine baya benziyor
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scanner_eye 10 yıl
bu GT200b GPU, n vidianın en son çıkarttığımı? Şu oc li olan güzel ama ram miktarı yazılmamış..
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Huzur_02 10 yıl
kartın performansını bilmem ama kutu tasarımı berbat
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Fear Dot Com 10 yıl
GTX 260T CİDDİ bir HD4870 kopyası durumu var sogutucuya bakınyhaa :@
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sampiyon bilo 10 yıl
Çİft fan soğutucular çok güçlü oluyor.Ama GTX260 için bence fazla.
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max975 10 yıl
eee yeni ürünler olmayınca eskiler allanıp pullanıyor
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