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MSI yeni netbook modeli Wind U123'ü satışa sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI yeni netbook modeli Wind U123'ü satışa sundu
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Küresel ekonomik krizin yarattığı daralma ve kullanıcılar üzerindeki etkileri sonucu daha da ön plana çıkan netbook'lar için beklentiler artıyor. Son yapılan araştırma sonucunda 2012 yılına kadar satış rakamlarının dört kat artacağı belirtilen netbook yani maliyet odaklı mini-bilgisayar pazarı, satışlarını arttırmak isteyen sistem üreticilerinin iştahını kabartıyor. Sektörün iddialı isimlerinden birisi olan MSI da geçtiğimiz günlerde tanıttığı Hybrid depolama teknolojili netbook modelinden sonra ürün gamına yeni bir çözüm daha ekledi.

MSI tarafından duyurusu yeni yapılan U123 isimli netbook, 1024x600 çözünürlüğünü destekleyen 10" ekran ile geliyor. Yaklaşık 1Kg ağırlığında olan ve Intel Atom platformunu kullanan sisteme, 1.66GHz'de çalışan tek çekirdekli Atom N280 güç veriyor. 1GB ve 2GB sistem belleği ile konfigüre edilebileceği belirtilen MSI U123'ün grafik ihtiyacını ise Intel'in DirectX 9 destekli entegre grafik işlemcilerinden GMA 950 karşılıyor. Depolama için 160GB'a kadar HDD seçeneği sunulan sistemde çoklu kart okuyucusu da unutulmamış.

Opsiyon listesinde Bluetooth 2.0 ve entegre 3.5G(U123H) seçeneklerinin de yer aldığı MSI U123, tercihe bağlı olarak 3 veya 6 hücreli pil ile satın alınabiliyor. Yine tercihe bağlı olarak 1.3MP veya 2.0MP entegre internet kamerası ile donatılabilen yeni netbook'un U123T kod adlı versiyonunda tv alıcısına da yer verilmiş. MSI'ın Japonya'da satışına başladığı Wind serisi U123 netbook için bahsi geçen son kullanıcı satış fiyatı ise 500$ civarında dolaşıyor.


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SeKSandDoRT 10 yıl
arm 1000 mhz de çalışan dahili hd çözücülü güçlü bir işlemci yapacaktı pda lar için, böyle birşeyin netbooklara konulduğu gün gelirse işte o zaman netbook alırım, yoksa aynı şeyi ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar hayatta almam, yada amd hd3000 serisinden bir mobile ürün çıkartıp netbook a koyarsa o zaman alınır derim, şu an çünkü gerçekten yoluyorlar adamı, intel şuan atom işlemci+950 ekran çipinden vuruyor parayı...
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merope3 10 yıl
Yalnız ekranı photoshopla smudge yapmışlar.
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bkozen 10 yıl
DELL markasına ait mini 10 modelinde
GPS
TV kartı
3G
gibi özellikler opsiyonel olarak sunulabiliyor. Bu tamamen üreticiye bağlı bir olay
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Father Torque 10 yıl
Orjinalden alıntı: Father Torque
(fuarlarda tanıtılan modelleri boşyere bahsetmeyin, bunların neredeyse hepsi satışa sunulur hale geldiğinde GPS'siz çıktı)


Orjinalden alıntı: bkozen
DELL markasına ait mini 10 modelinde

GPS
TV kartı
3G

gibi özellikler opsiyonel olarak sunulabiliyor. Bu tamamen üreticiye bağlı bir olay


Dell'in resmi sitesindeki Mini 10'un özelliklerine bir daha bakarsak, bu gün inceleme sitelerinde Mini 10'un sahip olmadığı nice özelliklerle dolu olduğunu fakredeceksiniz. Yukarıdaki mesajımı da bu manada yazmıştım zaten.
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yekoo 10 yıl
yav netbook atom işlemci 1gb ram tmm işte farklı donanım ne olabilirki amaç ucuz olsun zaten yoksa vericeksen 800-900 notbook alırız ki şu durumda bile veriyoruz şu ülkede malesef :)
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Father Torque 10 yıl
Birçok netbook modelinde hala genişleme yuvası yok, buradan tv kartı dahil her türlü eklenti yapılabilirdi. İkinci olarak, kaliteli cep telefonlarında GPS neredeyse standart hale gelmişken ve Windows 7'nin doğal GPS desteği ile geleceği biliniyorken neden hala GPS destekli bir netbook yok anlamıyorum (fuarlarda tanıtılan modelleri boşyere bahsetmeyin, bunların neredeyse hepsi satışa sunulur hale geldiğinde GPS'siz çıktı). Neden netbook'larda GMA 950 ve 600p ekran standart? Böyle bir kanun mu var? Yoksa Intel ve ekran üreticilerinin elinde eritmeleri gereken bir stok mu var? 720p donanımsal çözüm yapacak yine çok uygun fiyatlı çipset veya entegre ekran kartları varken neden bu tür bir model için hala bekliyoruz? Ve neden AMD hala Atom'a rakip bir düşük enerji kullanan bir işlemci piyasaya sürmüş değil?
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ars287duff 10 yıl
16 degil 160 saat pil ömrü olsa bence yine aynı, diger bir arkadaşımın dediği gibi netbook olupta farklı bir donanıma sahip ürün yok mu??
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Philip27 10 yıl

Orjinalden alıntı: ars287duff

16 degil 160 saat pil ömrü olsa bence yine aynı, diger bir arkadaşımın dediği gibi netbook olupta farklı bir donanıma sahip ürün yok mu??


Ne bekliyorsunuz netbooktan, netbook işte nete baglan , surf yap, kolayca tası, maillerine bak falan filan.

Çok şey isteyen adamın netbookla işi olmaz.
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sertacaygun 10 yıl
16 saat pil ömrü vardı diye hatırlıyorum bu ürünün. Bu ürünün çok satacağını düşünüyorum.
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bkozen 10 yıl
@optimarax
Bence bu duruma sevinmelisin. Zira GMA500 ile oldukça düşük performaslı buyüzden gma950 bile razı olmamamız gerek.
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