MSI: X58 çipsetli tüm anakartlarımız Core i7 980X desteğine sahip

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Intel'in resmi satışı dün başlayan 6 çekirdekli Core i7 980X işlemcisi için anakart üreticilerinden uyumluluk açıklamaları gelmeye başladı. Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden MSI, X58 çipsetli anakartlarının tamamında Gulftown kod adlı Core i7 980X işlemcisine destek sunduğuu belirtti.

Eclipse Plus, Eclipse SLI, X58 Platinum SLI, X58 Platinum, X58 Pro, X58 Pro-E ve X58M olmak üzere X58 çipsetli mevcut tüm anakart modellerinin, yeni BIOS güncellemelleriyle Core i7 980X desteği kazanacağı belirten MSI, kullanıcıların anakartlarıyla uyumlu BIOS güncellemelerine resmi internet sitesi üzerinden erişebileceklerini söyledi.