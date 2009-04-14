MSI yeni netbook modeli Wind U123'ü satışa sundu

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Küresel ekonomik krizin yarattığı daralma ve kullanıcılar üzerindeki etkileri sonucu daha da ön plana çıkan netbook'lar için beklentiler artıyor. Son yapılan araştırma sonucunda 2012 yılına kadar satış rakamlarının dört kat artacağı belirtilen netbook yani maliyet odaklı mini-bilgisayar pazarı, satışlarını arttırmak isteyen sistem üreticilerinin iştahını kabartıyor. Sektörün iddialı isimlerinden birisi olan MSI da geçtiğimiz günlerde tanıttığı Hybrid depolama teknolojili netbook modelinden sonra ürün gamına yeni bir çözüm daha ekledi.

MSI tarafından duyurusu yeni yapılan U123 isimli netbook, 1024x600 çözünürlüğünü destekleyen 10" ekran ile geliyor. Yaklaşık 1Kg ağırlığında olan ve Intel Atom platformunu kullanan sisteme, 1.66GHz'de çalışan tek çekirdekli Atom N280 güç veriyor. 1GB ve 2GB sistem belleği ile konfigüre edilebileceği belirtilen MSI U123'ün grafik ihtiyacını ise Intel'in DirectX 9 destekli entegre grafik işlemcilerinden GMA 950 karşılıyor. Depolama için 160GB'a kadar HDD seçeneği sunulan sistemde çoklu kart okuyucusu da unutulmamış.

Opsiyon listesinde Bluetooth 2.0 ve entegre 3.5G(U123H) seçeneklerinin de yer aldığı MSI U123, tercihe bağlı olarak 3 veya 6 hücreli pil ile satın alınabiliyor. Yine tercihe bağlı olarak 1.3MP veya 2.0MP entegre internet kamerası ile donatılabilen yeni netbook'un U123T kod adlı versiyonunda tv alıcısına da yer verilmiş. MSI'ın Japonya'da satışına başladığı Wind serisi U123 netbook için bahsi geçen son kullanıcı satış fiyatı ise 500$ civarında dolaşıyor.

