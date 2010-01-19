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MSI X420, DirectX 11 destekli ATi Mobility Radeon HD 5430 ile geliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI X420, DirectX 11 destekli ATi Mobility Radeon HD 5430 ile geliyor
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Dünyaca ünlü donanım üreticilerinden MSI, dizüstü bilgisayar gamını ultra-ince tasarımlı X420 modeliyle genişletiyor. 35 x 23.4 x 2.41 cm boyutlarında ve 1.88 Kg ağırlığında olan yeni dizüstü bilgisayar, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 14-inç ekrana sahip. Tercihe bağlı olarak Intel Pentium SU4100 veya Core 2 Duo SU7300 gibi iki farklı işlemci ile konfigüre edilebilen notebook, 2GB bellekle geliyor.

250GB, 320GB ve 500GB olmak üzere üç farklı sabit disk seçeneğine sahip olan MSI X420, ekran kartı olarak AMD'nin DirectX 11 destekli yeni çözümlerinden biri olan Mobility Radeon HD 5430 GPU'sunu taşıyor. Ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar segmentindeki DirectX 11 destekli ilk modellerden birisi olan X420, yüksek tanımlı (1080p) video hızlandırma desteği de sunuyor.

Diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, 1.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, Ethernet, WiFi, Bluetooth 2.1 ve 4 ya da 8 hücreli pil gibi detaylara yer verilen dizüstü bilgisayara işletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium eşlik ediyor. Kapuçino Kahvrenegi'si adı verilen özel bir renge sahip olan MSI X420'nin ay sona ermeden satışa sunulması bekleniyor.


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talh4wk 9 yıl
notebooklar yaşadı :D
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renklem 9 yıl
Asus'un dizüstü bilgisayarına görüntü olarak çok benziyor. Sonuçta ikisi de Tayvan malı :)
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DavutGENC 9 yıl
Güzel Bir Seri Başlamış olur Umarım
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Mechatronik 9 yıl
Asus un ul serisi gibi uygun fiyatlı olacakmı bekleyip göreceğiz
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aslanemre58 9 yıl
Genellikle MSI'ın konfigürasyonları diğer markalara göre ucuz olur.Bu da muhtemelen böyle olacaktır
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