Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI: X58 çipsetli tüm anakartlarımız Core i7 980X desteğine sahip

9 yıl
10b
1
12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

MSI: X58 çipsetli tüm anakartlarımız Core i7 980X desteğine sahip
Tam Boyutta Gör

Intel'in resmi satışı dün başlayan 6 çekirdekli Core i7 980X işlemcisi için anakart üreticilerinden uyumluluk açıklamaları gelmeye başladı. Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden MSI, X58 çipsetli anakartlarının tamamında Gulftown kod adlı Core i7 980X işlemcisine destek sunduğuu belirtti.

Eclipse Plus, Eclipse SLI, X58 Platinum SLI, X58 Platinum, X58 Pro, X58 Pro-E ve X58M olmak üzere X58 çipsetli mevcut tüm anakart modellerinin, yeni BIOS güncellemelleriyle Core i7 980X desteği kazanacağı belirten MSI, kullanıcıların anakartlarıyla uyumlu BIOS güncellemelerine resmi internet sitesi üzerinden erişebileceklerini söyledi.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tolgá 9 yıl
o kadar para veriyorsun desteklesin..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 9 yıl
İleriye dönük tasarım yapıyorlar sonuçta. 790FX AMD zamanında da böyleydi, bir çok anakartı 140W işlemci desteğine sahipti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nirvana34 9 yıl
Çok karizma görünüyor.Renk seçimi yine güzel performansa gelince inceleyip göreceğiz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 9 yıl
ah birde x58 pro nun biosu güncelleyebilsem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
F.@.T.İ.H 9 yıl
guzel bir anakart yeni rekorlar bu anakartla gelebilir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10049 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, msi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim