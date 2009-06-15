MSI X600: X-Slim serisinin ultra-ince tasarımlı yeni üyesi detaylandı

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X-Slim serisi ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlarıyla dikkat çekmeyi başaran ve Apple'a rakip olan MSI, yeni modellerle seriyi genişletmeye devam ediyor. X320 ve X340 gibi modellerini pazara sunan firma sistem özellikleri ve ekran boyutu itibariyle farklı beklentileri olan kullanıcılar için X600 modelini de endüstrinin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. 15.6-inç ekrana sahip olan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar 2.1 Kg ağırlığında ve Intel'in CULV platformunu temel alıyor.

Baz modelinde 1.2GHz'de çalışan Celeron ULV 723 işlemcisi, 3GB'a kadar bellek desteği, 320GB sabit disk ve 512MB bellekli ATi Mobility Radeon HD 4330 grafik kartının yer aldığı belirtilen MSI X600 modelinin diğer özellikler arasında 6 hücreli pil, WiFi, ethernet, entegre internet kamerası ve Windows Vista Home Premium işletim sistemi gibi detayların yer aldığı açıklandı. 799 Avro'luk yurt dışı satış fiyata sahip olacağı söylenen modelin bir de üst konfigürasyonu olacak.

Baz modelden farklı olarak işlemci olarak 1.4GHz'de çalışan düşük güç tüketimli Core 2 Solo SU3500 işlemcisini kullanan üst konfigürasyonda ayrıca 4GB'a kadar bellek ve 500GB kapasiteli sabit diskin yer aldığı bildiriliyor. İşletim sistemi olarak baz model ile benzer şekilde Windows Vista Home Premium kullandığı belirtilen üst konfigürasyon X600 modelinin ise yurt dışında 949 Avro'luk fiyat seviyesinden kullanıcıların beğenisine sunulacağı belirtilirken satış tarihleri ise henüz açıklanmadı.