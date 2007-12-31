MSI X48 Platinum ortaya çıktı

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Intel, elinde X38 yonga setli ciddi anakart stoğu olan bazı anakart üreticilerinin isteği üzerine X48 yonga setinin lansmanını bir süre ötelediğini ve muhtemelen Şubat ayı içerisinde resmi duyuruyu yapacağını sizler ile paylaşmıştık. Şubat ayında yapılacak olan lansman ile birlikte X38 yonga setinin ömrü de 5 ay olmuş olacak. Resmi erteleme bir yana X48 yonga setinin hazırlık çalışmaları bir süre önce sona ermişti. Zaten önde gelen anakart üreticileri de X48 yonga setli anakartlarının hazırlıklarını tamamlamak üzereler. GIGABYTE ve Asus'dan sonra bir diğer önemli üretici MSI'ın da X48 yonga setli anakartı ortaya çıktı. Diğer iki üretici gibi MSI'ın da X48 yonga setini kullanan birden fazla modeli olacak ki bu modeller büyük bir ihtimalle X48 Platinum, X48 Diamond ve X48'in su soğutmalı özel versiyonu olacak. MSI'ın X48 Diamond modeli ortaya çıktı. Asus ve GIGABYTE'ın DDR2 atılımının aksine MSI cephesinde ortaya çıkan ilk model olan X48 Platinum DDR3 bellek desteğine sahip. X48+ICH9R yonga seti paketinden oluşan anakart Intel'in satılmakta olan güncel işlemcilerinin yanı sıra kısa bir süre içerisinde arka arkaya duyurulacak olan çift ve dört çekirdekli 45nm Penryn işlemcilerini de destek vermekte. Kullanılan yonga seti itibariyle anakart Intel'in bellek üreticileri ile hazırladığı XMP bellek teknolojisini de destekliyor. Nvidia'nın EPP teknolojisine benzer bu özellik sayesinde XMP sertifikalı DDR3 bellekleri bu anakart üzerinde çok daha agresif zamanlamalar ile kullanabilmek mümkün olacak. 4 adet DDR3 DIMM slotu olan anakart 8GB'a kadar 1600MHz DDR3 bellek desteği sunmakta.MSI'a özgü Circu-Pipe pasif soğutma teknolojisi ile gelen anakart üzerinde 4 adet PCIe X16 slotu ye alıyor. BU slotlardan koyu mavi renkli olan ilk ikisi PCIe 2.0 destekli olmakla birlikte tam genişlikte Crossfire yapılanması için kullanılabilirken sarı renkli diğer iki slot (PCIe X4+ PCIe X4) ise güney köprüsünün yanında yer alan ve soğutma altında yer alan ve PCIe Expander olarak adlandırılan IDT'nin özel bir yongası tarafından kontrol ediliyorlar. Katı kapasitör zengili olan ve kaliteli komponentleri ile dikkat çeken anakart üzerinde özel olarka çift kanal güç modülü kullanılmış. MSI'a göre kullanılan paif soğutma %20 daha iyi soğutma sağlayabiliyor. PCIe X16 slotlarının yanı sıra 2 adet PCIe X1 slotu ve 1 adet te PCI slotu yer alıyor. Açıkçası muhtemelen sarı renkli PCIe X4 slotları kullanıcıların büyük bir kısmı tarafından çokta verimli kullanılamayacak gibi gözüküyor. Tabi PCI slotlarının daha fazla olması kullanıcılar tarafından talep edilen bir özellik. MSI X48 Platinum'un bir diğer önemli özelliği ise TroubleShoot LED olarak adlandırılan ekran. Bu ekran üzerinde sistem durumunu ve donanımsal hataları takip edebilmek mümkün. Anakart üzerinde kullanıcıların beklentilerini karşılayabilecek miktarda SATA-II ve USB 2.0 konnektörü yer alıyor. Ayrıca e-SATA ve Firewire portları da unutulmamış. Çift gigabit ethernet ile gelen anakart üzerinde Realtek yongası tarafından 8 kanal ses desteği de yer alıyor. MSI muhtemelen X48 Diamond ile ses çözümünü değiştirecektir zira firma genellikle Diamond modellerinde Creative'i tercih etmekte. Anakartın DDR3 desteğine sahip olması bir açıdan satış adetlerine ve yaygınlaşmasına olumsuz etki edebilir. Zira DDR2 bellekler özellikle DDR2 bellekler ile kıyaslandıklarında hala pek ucuz sayılmazlar ve firmanın en büyük rakipleri olan GIGABYTE ve Asus'un DDR2 destekli X48 anakartları da pazara giriş yapacaklar. Kutu içeriği zengin olan ve çift Crossfire köprüsü de dahil edilen MSI X48 Platinum'un şu an için çıkış tarihi ve fiyatı bilinmiyor.