MSI soğutucularıyla dikkat çeken iki yeni GeForce GTX 260 modelini duyurdu

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Sahip olduğu özel soğutucusu ve yüksek bellek kapasitesiyle öne çıkan GeForce GTX 260 Lightining modelini CeBIT Hannover 2009 fuarında sergileyen MSI, ürün gamına yine özel tasarımlı ve GeForce GTX 260 tabanlı iki yeni ekran kartı ekliyor. Firmanın N260GTX-T2D896 ve N260GTX-T2D896-OC kod adlarına taşıyan yeni ekran kartlarının her ikisi de Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sundan güç alıyorlar.

MSI'ın yeni ekran kartlarından N260GTX-T2D896 kod adlı model, AMD-ATi'nin referans tasarım Radeon HD 4870 modelindeki benzer bir soğutucu kullanırken, fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarına sahip olduğu belirtilen N260GTX-T2D896-OC kod adlı modeli ise, Lightining'deki benzer ısı borularıyla desteklenen, çift fanlı özel soğutucusu ile dikkat çekiyor. 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 216x paralel işlem birimine sahip olan kartlar DirectX 10 uyumluluğuna da sahip.

Yeni modellerden N260GTX-T2D896 kod adlı kartın grafik işlemcisi 576MHz'de, paralel işlem birimleri 1242MHz'de ve bellekleri de 1998MHz'de görev yaparken, OC uzantısını taşıyan hız aşırtılmış model N260GTX-T2D896-OC'de ise grafik işlemci hızı 655MHz, paralel işlemci hızı 1408MHz ve bellek çalışma frekansı 2100MHz olarak belirlenmiş. CUDA ve PhysX gibi teknolojilere destek veren ayrıca SLI kurulumlarına olanak ta tanıyan kartların fiyatları ise henüz açıklanmadı.