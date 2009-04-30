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MSI su soğutmalı GeForce GTX 285 HydroGen modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI su soğutmalı GeForce GTX 285 HydroGen modelini duyurdu
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Nvidia'nın güncel ürün gamındaki tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı olarak dikkat çeken GeForce GTX 285'in Zotac ve BFG gibi isimlerden sonra su soğutmalı versiyonunu hazırlayan bir diğer üretici de MSI oldu. Tayvan merkezli donanım devi'nin HydroGen serisi dahilinde hazrladığı ekran kartı özellikle bakır tabanlı su soğutma bloğu ile dikkat çekiyor.

N285GTX HydroGen OC ismini taşıyan ekran kartında Kırmızı renkli baskılı devre kullanılmış. Tek slot tasarıma sahip olan, 0.45mm mikro-kanal tasarımıyla gelen ve G 1/4 konnektörleriyle donatılan Bakır tabanlı özel soğutma bloğu, grafik işlem biriminin yanı sıra bellek modülleri ve güç devrelerini de kapsıyor.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 512-bit bellek veri yolu desteğine, 240x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Su soğutmanın da katkılarıyla fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen kartın GPU'su 702MHz, paralel işlem birimleri 1476MHz ve bellekleri de 2600MHz'de çalışıyor.

MSI'ın satışına yakın zamanda başlanması beklenen su soğutmalı N285GTX HydroGen OC modelinin 400£ altı bir fiyatla pazara girmesi bekleniyor.

MSI su soğutmalı GeForce GTX 285 HydroGen modelini duyurdu
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onur.911 10 yıl
inanılmaz soğuk ufffffffff
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MattPegasus 10 yıl
Bencede çok şık durmuş msı güzel yapmış kartı
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@nano@ 10 yıl
çok şık duruyor bravo msı
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sertacaygun 10 yıl
MSI farkı.. Bellekler keyiften dört köşe olur bu soğutucu ile..
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yekoo 10 yıl
cüzdan katili bunlar
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hasanmustafa06 10 yıl
bakır tabanlı su soğutma bloğu... vay be kulağa hoş geliyor
önce su soğutmalı kasalar sonra ekran kartları.
bu işin suyu çıktı
acaba Türkiyede kaç kuruştan satılcak ?
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max975 10 yıl
çok şık olmuş bence ama çok para birde ne kadar oc olur acaba hava soğutmayla ucuyor su soğutmasıyla neler yapar ne bilisin...
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Darth Nihilus 10 yıl
Neden bu kadar çirkin oluyor bu kartlar.
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Tolgá 10 yıl
biraz pahalımı ne
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blacksnake03 10 yıl
gtx 295 alsak :)
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